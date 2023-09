Müller-Ansage an Kane: „In guter bayerischer Manier gezeigt, wo hier der Hase läuft“

Von: Christoph Wutz

Thomas Müller und Harry Kane verstehen sich bereits sehr gut. Die FCB-Stars teilen nicht nur die Liebe zum Fußball. Jetzt maßen sie sich im Golfen.

München – Nach seinem Startelf-Comeback beim Sieg der Bayern in Mönchengladbach sowie seiner nachträglichen Nominierung für die DFB-Elf ist Thomas Müller bester Laune. Doch nicht nur deswegen hat der Routinier des FC Bayern derzeit Grund zur Freude: Auch eine Golf-Runde mit seinem neuen Teamkollegen Harry Kane bereitete ihm viel Spaß. Dabei machte Müller dem Engländer aber deutlich, wer auf den Münchner Golfplätzen das Sagen hat.

Bereits nach dem Auswärtserfolg des Rekordmeisters bei den „Fohlen“ am Samstag hatte der Bayern-Routinier eine Ansage in Richtung Kane gemacht. In seinem monatlichen Newsletter berichtete Müller jetzt von seinem ersten Golf-Erlebnis mit dem neuen Rekordzugang der Münchner. „Harry spielt wie ich auch sehr gerne und sehr gut Golf. Daher haben wir schon die erste gemeinsame Runde gedreht“, schrieb Müller, der sich unlängst auch mit einem anderen früheren Tottenham-Star zum Golfen getroffen hatte.

Dabei nahm sich der 33-Jährige allerdings nicht zurück: „In guter bayerischer Manier habe ich ihm natürlich gleich mal auf den ersten beiden Bahnen gezeigt, wo hier der Hase läuft. Zwei Birdies von meiner Seite. Welcome, Harry“, begrüßte Müller den Kapitän der englischen Nationalmannschaft standesgemäß.

Verstehen sich nicht nur auf dem Fußballplatz bereits blendend: die beiden Bayern-Stars Thomas Müller (l.) und Harry Kane (r.). © Imago / Kirchner-Media

„Blockbuster-Trade“: Müller lobt Bayern-Verantwortliche für Kane-Transfer

Darüber hinaus fand Müller in seinem Newsletter nur lobende Worte über den früheren Tottenham-Star. Kane sei „ein top Typ, der weiß, was er will und was er kann. Dazu ein sehr kompletter Profi und damit eine fantastische Verstärkung für unser Team“, schwärmte der zweifache Champions-League-Gewinner vom Neuzugang.

Kanes Verpflichtung bezeichnete Müller in Anbetracht der Ablösesumme, die bei kolportierten 100 Millionen Euro liegt, als „Blockbuster-Trade“. Dieser sei „ein klares Statement und auch eine Ansage an die Mannschaft. Der Verein geht in Vorleistung, um die Grundlagen zu legen. Das Signal von oben ist ganz klar: Attacke. Jetzt sind wir dran“, zeigte sich Müller gewohnt angriffslustig.

Müller glaubt an starke Saison des FC Bayern: „Spüre den positiven Geist“

Müller forderte zudem von seinen Mannschaftskameraden, „die letzte Saison aus den Köpfen zu löschen und das Ganze als den Startpunkt zu begreifen, wieder etwas Großes zu entwickeln“, schrieb er in seinem monatlichen Newsletter. „Trotz aller üblichen Herausforderungen rund um den FCB spüre ich den positiven Geist der Mannschaft deutlich“, machte er den Bayern-Fans Hoffnung auf eine erfolgreiche Saison.

Schenkt man den Worten des 33-Jährigen Glauben, dürfen die Anhänger des Rekordmeisters auch in der Champions League von mehr träumen. Zuletzt äußerte sich Müller auch zu den Bayern-Gegnern in der Gruppenphase der Königsklasse. (wuc)