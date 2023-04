„Dann kann alles passieren“: Tuchel beschwört auf Bayern-PK das Wunder gegen Manchester City

Von: Antonio José Riether, Christoph Klaucke

Thomas Tuchel und seine Bayern stehen nach der deutlichen Hinspiel-Niederlage gegen ManCity vor dem Aus in der Königsklasse. © imago/Frank Hoermann

Bayern-Cheftrainer Thomas Tuchel beantwortet vor dem Viertelfinal-Rückspiel gegen Manchester City die Fragen der Pressevertreter. Der PK-Ticker zum Nachlesen.

+++ Die Pressekonferenz mit Thomas Tuchel und Benjamin Pavard vor dem Rückspiel im Viertelfinale der Champions League des FC Bayern gegen Manchester City ist beendet.

Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern) über...

...die Champions League, die ManCity noch nie gewonnen hat: „Ich bin nicht zu sehr besorgt darüber. Ich weiß, was ManCity erreichen will. Ich habe schon im Hinspiel gefühlt, dass das Momentum auf unsere Seite drehen könnte, dann wurden wir brutal bestraft. Sie sind voller Selbstvertrauen und sind in Topform. Viele andere Mannschaften sind vielleicht in ein Tief gefallen, sie nicht. In einem Spiel kann aber alles passieren. Wir wollen morgen gewinnen. Das Glück kann alles umdrehen, und zwar jede Sekunde, dafür braucht es nicht viel. Wenn die Türe offen ist, müssen wir einen Fuß reinbekommen um eine Chance zu haben.“

Mané-Schlag Vorteil für Bayern?: Tuchel versteht Guardiola-Gedanken

...Guardiola, der im Schlag von Mané einen Vorteil für Bayern erkannte: „Wir haben es gegen Hoffenheim nicht unbedingt gezeigt. Das Thema ist beendet. Es wird uns aber keinen Boost geben. Aber die Spieler in der Kabine sind nicht zufrieden mit sich selbst, das kann in positive Energie umgewandelt werden, ich weiß, was Pep damit meint. Wir wollen das Momentum umdrehen. Es wird aber keinen großen Einfluss haben.“

...die Herausforderung, drei Tore schießen zu müssen: „Es ist natürlich ein hoher Berg den wir erklimmen müssen. Wir müssen an uns glauben, aber wollen nicht träumen, das ist nah beim Einschlafen. Du darfst keine Sekunde schlafen. Wir haben es in unserer Hand. Wir haben die Mannschaft, die Zuschauer, das Stadion, die bereit sind mit uns zu kämpfen. Wenn man auf die Spitze des Berges guckt, ist es überwältigend, wir müssen es Schritt für Schritt angehen. Es ist eine Reise, die wir begonnen haben, wir werden morgen um 21 Uhr damit loslaufen und es versuchen.“

...einen Einsatz von Choupo-Moting: „Ich habe mich noch gar nicht entschieden. Wir müssen noch die Reaktion abwarten, die war nach dem Training positiv. Wenn er wegen des Knies grünes Licht gibt, ist er ein Kandidat. Er ist unser Neuner, er gibt uns eine Körperlichkeit, auch bei Standards. Manchester City wird ja sehr oft auf Ballbesitz reduziert, sie dominieren seit Jahren die Standardsituationen in der Premier League. Choupo wird uns eine weitere Alternative bieten, wenn er grünes Licht gibt.“

...die Situation: „Wir sind nicht in einem Absturz. Viele Spieler sind gegangen, im Management gab es Änderungen. Wir wurden aber zehnmal in Folge Deutscher Meister und haben es dreimal ins Viertelfinale der Champions League geschafft. Das ist kein Absturz. Wir haben große Ambitionen und müssen uns ein bisschen beruhigen. Alles ist möglich in diesem Verein.“

... Joao Cancelo, der gegen Hoffenheim auch im Mittelfeld gespielt hat: „Er hat mit dem Ball im Mittelfeld gespielt und gegen den Ball Außenverteidiger. Morgen haben wir keine Zeit Grundordnungen zu finden. Bei Joao geht‘s um Außenverteidiger.“

