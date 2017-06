So freuen sich die Real-Stars über die zwölfte Krone

Es ist vollbracht: Real Madrid hat die Champions League im Finale gegen Juventus Turin gewonnen. Wir haben die Stimmen zum Spiel.

Die Freude bei den Real-Stars war nach dem Triumph in Cardiff groß - die Enttäuschung bei den Juve-Spielern natürlich auch.

Die Königlichen besiegen die Alte Dame - Bilder Zur Fotostrecke

Christiano Ronaldo, Real Madrid

„Unglaublich! Wir hatten eine fantastische Saison. Wir haben sie mit einem Rekord beendet. Ich bin sehr glücklich! Auch ich habe eine super Saison gespielt. Dafür habe ich hart gearbeitet. Große Titel gewinnt man nur so. Ich bedanke mich bei allen, die mich unterstützt haben. Zinedine Zidane glaubt an uns und weiß, dass wir eine gute Mannschaft sind. Und in der zweiten Halbzeit haben wir es auch gezeigt. Wir hatten ein super Finale, ich bin glücklich!“

Toni Kroos, Real Madrid

„Den Titel einmal zu holen, ist unglaublich. Ihn dann auch noch mal erfolgreich zu verteidigen, ist Wahnsinn! Wir waren die klar bessere Mannschaft und haben verdient gewonnen. Cristiano hat uns seit dem Viertelfinale durch alle Runden geschossen. Du brauchst am Ende den, der die Tore macht.“



Sergio Ramos, Real Madrid

Ich bin wahnsinnig stolz auf die Mannschaft. Wir hatten die einzigartige Gelgenheit, Geschichte zu schreiben. Wir haben von Anfang an versucht das Spiel zu machen. Ich fand, wir haben ein super Spiel gemacht. Als erste Mannschaft es zu schaffen, zwei Siege in Folge einzufahren, ist etwas Besonderes. Solche Spiele gewinnt, wer die wenigsten Fehler macht. Wir waren die ganze Zeit konzentriert. Jetzt feiern wir hier und morgen in Madrid mit den Fans.

Gianluigi Buffon, Juventus Turin

„Es ist eine große Enttäuschung, weil wir dachten, wir haben alles notwendige geleistet für den Sieg. Um diesen Pokal zu gewinnen, muss man stärker sein als alle anderen. Sie haben verdientermaßen gewonnen.“

Paolo Gentiloni, Italiens Premierminister

#Juve Grazie lo stesso — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) 3. Juni 2017

Zu deutsch: „Danke trotzdem“.

Der Live-Ticker zum Nachlesen: So endete das Champions-League-Finale in Cardiff.