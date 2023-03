„Wir fühlen uns geehrt“: Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger steigt bei Profiklub ein

Von: Antonio José Riether

Der Münchner Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger investiert gemeinsam mit zwei Partnern in den dänischen Erstligisten Aalborg BK.

München – Einige Ex-Profis machten nach ihrer Karriere als Besitzer von Vereinen auf sich aufmerksam. Was beispielsweise die brasilianische Stürmer-Legende Ronaldo beim spanischen Erstligisten Real Valladolid ist, könnte Thomas Hitzlsperger bald in Dänemark werden. Der ehemalige deutsche Nationalspieler, der in Deutschland, England und Italien spielte, steigt mit seiner Firma künftig beim dänischen Erstliga-Klub Aalborg BK ein. Zwei norddeutsche Fußball-Fachmänner sind ebenfalls in den Deal involviert.

Thomas Hitzlsperger Geboren: 5. April 1982 in München Profi-Stationen: u.a. Aston Villa, VfB Stuttgart, Lazio Rom, West Ham United, Everton FC Größter Erfolg: Deutscher Meister 2007, WM-Dritter 2006, Vize-Europameister 2008 Länderspiele: 52 (6 Tore)

Thomas Hitzlsperger: Ex-DFB-Spieler investiert Millionen-Betrag in Dänemark-Klub

Hitzlsperger erlebte eine bewegte Profikarriere, von Forstinning bei Ebersberg wechselte er als Kind zum FC Bayern München, den er bereits nach der U19 in Richtung England zu Aston Villa verließ, wo er zum Premier-League-Profi reifte. Auf der Insel kickte er noch für West Ham United oder den FC Everton, zudem stand er in Italien bei Lazio Rom unter Vertrag. In der Bundesliga lief er überwiegend für den VfB Stuttgart auf, auch für den VfL Wolfsburg bestritt er einige Spiele.

Nach seiner aktiven Laufbahn sammelte der 40-Jährige viele Erfahrungen beim VfB, mit dem er als Spieler 2007 die Meisterschaft holte. So war er zunächst als Berater, später als Präsidiumsmitglied und Leiter der Nachwuchsabteilung tätig. Im Februar 2019 übernahm er das Amt des Sportvorstandes, von Oktober 2019 bis März 2022 saß er dem Vorstand vor.

Thomas Hitzlsperger ist künftig einer der Besitzer des viermaligen dänischen Meisters Aalborg BK. © Robin Rudel/imago

Thomas Hitzlsperger: Gemeinsam mit Ex-HSV-Vorstand steigt der Ex-Profi bei Aalborg ein

Nach seiner Tätigkeit im operativen Geschäft trat Hitzlsperger während der Weltmeisterschaft in Katar wieder als ARD-Experte hervor, von 2015 bis 2019 arbeitete er bereits in der gleichen Funktion beim Sender. Der gebürtige Münchner wird künftig wieder auf der betrieblichen Ebene arbeiten, und zwar als Mitbesitzer von Aalborg BK.

Wie der vierfache dänische Meister am Donnerstag bekannt gab, stieg die Firma von Hitzlsperger namens „Sports Strategy Excellence 22“ mit einem Investment von etwa zwei Millionen Euro ein. Damit kaufte die Firma, die der Ex-Profi gemeinsam mit dem früheren HSV-Vorstand Joachim Hilke und Werder-Bremen-Berater Bernhard Peters führt, 20 Prozent der Anteile des Vereins.

Thomas Hitzlsberger ist „begeistert“ von seinem neuen Investment in Dänemark

Hitzlsperger äußerte sich voller Vorfreude auf sein neues Projekt. „Wir sind begeistert und fühlen uns geehrt, ein Teil von AaB zu werden, einem der prominentesten Fußballvereine Dänemarks mit einer stolzen Geschichte“, sagte der 52-fache Nationalspieler in der Vereinsmitteilung. „Gemeinsam wollen wir hart daran arbeiten, wieder Erfolg für AaB und die treuen Fans des Clubs zu erreichen.“

Gemeinsam mit den neuen Investoren will Aalborg wieder an erfolgreiche Zeiten der Vergangenheit anknüpfen. Die letzte Meisterschaft feierte der Klub 2014, derzeit kämpft der Traditionsklub um den Klassenerhalt in der Superliga. Aus den letzten Jahren in der Chefetage des VfB Stuttgart ist Hitzlsperger wohl Schlimmeres gewohnt, was durchaus von Vorteil sein könnte. (ajr)