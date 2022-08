Vereinstreue Spieler in den Top-Ligen Europas: Thomas Müller belegt beachtlichen Spitzenplatz

Von: Philipp Kuserau

Thomas Müller könnte bei den Bayern schon bald eine ganz besondere Statistik anführen. © IMAGO/Ulrich Wagner

Thomas Müller gilt bereits heute als absolutes Urgestein der Bayern. Schon bald könnte er im Verein eine ganz besondere Statistik anführen.

München - In dem heute so schnelllebigen Fußballgeschäft hat Vereinstreue einen ganz besonderen Stellenwert. Die Liste an noch aktiven Spielern in Europas Top-20-Ligen, die 500 oder mehr Spiele für ihren Verein auf dem Buckel haben, ist überschaubar. Konkret gibt es aktuell gerade mal elf Spieler, die ihrem Status als Klub-Urgestein alle Ehre machen (Stand: 22. August 2022). Darunter befindet sich mit Thomas Müller auch ein Spieler aus dem Kader des FC Bayern München.

Als Neuzugang in dieser elitären Gruppe von vereinstreuen Spielern, die noch immer aktiv sind, darf sich Iker Muniain feiern lassen. Der 29-Jährige kam beim Ligaauftakt in Spanien (0:0 gegen Mallorca) als Kapitän von Athletic Bilbao zum 500. Mal zum Einsatz. Der 1:0-Sieg über Valencia am vergangenen Sonntag markierte sogar seine 501. Partie für den Basken-Klub. Muniain kommt auf 71 Tore und 65 Vorlagen für Bilbao.

Liste der vereinstreuen Spieler: Viele La-Liga-Spieler vertreten

Nur zehn weitere noch aktive Spieler kommen ebenfalls auf 500 oder mehr Einsätze als der Spanier, darunter auffällig viele Kicker aus dem spanischen Oberhaus. Die Liste bis zur Top drei (Daten von transfermarkt.de) liest sich wie folgt:

Platz Spieler (Nationalität) Anzahl der Spiele Verein 11 Paul Hanlon (Schottland) 500 Hibernian FC 10 Iker Muniain (Spanien) 501 Athletic Bilbao 9 Lewis Stevenson (Schottland) 530 Hibernian FC 8 Andreas Ulmer (Österreich) 537 Red Bull Salzburg 7 Koke (Spanien) 547 Atletico Madrid 6 Jesus Navas (Spanien) 597 FC Sevilla 5 Gerard Piqué (Spanien) 606 FC Barcelona 4 Karim Benzema (Frankreich) 608 Real Madrid

Thomas Müller schon jetzt eine Bayern-Legende: Oliver Kahn und Sepp Maier in Sichtweite

Mit 629 Profi-Partien für die Bayern gilt Thomas Müller bereits jetzt als absolute Vereinsikone und belegt in der Liste einen beachtlichen dritten Platz. Bevor der 32-Jährige jedoch in das berühmte Legendensacko des deutschen Rekordmeisters schlüpft, dürfte noch ein bisschen Zeit ins Land streichen. Müllers Wert für die aktuelle Bayern-Mannschaft ist nach wie vor ungemein hoch. Nicht nur als Torschütze und Vorlagengeber - er steht in dieser Saison bereits wieder bei zwei Assists und einem Treffer - sondern auch als Organisator und Kommunikator. Mit dem Spiel gegen Wolfsburg am zweiten Spieltag feierte Müller seinen 417. Bundesliga-Einsatz und ließ damit eine echte Legende hinter sich.

Läuft alles glatt und Müller bleibt verletzungsfrei, dann kann er bereits Anfang September beim Duell gegen Union Berlin den nächsten Meilenstein packen. Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn kam für die Bayern auf insgesamt 632 Spiele. Und auch Bayerns Torwartlegende Sepp Maier mit insgesamt 689 Profispielen ist nicht mehr in weiter Ferne. Schon bald könnte Thomas Müller also der Bayern-Star mit den meisten Partien überhaupt für den Klub in die Geschichte eingehen - und das als absoluter Leistungsträger. Seine bisherigen Leistungsdaten lassen sich nämlich ebenfalls sehen: Müller kommt in seiner Laufbahn bei den Roten bisher auf 228 Tore und 245 Vorlagen. Lothar Matthäus ging sogar so weit und verglich Müller mit niemand geringerem als Lionel Messi.

Müller in der Spitzengruppe der vereinstreuen Spieler - nur Busquets und Akinfeev vor ihm

In der Liste der noch aktiven vereinstreuen Spieler kommen einzig Sergio Busquets (681 Einsätze für Barca) und Keeper Igor Akinfeev (711 Einsätze für ZSKA Moskau) noch vor Müller. Busquets ist jedoch zwei und Akinfeev sogar vier Jahre älter, also auch hier kann Müller womöglich noch Boden gut machen. Die Liste der Top drei im Überblick:

Platz Spieler (Nationalität) Anzahl der Spiele Verein 3 Thomas Müller (Deutschland) 629 FC Bayern München 2 Sergio Busquets 681 FC Barcelona 1 Igor Akinfeev 711 ZSKA Moskau