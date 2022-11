Stürmer scheitert erst in Sandhausen - und ist nun bei der Weltmeisterschaft dabei

Von: Marco Büsselmann

Haji Wright (re.) im Trikot des SV Sandhausen. © Peter Steffen/dpa

Bei der Weltmeisterschaft steht ein Spieler im Aufgebot der USA, der vor einigen Jahren bei Zweitligist SV Sandhausen gefloppt ist. Um welchen Akteur es geht, erfahren Sie hier:

Die Weltmeisterschaft in Katar ist in vollem Gange. In Gruppe B kämpfen England, Wales, der Iran und die USA um den Einzug ins Achtelfinale. Nach dem zweiten Spieltag ist dort noch alles offen. Tabellenführer England hat sich am Freitag (25. November) torlos von den USA getrennt. Im US-Team hat dabei unter anderem ein Spieler in der Startelf gestanden, der sich vor einigen Jahren bei Zweitligist SV Sandhausen nicht durchsetzen konnte. HEIDELBERG24 verrät, um welchen Ex-Sandhausen-Flop es sich dabei handelt.

Im letzten Gruppenspiel treffen die USA am Dienstag (29. November) auf den Iran. (mab)