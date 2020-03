Irres Gerücht aus Spanien: FC Bayern arbeitet längst an der Rückkehr von Toni Kroos 

Toni Kroos verlässt den FC Bayern einst nicht im Guten. Kehrt der Real-Madrid-Star trotzdem nach München zurück? Ein spanischer Journalist setzt dieses Gerücht in die Welt.

München/Madrid - Das wäre ein wahrer Transfer-Hammer: Laut spanischer Digital-Zeitung Okdiario arbeitet der FC Bayern an der Rückkehr eines Weltmeisters nach München.

„Real Madrid ist größer als Bayern München“, sagte dieser zuletzt Ende November 2018. Sein Name: Toni Kroos. 2014 war der Greifswalder vom deutschen Rekordmeister in die spanische Hauptstadt gewechselt - und das nicht unbedingt im Guten.

Toni Kroos verließ den FC Bayern nicht im Guten zu Real Madrid

„Real Madrid ist dem FC Bayern im weltweiten Standing noch einen kleinen Schritt voraus. Wenn ich da alleine an meine Präsentation im Bernabeu denke - da kamen 20 000 Fans, obwohl ich noch keine Sekunde für Real gespielt hatte. So etwas ist in Deutschland unvorstellbar“, meinte Kroos im September 2014 nach dem WM-Triumph in Brasilien im Interview mit derBamS.

Und 2015 sagte der deutsche Nationalspieler der Sport Bild zu seinem Abschied aus München: „Natürlich sind wir auch finanziell nicht zusammengekommen, das kann man ruhig so sagen. Wenn ich die ganze Situation im Rückblick betrachte, dann bin ich ehrlich gesagt froh darüber, dass es mit der Einigung mit dem FC Bayern nicht geklappt hat.“

Er habe durchaus vorgehabt, „in München zu bleiben, wenn wir mit unseren Vorstellungen zusammenkommen wären“, erklärte Kroos damals weiter.

Toni Kroos beim FC Bayern: Im „Finale dahoam“ schoss der DFB-Star keinen Elfer

Immer wieder war danach die Rede davon, dem 30-Jährigen habe an der Säbener Straße Wertschätzung gefehlt.

Umgekehrt warfen Fans des Double-Siegers dem Mittelfeldspieler bei Social Media reihenweise vor, warum er sich im verlorenen „Finale dahoam“ gegen den FC Chelsea 2012 in der Allianz Arena* nicht getraut habe, im Elfmeterschießen anzutreten.

Kommt es jetzt trotzdem zu einer wahrlich spektakulären Rückkehr? „Das war ihm alles zu schickimicki", hatte seine Mutter Birgit Kroos in der Dokumentation KROOS über das Verhältnis ihres Sohnes zu München berichtet.

Zehn Minuten nach einer Vertragsverlängerung habe er diese schon wieder bereut, erzählte der hochbegabte Fußballstar im selben Film von Gefühlen im Büro von Karl-Heinz Rummenigge.

FC Bayern München: Toni Kroos und Hansi Flick kennen sich bestens

Ob der Rekordmeister trotz dieser uncharmanten Äußerungen wirklich über eine Rückholaktion Kroos‘ in den Kader des FC Bayern* nachdenkt?

Das Gerücht hatte Eduardo Inda, der Gründer von Okdiario, im Fußball-Talk El Chiringuito des TV-Senders Mega in die Welt gesetzt.

Der Vertrag des Spielmachers in Madrid datiert bis 2023. Und doch gibt es plausible Ansatzpunkte: Kroos gilt als absoluter Vertrauter von Bayern-Trainer Hansi Flick.

Beide gewannen gemeinsam mit DFB-Team 2014 in Rio de Janeiro die Weltmeisterschaft.

