FC Bayern gegen Manchester City heute im Live-Ticker: Neuzugang darf noch nicht ran

Von: Johannes Skiba

Der FC Bayern München trifft in Tokio auf Champions-League-Sieger Manchester City. Wir begleiten das Spiel im Live-Ticker.

FC Bayern München - Manchester City -:- (-:-)

Aufstellung FC Bayern 1. HZ Sommer - Mazraoui, Pavard, Upamecano, Davies - Kimmich, Laimer - Gnabry, Sané, Coman - Musiala Aufstellung FC Bayern 2. HZ - Aufstellung Manchester City 1. HZ Ederson - Walker, Stones, Dias, Ake, Lewis - Kovacic, McAtee - Silva, Álvarez, Grealish Aufstellung Manchester City 2. HZ - Tore: -

Update vom Mittwoch, 26. Juli 2023, 12.10 Uhr: Auch Manchester City hat seine Startelf veröffentlicht. Der Brasilianer Ederson steht zuerst im Tor. Stefan Ortega wird zur zweiten Hälfte erwartet. Der vom FC Bayern umworbene Rechtsverteidiger Kyle Walker startet als Kapitän. Die Innenverteidigung bilden Stones, Dias und Ake. Youngster Lewis ist das Walker-Pendant auf der linken Seite.

Im zentralen Mittelfeld spielen Neuzugang Kovacic und der 20-jährige McAtee. Der argentinische Weltmeister Julián Álvarez, den der FCB auf dem Zettel hat, sollte ein Kane-Transfer scheitern, stürmt in der Zentrale. Bernardo Silva und Jack Grealish beackern die Außenpositionen in der Offensive. Haaland und De Bruyne sitzen auf der Bank und werden zur zweiten Hälfte erwartet.

Live-Ticker: FC Bayern ohne Kim im Test gegen Manchester City

Update vom Mittwoch, 26. Juli 2023, 11.40 Uhr: Der FC Bayern hat pünktlich eine Stunde vor Spielbeginn seine Aufstellung bekannt gegeben. Yann Sommer steht zu Beginn im Kasten. Vor ihm verteidigen zunächst Upamecano und Pavard in der Innenverteidigung sowie Davies und Mazraoui auf den defensiven Außen. Im zentralen Mittelfeld spielen zuerst Kimmich, dessen Abgang trotz eines Treuebekenntnisses nicht gänzlich ausgeschlossen ist und Neuzugang Laimer.

Das Offensivquartett besteht aus Serge Gnabry und Kingsley Coman, die auf den Flügeln für Gefahr sorgen sollen, Leroy Sané der auf der Zehn beginnt und Jamal Musiala den Coach Thomas Tuchel in vorderster Front auflaufen lässt. Neuzugang Kim fehlt wie angekündigt im Kader der Münchener.

Erstmeldung vom Mittwoch, 26. Juli 2023, 11.11 Uhr: Tokio – Der erste Test des FC Bayern hatte es in sich. Mit 27:0 fegte der deutsche Rekordmeister den unterklassigen FC Rottach-Egern aus dem eigenen Stadion. Das Freundschaftsspiel war aber kein echter Gradmesser. Den gibt es nun in Japans Hauptstadt Tokio, wo der FCB auf den Champions-League-Sieger Manchester City trifft. So deutlich wie beim ersten Saisontest wird es bei diesem Aufeinandertreffen ganz sicher nicht.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Deutsche Meisterschaften: 33

Live-Ticker: Bayern-Gegner City lässt es aktuell noch ruhig auf dem Transfermarkt angehen

Der Sieg in der Königsklasse war für Manchester City und Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola ein langersehnter Triumph, für den der englische Meister seit 15 Jahren in jeder Transferperiode tief in die Tasche greift. In diesem Sommer agiert der Klub auf dem Transfermarkt vergleichsweise konservativ.

Mateo Kovacic kam für knapp 30 Millionen Euro von Ligakonkurrent FC Chelsea. Der Kroate ist der positionsgetreue Ersatz für Ilkay Gündogan, der seinen Vertrag in Manchester nicht verlängerte und sich dem FC Barcelona angeschlossen hat. Kovacic debütierte bereits.

Letztmalige standen sich der FC Bayern und Manchester City in der vergangenen Saison im Viertelfinale der Champions League gegenüber. © imago/ulmer

Live-Ticker: FC Bayern wird beim Test gegen Manchester City ganz genau hinschauen

Denn vor der Partie gegen den FC Bayern hat City anders als die Münchener schon einen ersten Test in Japan absolviert. Gegen die Yokohama Marinos gewannen die Engländer vor über 60.000 Zuschauern spektakulär mit 5:3. Superstar Erling Haaland erzielte nach seiner Einwechslung zur Halbzeit gleich einen Doppelpack. Trotz vieler zu erwartender Variationen und Wechsel wartet in Tokio eine schwere Aufgabe auf die Truppe von Thomas Tuchel. Weitere Verstärkungen für den Kader sollen auch nach dem 50-Millionen-Transfer von Minjae Kim noch folgen. Der Südkoreaner wird gegen die „Citizens“ aber noch nicht auflaufen, wie Trainer Tuchel auf der Pressekonferenz verraten hat.

Neben Harry Kane steht auch Kyle Walker hoch im Kurs der Münchener. Beim kommenden Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern und Manchester City können sich die Verantwortlichen und die Fans ein Bild von ihrem potenziellen Neuzugang machen. Wir tickern das Spiel live. Darüber hinaus wird der Testkick auch live übertragen. (jsk)