Kampfansage: Teutonia 05 zeigt sich mutig vor DFB-Pokalspiel gegen RB Leipzig

Linus Meyer im Interview

+ © Hanno Bode/Imago (Montage) Teutonia 05 Ottensen Spieler Linus Meyer macht eine Ansage an DFB-Pokal-Gegner RB Leipzig. © Hanno Bode/Imago (Montage)

Der FC Teutonia 05 Ottensen spielt am 30. August 2022 im DFB-Pokal gegen RB Leipzig. Teutonia-Spieler Linus Meyer schickt vor der Partie eine Kampfansage.

Hamburg/Leipzig – Für den FC Teutonia 05 Ottensen kommt es am Abend des 30. August 2022 zu einem der sportlichen Highlights der Vereinsgeschichte. Der Hamburger Club tritt im DFB-Pokal gegen Champions League Teilnehmer und Titelverteidiger RB Leipzig an. Teutonia-Spieler und Favoriten-Schreck Linus Meyer schickte im Interview eine Kampfansage in Richtung Leipzig.

Was Teutonia-Spieler Linus Meyer zum DFB-Pokalspiel gegen RB Leipzig sagt, hat er 24hamburg.de im Interview verraten.

Als Viertligist würde dem FC Teutonia 05 Ottensen normalerweise das Heimrecht zustehen. Da in ihrem Stadion Kunstrasen liegt, der im DFB-Pokal verboten ist, muss das Spiel jetzt in der Leipziger Red Bull Arena stattfinden.