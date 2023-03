Tuchel als Nagelsmann-Nachfolger quasi fix: Es fehlt nur noch die Unterschrift beim FC Bayern

Von: Christoph Gschoßmann

Thomas Tuchel wird wohl neuer Bayern-Trainer. Laut Fabrizio Romano ist die Einigung bereits in trockenen Tüchern, nur die Unterschrift fehlt noch.

München - Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe: Julian Nagelsmann wird beim FC Bayern wohl gefeuert. Die Tabellenführung ist futsch, die seit Monaten schwankenden Leistungen des Teams schlagen sich nun auch in Konsequenzen jenseits des Tableaus nieder: Die Bayern-Bosse haben genug vom jüngsten Meistertrainer der Bundesliga-Geschichte.

Nach tz-Informationen muss Nagelsmann am Freitag an der Säbener Straße vorstellig werden. Dann soll er in einem persönlichen Gespräch von seinem Rauswurf unterrichtet werden.

Und es soll auch bereits feststehen, wer auf Nagelsmann folgt: Thomas Tuchel. Er soll der Nachfolger werden und bereits ab Montag das Bayern-Training leiten - der ehemalige Chelsea-Coach befindet sich aktuell schon in München.

Laut dem italienischen Transfer-Experten Fabrizio Romano soll nach dem Nagelsmann-Aus alles schnell gehen beim FC Bayern. Er schrieb zuerst auf Twitter: „Exklusive Nachricht bestätigt: Thomas Tuchel wird neuer Cheftrainer des FC Bayern, volle Einigung vorhanden. Er hat den Job bereits angenommen. Vertrag vereinbart, Dokumente werden heute Abend vorbereitet.“ Auch der kicker meldete, dass nur noch die Unterschrift fehlt.

Thomas Tuchel Geboren: 29. August 1973 in Krumbach (Bayern) Vereine als Spieler: Stuttgarter Kickers, SSV Ulm 1846 Vereine als Trainer: VfB Stuttgart (Jugend, U19), FC Augsburg (U19, Reserve), 1. FSV Mainz 05 (U19, Profis), Borussia Dortmund, Paris St. Germain, FC Chelsea Größte Erfolge: Champions-League-Sieger 2021, Klub-Weltmeister 2021, UEFA-Super-Cup-Sieger: 2021, FIFA-Welttrainer des Jahres: 2021, DFB-Pokalsieger 2017, Französischer Meister: 2019, 2020

Thomas Tuchel: Pokalsieger mit Dortmund, CL-Titel mit Chelsea

Schon seit Jahren wird der Name Tuchel meist als allererstes genannt, wenn es beim FC Bayern Trainer-Gerüchte gibt. Sein größter Erfolg war der Gewinn der Champions League mit dem FC Chelsea 2021. 2022 war für Tuchel Schluss auf der Insel. Tuchel trainierte auch weitere Schwergewichte in Europa und Deutschland, teils mit großen Erfolgen. Er stand bei Paris St. Germain (zwei Meisterschaften) an der Seitenlinie und coachte Borussia Dortmund 2017 zum Pokalsieg.

Der frühere Abwehrspieler soll das Ruder in der Liga herumreißen und Nagelsmanns durchaus phänomenale Champions-League-Bilanz - acht Spiele, acht Siege und Paris St. Germain mit seinen Superstars Kylian Mbappé und Lionel Messi überzeugend ausgeschaltet - noch ausbauen. Schließlich weiß er ja, wie man die Königsklasse gewinnt.

Tuchel erhält jetzt den Auftrag, auch in der Liga für die nötige Stabilität zu sorgen. Schließlich werden die Bayern-Bosse seit Jahren nicht müde zu betonen, dass die Liga das Kerngeschäft des Klubs bleibt. Der drohende Verlust des Meistertitels war offenbar genug Anlass, sich gegen Nagelsmann und für Tuchel zu entscheiden. Nach der 1:2-Pleite in Leverkusen hatte Sportdirektor Hasan Salihamidzic die Leistung der Mannschaft scharf kritisert. In der Liga hat der BVB aktuell einen Punkt Vorsprung auf den FCB. Nach der Länderspielpause reisen die Borussen zum Spitzenspiel nach München - dann steht beim FC Bayern wohl schon Tuchel an der Seitenlinie. (cgsc)