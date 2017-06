Stimmen zum U21-EM-Titel: „Es ist überwältigend“

Was für ein Finale! Die deutsche U21 hat gegen Spanien den EM-Titel geholt. Die Reaktionen zum Erfolg.

Stefan Kuntz (Trainer):

„Es ist überwältigend. Ich freue mich wahnsinnig für die Mannschaft. Wir haben die Spanier nicht ins Spiel kommen lassen.“

Mitchell Weiser (Siegtorschütze):

„Wannsinn, unglaublich. Das habe ich noch nicht erlebt, dass eine Mannschaft so kämpft. Mir fehlen die Worte, es freut mich für die Mannschaft.“

Reinhard Rauball (DFL-Präsident):

„Von einem solchen Erfolg konnte man vor dem Turnier nur träumen. Die Spieler dürfen sehr stolz sein auf das, was sie bei dieser EM geleistet und erreicht haben. Ich wünsche den Spielern, dass sie in der kommenden Saison so viele Einsätze wie möglich bekommen.“

Christian Seifert (DFL-Geschäftsführer):

„Die Leistungen der Mannschaft bei dieser Endrunde haben einfach Spaß gemacht. Umso mehr, weil die jungen Spieler fast durchweg aus Clubs der Bundesliga und der 2. Bundesliga kommen und aus deren Nachwuchsleistungszentren. Das Auftreten bei dieser EM wird den Spielern einen Schub für die weitere Karriere geben und auch andere Talente motivieren.“

dpa