...Thomas Müller: „Es kommt darauf an, was für ein Spiel wir erwarten. Trotz der Ausgangslage, wir müssen mindestens drei Tore schießen, einen tiefen Ballbesitz. Sie werden spielen, als hätte es kein Hinspiel gegeben. Sie werden hoch pressen und auf Sieg spielen. Wir müssen schlau sein in tiefem Ballbesitz. Ich erwarte, schnell das Feld zu überbrücken. Wir haben bei City im Ballbesitz dominiert und da kommt natürlich Thomas ins Spiel. Da haben wir keinen, der so schlau, mutig und schlitzohrig in der Box ist wie er. Die Frage ist, wann und wie oft sind wir da. Fliegend können wir nicht wechseln. Wir müssen uns entscheiden, ob er von Anfang an spielt oder erst später.“

...die Energie im Training: „Am Samstag waren wir nicht zufrieden, da ist der Funke von uns nicht übergesprungen. Das ist in Zukunft unsere Verantwortung, die Spiele so anzugehen. Es fehlt bisschen was, die Mannschaft will, aber es wirkt verkrampft und nicht mit der allerletzten Selbstverständlichkeit. Es ist im Fußball möglich, so etwas in kürzester Zeit zum kippen zu bringen. Die Inkonstanz ist unser Thema in dieser Saison, auch innerhalb der Spiele. Das begleitet uns. Wir wollen das anders haben. In der Kürze der Zeit, ist es aber nicht abzustellen. Wir sind aber dran, das ist unser Anspruch.“

...ein mögliches Wunder: „Wir brauchen ein Momentum, mindestens die gleiche Leistung wie im Hinspiel. Und einen Moment, der für uns ausfällt. Im Hinspiel hatten wir nichts, dass das Spiel für uns kippen kann, am Ende wurden wir bestraft. Uns ist klar, was da für eine Aufgage auf uns wartet, es ist extrem schwer. Man darf nicht die Komplexität der ganzen Aufgabe vor sich haben. Es geht um die erste Halbzeit, mutig und schlau zu sein. Die Zuschauer werden das merken und bereit, dann eine Energie zu entwickeln. Das kann dich tragen und eine Energie geben.“

...einen Einsatz von Sadio Mané: „Sadio wird dabei sein, weil die Sache abgehakt ist. Wir müssen abwarten, ob er von Beginn an spielt. Wir brauchen eine Mischung aus Realismus und Glauben. Wir brauchen das Stadion und die Zuschauer. Wir müssen aber den Funken überspringen lassen. Ich nehme die Challenge an, wir sprechen uns morgen nochmal.

...seine Wunderkünste: „Wir werden sehen, ich werde mein bestes geben (lacht).

...die Offensivschwäche: „Es lohnt sich die Spiele einzeln zu betrachten. In Freiburg hatten wir eine Vielzahl an Möglichkeiten, gegen Hoffenheim ausreichend Möglichkeiten, gegen City ist es immer schwer. Wir sind natürlich nicht froh damit. Wir arbeiten daran. Es fehlen uns Abläufe, Leichtigkeit, Selbstvertrauen. Uns fallen die Sachen schwer, wir denken zu viel nach. Alles sieht bisschen schwerer aus, als es im April oder Mai sein sollte. Es kann aber auch schnell gehen, wenn der Knoten durch einen Abstauber platzt. Wir sind dran.“

...Erling Haaland: „Ich bin die falsche Person über Haaland zu reden und möchte keine Spieler beurteilen. Natürlich ist die Frage nach dem besten Spieler spannend. Er spielt aber nicht alleine.“

...das mögliche dritte Viertelfinalaus der Bayern in Folge: „Es ist immer noch drin, dann können wir morgen Abend nochmal diskutieren. Ab dem Viertelfinale gehört auch die Auslosung dazu. FC Bayern hat immer den Anspruch, ins Viertelfinale zu kommen. Ab da gehört Tagesform, Matchglück, Verletzungglück dazu. Da wiegt jedes Viertelfinale anders, hat man gerade Topform. Gegen ManCity ist es eine Herausforderung, sie haben aktuell die beste Form, die uns gerade ein bisschen abgeht. Ab den Top8 kannst du es immer gewinnen, da gehört aber viel dazu.“

