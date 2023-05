Meisterfeier in Neapel eskaliert: Schüsse fallen – Mann stirbt

Von: Marcus Giebel

Teilen

Die SSC Neapel ist zum dritten Mal Meister. Eine ganze Region atmet auf. Doch die Feierlichkeiten des Scudetto fordern mindestens ein Menschenleben.

Neapel – 33 Jahre lang mussten die SSC Neapel und ihre Fans auf diesen Moment warten. Seit dem 1:1 bei Udinese Calcio am späten Donnerstagabend ist der dritte Scudetto der Klub-Geschichte perfekt. Bereits fünf Spieltage vor Saisonende ist das Team von Trainer Luciano Spalletti am Ziel, das jahrzehntelang unerreichbar schien.

Die beiden bisherigen Titel in der Serie A gelangen noch mit dem großen und unvergessenen Diego Maradona als Regisseur auf dem Rasen. Jedoch lange nicht so dominant. Entsprechend wurde die Nacht in Neapel zum Tag gemacht. Zigtausende feierten auf den Straßen ihre Helden und ihren Verein, der im vergangenen Jahrzehnt immerhin dreimal die Coppa Italia gewann.

Tausende auf den Straßen: Die Fans der SSC Neapel machten die Nacht zum Tag. © IMAGO / Independent Photo Agency Int.

SSC Neapel ist Meister: Bei Feierlichkeiten kommt Mann durch Schüsse zu Tode

Der spontane Jubelausbruch artete jedoch in Einzelfällen aus – und hatte auch ein Todesopfer zur Folge. Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet, wurde ein 26-Jähriger aus dem ostneapolitanischen Stadtteil Ponticelli auf der zentral gelegenen Piazza Volturnu angeschossen und erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Nach seinem Tod hätten ihm nahestehende Personen die Notaufnahme der Klinik beschädigt.

Drei weitere Personen seien auf demselben Platz verletzt worden. So habe eine 26-Jährige eine Knöchelverletzung zu beklagen – mutmaßlich durch eine Schusswunde. Sie wurde jedoch schon wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Gleiches galt demnach für einen 24-Jährigen und einen 20-Jährigen, die aus demselben Stadtteil wie das Todesopfer stammen – beide erlitten eine Schussverletzung im Gesäß.

Fans feiern Meistertitel der SSC Neapel: Junger Mann verliert mehrere Fingerglieder

Die Carabinieri gehen dem Bericht zufolge davon aus, dass alle vier Personen am selben Ort verwundet wurden. Unklar sei jedoch, ob die Schüsse im Zuge der Feierlichkeiten wahllos abgefeuert wurden oder es sich um einen gezielten Überfall handelte.

Bei anderen Verletzten haben die Polizisten demnach ein klareres Bild. So zog sich ein 49-Jähriger während der Meistersause eine Blessur an der Hand zu, die möglicherweise durch die Explosion eines Feuerwerkskörpers verursacht wurde. Wegen eines ähnlichen Vorfalls in einer Vorstadt im Norden Neapels verlor ein 19-Jähriger mehrere Fingerglieder.

Am Ziel ihrer Träume: Die Fans der SSC Neapel feiern den dritten Scudetto der Vereinsgeschichte. © IMAGO / Independent Photo Agency Int.

Feierlichkeiten in Neapel: Quarttett auf Bürgersteig von Auto überfahren - Frau kämpft um ihr Leben

In Lebensgefahr schwebt eine 20-Jährige, die mit einem Schädeltrauma und einer Hirnblutung in eine Klinik eingeliefert wurde. Sie war mit drei weiteren Personen unterwegs, um den Titel zu feiern. Aus noch nicht geklärten Ursachen soll das Quartett im Alter zwischen 20 und 31 Jahren von einem Fiat Stilo auf dem Bürgersteig neben einer Carabinieri-Kaserne überfahren worden sein.

Der Fahrer flüchtete zwar zu Fuß, wurde jedoch auch anhand der Videoüberwachung identifiziert. Es handelt sich um einen 43-Jährigen aus einer Vorstadt Neapels. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Auch die Begleiter der 20-Jährigen wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Über die Schwere ihrer Verletzungen gab es zunächst keine Informationen.

Ausschreitungen in Neapel und Udine: Mehr als 200 Menschen in Notaufnahmen behandelt

Laut Gazzetta dello Sport kamen insgesamt mehr als 200 Neapolitaner in Notaufnahmen, rund 100 von ihnen hätten mittelschwere oder schwere Verletzungen erlitten. Neben Verletzungen durch Pyrotechnik – auch an den Augen und im Gesicht – wurden demnach auch viele Stichverletzungen verzeichnet, schreibt die Sportzeitung unter Berufung auf die Gesundheitsbehörde von Neapel.

In Udine mussten infolge des Platzsturms im Stadion acht Personen medizinisch versorgt werden, wie der dortige Präfekt erklärte. Nachdem SSC-Fans nach Abpfiff den Rasen geentert hatten, liefen auch Udine-Anhänger auf den Platz und machten Jagd auf die Neapolitaner. Wie auf Videos zu sehen ist, schlugen sie mit Gürteln und Stöcken aufeinander ein, ehe die Polizei einschritt. (mg/ dpa)