Stimmung kippt: Unruhe in Hoffenheim – TSG-Fans üben deutliche Kritik

Von: Nils Wollenschläger

Die TSG Hoffenheim steckt in der Fußball-Bundesliga tief in der Krise. Lesen Sie hier, wie die Fans am Samstag auf die angespannte Situation reagiert haben:

Anstatt um die internationalen Plätze zu spielen, muss die TSG Hoffenheim um den Klassenerhalt zittern. Nach der Trennung von Trainer André Breitenreiter misslingt auch das Debüt des neuen Trainers Pellegrino Matarazzo. Am Samstag (11. Februar) verliert Hoffenheim mit 1:3 gegen Bayer 04 Leverkusen.

Bei der Partie üben die Fans der TSG Hoffenheim deutliche Kritik an der Vereinsführung. Bei HEIDELBERG24 finden Sie alle Infos zu dem Thema.

Aktuell steht die TSG Hoffenheim in der Bundesliga nur auf Platz 14. (nwo)