...Choupo-Moting, ob er mittrainiert hat, gut trainiert hat und ein Kandidat für die Startelf ist: „Ja, ja, ja.“

...Dayot Upamecano: „Ich denke nicht, dass das Duell mit Haaland das Problem war, sondern die Entscheidung, die er getroffen hat. Das Risiko, dass er eingegangen ist. Er muss sich verbessern. Es macht aber keinen Sinn, mit dem Finger auf ihn zu zeigen. Wir helfen den Spielern. Wir sind bestraft worden. Wir haben vollstes Vertrauen in ihn, wir stehen zu ihm. Er ist noch jung und hat viel Potenzial. In diesen Spielen darf man aber keine Fehler machen, vor allem nicht in der Position auf dem Spielfeld.“

...die Kommunikation der Bosse: „Ich war nur ein einsamer Rufer im Wald bei 0:3. Ich hätte die gleiche Analyse gezogen, wenn wir gegen Hoffenheim 2:1 gewonnen haben. Ich gebe nach dem Spiel die Interviews, das ist meine Verantwortung, das ist mehr als in Ordnung.“

Thomas Tuchel beschwört Wunder gegen ManCity: „Dann ist alles möglich“

...die Ausgangslage und die Vorbereitung nach dem 0:3: „Es wäre fast ein Wunder, wenn wir es schaffen. Beim 0:3 gehört es dazu, eine realistische Ebene zu finden. Unser Samstagspiel hat nicht dazu beigetragen, dass wir hundert Prozent daran glauben. Wir können beide Halbzeiten gewinnen, dann kann immer alles passieren. Wenn das Glück dazu kommt, dann ist immer alles möglich im Fußball. Da gehört auch mal eine Schiedsrichterentscheidung dazu oder dass ein Ball in den Winkel fliegt. Es gilt, den Glauben zu finden, das bedeutet aber nicht zu Träumen. Wir sind dafür verantwortlich, die Zuschauer mitzunehmen und eine Top-Leistung abzurufen. Wir haben Zeit, die erste Halbzeit zu gewinnen und brauchen nicht zu hetzen, das ist der erste Schritt.“

+++ Der Trainer lässt sich noch ein wenig Zeit, gleich dürfte es aber losgehen.

+++ Das war es mit Benjamin Pavard, gleich kommt Thomas Tuchel aufs Podium.

Benjamin Pavard (Spieler FC Bayern) über...

...Choupo-Moting: „Choupo spielt eine sehr gute Saison, er ist physisch sehr stark. Ich denke, dass er morgen zurückkommt, das liegt aber am Trainer. Wir haben viele Torchancen, können sie aber nicht umwandeln.“

...das Zusammenspiel in der Abwehr: „Es läuft sehr gut, weil wir viele Franzosen sind. Der Torhüter ist auch super.“

...die Unterschiede zwischen Tuchel und Nagelsmann: „Mit dem Trainer läuft es sehr gut. Er ist ein großer Coach und hat gute Ideen. Er ist seinen Spielern sehr nah. Ich möchte aber nicht unterscheiden zwischen Tuchel und Nagelsmann. Ich gebe immer mein Maximum.“

...seine Position: „Ich bereite mich für jedes Spiel auf die Mitte oder die Rechtsverteidigerposition vor. Ich weiß noch nicht, wo ich morgen spielen werde.“

...die Rückkehr von Sadio Mané, der suspendiert war: „Ja, er ist ein großer Spieler, wir haben ihn herzlich willkommen geheißen. Wir sind sehr fokussiert auf das Spiel. Der Trainer entscheidet, wer spielt. Wir werden ihn morgen oder in anderen Spielen noch erleben.“

...die Tatsache, dass die Verteidiger die besten Torschützen beim FC Bayern aktuell sind: „Meine Rolle ist die Abwehr, aber wenn wir offensiv Tore schießen können, ist das gut für das Team. Ich konzentriere mich auf die Abwehr, aber ich loche auch gerne ein. Wichtig ist, dass wir zusammen als Mannschaft funktionieren und den Titel heimbringen.“

