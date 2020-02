Vor dem Knaller gegen RB Leipzig: Muss Schalke um drei Leistungsträger bangen?

Vor dem Schalke-Heimspiel gegen RB Leipzig mussten zwei S04-Spieler im Training kürzertreten. Einer war sogar gar nicht dabei.

Gelsenkirchen - Am Samstag (22. Februar) empfängt der FC Schalke 04 den Tabellenzweiten RB Leipzig. Eine Herkulesaufgabe für den derzeit kriselnden S04, der in den vergangenen vier Spielen nur einen Treffer erzielte und neben einer Niederlage drei Unentschieden gegen Abstiegskandidaten sammelte, wie RUHR24.de* berichtet.

Da passten weitere Negativ-Meldungen eigentlich überhaupt nicht in den königsblauen Kram. Muss der FC Schalke 04 aber für den Knaller gegen RB Leipzig wegen Verletzungen auf drei Leistungsträger verzichten?

Wie es in den letzten Trainingseinheiten vor dem kommenden Heimspiel aussieht, bleibt ein Geheimnis. Der S04 trainiert sowohl am Donnerstag (20. Februar) als auch am Freitag (21. Februar) unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

rawi

