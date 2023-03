Statt Pavard: FC Barcelona will Außenverteidiger vom BVB

Von: Marcel Schwenk

Bayern-Verteidiger Benjamin Pavard wird wohl nicht zum FC Barcelona wechseln. Stattdessen könnten die Spanier beim BVB fündig werden.

Dortmund/Barcelona - Der FC Barcelona befindet sich angeblich auf der Suche nach einem neuen Außenverteidiger und schaut sich diesbezüglich wohl auch in der Bundesliga um.

Wie die spanische Zeitung Sport berichtet, fassten die Katalanen zunächst eine Verpflichtung von Bayern Münchens Benjamin Pavard ins Auge. Zudem beschäftigten sie sich laut dem Bericht auch mit Villarreals Juan Foyth. Beide Spieler seien für den finanziell angeschlagenen FC Barcelona aber zu teuer.

Soll ein Thema beim FC Barcelona sein: BVB-Verteidiger Thomas Meunier © Stefan Constantin/dpa

Zudem soll der französische Nationalspieler mittlerweile eher zu einer Verlängerung in München tendieren, nachdem es in den vergangenen Monaten durchaus Gerüchte um einen Abgang aus der bayerischen Landeshauptstadt gab.

BVB: Meunier wohl im Visier des FC Barcelona

Der Blick der Barcelona-Verantwortlichen richtet sich nun anscheinend in den Ruhrpott, genauer gesagt nach Dortmund. Angeblich das neue Objekt der Begierde: BVB-Verteidiger Thomas Meunier.

Bei Borussia Dortmund kommt der 31-Jährige, der am Borsigplatz noch einen Vertrag bis 2024 besitzt, in der laufenden Saison nicht mehr so häufig zum Zuge. Auch aufgrund von Verletzungsproblemen steht Meunier 2022/23 bei nur 15 Pflichtspiel-Einsätzen. Mit dem formstarken Marius Wolf und Winter-Neuzugang Julian Ryerson ist die Position rechts hinten doppelt besetzt, Meunier hat aktuell das Nachsehen.

BVB: Meunier immer wieder mit Wechsel in Verbindung gebracht

Anders als Pavard und Foyth ist Meunier laut Sport für den FC Barcelona erschwinglich. Darüber hinaus traue man ihm zu, noch zwei Jahre auf hohem Niveau performen zu können.

Der Belgier, um den sich in der Vergangenheit ebenfalls immer wieder Wechselgerüchte rankten, steht seit 2020 beim BVB unter Vertrag und kommt auf insgesamt 74 Partien für die Borussia (drei Tore, acht Assists). (masc)