...ein mögliches Aus: „Wir haben schwierige Momente, das ist wahr. Wir haben schon den DFB-Pokal verpasst. Wir hatten eine gute Halbzeit mit Gelegenheiten für ein Tor. Wir haben Probleme, den Ball ins Tor zu bringen. Wir wollen alle Titel gewinnen. Wir wären sehr enttäuscht, wenn wir morgen nicht gewinnen. Wir sind sehr motiviert und in bester Form.“

...Erling Haaland: „Er ist ein großer Spieler, er zeigt das jedes Wochenende. Er ist eine der besten Nummer neun der Welt. Wir dürfen uns nicht nur auf ihn konzentrieren. Morgen haben wir ein großes Spiel vor uns, um zu gewinnen.“

...ein mögliches Wunder: „Wir haben in der Vergangenheit schon gesehen, dass Remontadas möglich sind. Wir sind gut vorbereitet. Wir müssen unseren Fußball spielen. Wenn wir Gelegenheiten bekommen, dann werden wir das tun.“

...das Spiel: „Ja, wir sind bereit. Wir wissen, dass das Spiel nicht gut war. Unser Publikum zu Hause wird wichtig sein, wir werden alles tun, um dieses Spiel zu gewinnen.“

Die PK beginnt pünktlich mit Benjamin Pavard.

Update vom 18. April, 17.25 Uhr: In knapp fünf Minuten startet die Pressekonferenz des FC Bayern mit Thomas Tuchel vor dem Rückspiel im Viertelfinale der Champions League gegen Manchester City. Wir sind gespannt, welches Personal der Trainer zur Verfügung hat. Ist Eric Maxim Choupo-Moting wieder komplett fit?

Erstmeldung: München – Beim FC Bayern will einfach keine Ruhe einkehren, die letzten Ergebnisse sprechen eine deutliche Sprache. Nach dem enttäuschenden 0:3 im Viertelfinal-Hinspiel gegen Manchester City folgte keineswegs der Befreiungsschlag, im Gegenteil: im Heimspiel gegen den Abstiegskandidaten TSG Hoffenheim sprang lediglich ein uninspiriertes 1:1 heraus. Vor dem Rückspiel gegen ManCity gibt Thomas Tuchel eine Pressekonferenz, bei der die aktuellen Probleme wohl thematisiert werden.

FC Bayern gegen Manchester City: Pressekonferenz mit Thomas Tuchel heute live

Besonders die Offensivschwäche sowie interne Querelen bereiten dem FC Bayern aktuell große Sorgen. Gegen Hoffenheim gelang dem Rekordmeister nur ein Treffer der Marke Zufallstor, ansonsten zeigte sich Tuchels Mannschaft weitgehend harmlos. Wie genau der FC Bayern ausgerechnet gegen die formstarken Citizens die Wende schaffen möchte, wird Tuchel wohl bei der Pressekonferenz beantworten.

Nach der 0:3-Pleite braucht sein Team nun vor allem Tore für die Aufholjagd. Sadio Mané, der nach seiner handgreiflichen Auseinandersetzung mit Leroy Sané aus dem Kader gestrichen wurde, kehrt gegen Manchester City wieder ins Aufgebot zurück. Auch Angreifer Eric Maxim Choupo-Moting, der zuletzt wieder mit der Mannschaft trainierte, könnte eine Option sein.

FC-Bayern-PK: Benjamin Pavard und Thomas Tuchel sprechen vor Rückspiel gegen ManCity

Doch auch auf die Defensive kommt es an, denn die Guardiola-Truppe verfügt über zahlreiche gefürchtete Offensiv-Stars wie Erling Haaland, Phil Foden oder Julian Álvarez. Bayern-Verteidiger Benjamin Pavard wird ebenfalls an der Pressekonferenz teilnehmen, der Franzose könnte einen kurzen Einblick in den Matchplan geben.

Ob die Bayern ihre Lehren aus dem Hinspiel gezogen haben, wird sich jedoch erst am Mittwochabend herausstellen. Um 21 Uhr trifft der deutsche Serienmeister in der Allianz Arena auf den amtierenden Meister der Premier League. (ajr)