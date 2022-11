WM-Aus für Werner! Leipzig-Stürmer fehlt DFB-Team in Katar

Von: Florian Schimak

Schock für Hansi Flick: Timo Werner wird die WM 2022 verpassen. © IMAGO/TOMASZ DZIERWA

Timo Werner wird nicht an der WM 2022 teilnehmen. Der Angreifer verletzte sich am Mittwochabend am Knöchel und fällt bis Jahresende aus.

München – Schock für Hansi Flick und das DFB-Team: Timo Werner verpasst die WM! Der Nationalspieler verletzte sich am Mittwochabend in der Champions League am Knöchel.

Wie RB Leipzig am Donnerstag mitteilte, zog sich Werner einen Riss des Syndesmosebandes zu.

