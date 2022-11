Spielplan zur WM 2022: Frankreich und Argentinien heute im Einsatz

Von: Tim Althoff, Christoph Gschoßmann

Wann spielt das DFB-Team bei der WM 2022? Der Spielplan mit allen Terminen und Anstoßzeiten - und natürlich den deutschen Partien in der Übersicht.

Doha ‒ Am Freitag, 25. November 2022, standen bei der WM 2022 folgende Paarungen auf dem Programm:

Tunesien - Australien (11 Uhr) im Al Janoub Stadium

Polen - Saudi-Arabien (14 Uhr) im Education City Stadium

Frankreich - Dänemark (17 Uhr) im Stadium 974

Argentinien - Mexiko (20 Uhr) im Lusail Iconic Stadium

Wann spielt Deutschland bei der WM 2022? Alle Partien auf einen Blick

Spielplan der WM 2022 in Katar: Wann spielt Deutschland? © Darko Bandic/picture alliance/dpa/AP

Spieltag der Gruppe E Begegnung Datum, Uhrzeit Stadion 1. Spieltag Japan - Deutschland 23.11.2022, 14.00 Uhr al-Thumama Stadium 2. Spieltag Spanien - Deutschland 27.11.2022, 20.00 Uhr Ahmed bin Ali Stadium 3. Spieltag Deutschland - Costa Rica 01.12.2022, 20.00 Uhr Ahmed bin Ali Stadium

Als zweite Mannschaft einer Gruppe hat man zwar nominell zwei „Auswärtsspiele“, dies wirkt sich jedoch nicht auf sportliche Details oder die Ticket-Vergabe für die jeweiligen Fangruppen aus, sondern ist für rein organisatorische Zwecke. Hier gibt es auch schon einen Überblick der Sendetermine.

WM 2022 in Katar: Die Gruppen im Überblick - Spielzeiten und Stadien

WM 2022 in Katar - Gruppe A:

Katar Ecuador Senegal Niederlande

WM 2022 in Katar - Spielplan der Gruppe A:

Begegnung Datum, Uhrzeit (MEZ) Stadion Ergebnis Katar - Ecuador 20.11.2022, 17.00 al-Bayt Stadium 0:2 Senegal - Niederlande 21.11.2022, 14.00 al-Thumama Stadium 0:2 Katar - Senegal 25.11.2022, 14.00 Ahmed bin Ali Stadium 1:3 Niederlande - Ecuador 25.11.2022, 17.00 al-Thumama-Stadium 1:1 Katar - Niederlande 29.11.2022, 16.00 al-Thumama Stadium Ecuador - Senegal 29.11.2022, 16.00 Ahmed bin Ali Stadium

Die aktuelle Tabelle der Gruppe A:

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Ecuador 2 3:1 4 Niederlande 2 3:1 4 3. Senegal 2 3:3 0 4. Katar 2 1:5 0

WM 2022 in Katar - Gruppe B:

England Iran USA Wales

WM 2022 in Katar - Spielplan der Gruppe B:

Begegnung Datum, Uhrzeit (MEZ) Stadion Ergebnis England - Iran 21.11.2022, 17.00 Khalifa International Stadium 6:2 USA - Wales 21.11.2022, 20.00 Ahmed bin Ali Stadium 1:1 Wales - Iran 25.11.2022, 11.00 al-Bayt Stadium 0:2 England - USA 25.11.2022, 20.00 Khalifa International Stadium 0:0 Wales - England 29.11.2022, 20.00 Khalifa International Stadium Iran - USA 29.11.2022, 20.00 al-Bayt Stadium

Die aktuelle Tabelle der Gruppe B:

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. England 2 6:2 4 2. Iran 2 4:6 3 3. USA 2 1:1 2 4. Wales 2 1:3 1

WM 2022 in Katar - Gruppe C:

Argentinien Saudi-Arabien Mexiko Polen

WM 2022 in Katar - Spielplan der Gruppe C:

Begegnung Datum, Uhrzeit (MEZ) Stadion Ergebnis Argentinien - Saudi-Arabien 22.11.2022, 11.00 Lusail Iconic Stadium 1:2 Mexiko - Polen 22.11.2022, 17.00 Stadium 974 0:0 Polen - Saudi-Arabien 26.11.2022, 14.00 Education City Stadium Argentinien - Mexiko 26.11.2022, 20.00 al-Janoub Stadium Polen - Argentinien 30.11.2022, 20.00 al-Janoub Stadium Saudi-Arabien - Mexiko 30.11.2022, 20.00 Education City Stadium

Die aktuelle Tabelle der Gruppe C:

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Saudi-Arabien 1 2:1 3 2. Mexiko 1 0:0 1 Polen 1 0:0 1 4. Argentinien 1 1:2 0

WM 2022 in Katar - Gruppe D:

Frankreich Australien Dänemark Tunesien

WM 2022 in Katar - Spielplan der Gruppe D:

Begegnung Datum, Uhrzeit (MEZ) Stadion Ergebnis Dänemark - Tunesien 22.11.2022, 14.00 Education City Stadium 0:0 Frankreich - Australien 22.11.2022, 20.00 al-Janoub Stadium 4:1 Tunesien - Australien 26.11.2022, 11.00 Lusail Stadium Frankreich - Dänemark 26.11.2022, 17.00 Stadium 974 Tunesien - Frankreich 30.11.2022, 16.00 Stadium 974 Australien - Dänemark 30.11.2022, 16.00 Lusail Stadium

Die aktuelle Tabelle der Gruppe D:

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Frankreich 1 4:1 3 2. Dänemark 1 0:0 1 Tunesien 1 0:0 1 4. Australien 1 1:4 0

WM 2022 in Katar - Gruppe E:

Spanien Costa Rica Deutschland Japan

WM 2022 in Katar - Spielplan der Gruppe E:

Begegnung Datum, Uhrzeit (MEZ) Stadion Ergebnis Deutschland - Japan 23.11.2022, 14.00 Khalifa International Stadium 1:2 Spanien - Costa Rica 23.11.2022, 17.00 al-Thumama-Stadium 7:0 Japan - Costa Rica 27.11.2022, 11.00 Ahmed bin Ali Stadium Spanien - Deutschland 27.11.2022, 20.00 al-Bayt Stadium Costa Rica - Deutschland 01.12.2022, 20.00 al-Bayt Stadium Japan - Spanien\t 01.12.2022, 20.00 Khalifa International Stadium

Die aktuelle Tabelle der Gruppe E:

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Spanien 1 7:0 3 2. Japan 1 2:1 3 3. Deutschland 1 1:2 0 4. Costa Rica 1 0:7 0

WM 2022 in Katar - Gruppe F:

Belgien Kanada Marokko Kroatien

WM 2022 in Katar - Spielplan der Gruppe F:

Begegnung Datum, Uhrzeit (MEZ) Stadion Ergebnis Marokko - Kroatien 23.11.2022, 11.00 al-Bayt Stadium 0:0 Belgien - Kanada 23.11.2022, 20.00 Ahmed bin Ali Stadium 1:0 Belgien - Marokko 27.11.2022, 14.00 al-Thumama-Stadium Kroatien - Kanada 27.11.2022, 17.00 Khalifa International Stadium Kanada - Marokko 01.12.2022, 16.00 al-Thumama-Stadium Kroatien - Belgien 01.12.2022, 16.00 Ahmed bin Ali Stadium

Die aktuelle Tabelle der Gruppe F:

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Belgien 1 1:0 3 2. Kroatien 1 0:0 1 Marokko 1 0:0 1 4. Kanada 1 0:1 0

WM 2022 in Katar - Gruppe G:

Brasilien Serbien Schweiz Kamerun

WM 2022 in Katar - Spielplan der Gruppe G:

Begegnung Datum, Uhrzeit (MEZ) Stadion Ergebnis Schweiz - Kamerun 24.11.2022, 11.00 al-Janoub Stadium 1:0 Brasilien - Serbien 24.11.2022, 20.00 Education City Stadium 2:0 Kamerun - Serbien 28.11.2022, 11.00 Education City Stadium Brasilien - Schweiz 28.11.2022, 17.00 al-Janoub Stadium Kamerun - Brasilien 02.12.2022, 20.00 al-Janoub Stadium Serbien - Schweiz 02.12.2022, 20.00 Education City Stadium

Die aktuelle Tabelle der Gruppe G:

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Brasilien 1 2:0 3 2. Schweiz 1 1:0 3 3. Serbien 1 0:1 0 4. Kamerun 1 0:2 0

WM 2022 in Katar - Gruppe H:

Portugal Ghana Uruguay Südkorea

WM 2022 in Katar - Spielplan der Gruppe H:

Begegnung Datum, Uhrzeit (MEZ) Stadion Ergebnis Uruguay - Südkorea 24.11.2022, 14.00 Lusail Stadium 0:0 Portugal - Ghana 24.11.2022, 17.00 Stadium 974 3:2 Südkorea - Ghana 28.11.2022, 14.00 Lusail Stadium Portugal - Uruguay 28.11.2022, 20.00 Stadium 974 Südkorea - Portugal 02.12.2022, 16.00 Lusail Stadium Ghana - Uruguay 02.12.2022, 16.00 Stadium 974

Die aktuelle Tabelle der Gruppe H:

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Portugal 1 3:2 3 2. Südkorea 1 0:0 1 Uruguay 1 0:0 1 4. Ghana 1 2:3 0

WM 2022 in Katar: Die K.o.-Runde im Überblick - Spielzeiten und Stadien

WM 2022 in Katar - Achtelfinale:

Begegnung Datum, Uhrzeit (MEZ) Stadion Sieger A - Zweiter B 03.12.2022, 16.00 Khalifa International Stadium Sieger C - Zweiter D 03.12.2022, 20.00 Ahmed bin Ali Stadium Sieger D - Zweiter C 04.12.2022, 16.00 al-Thumama Stadium Sieger B - Zweiter A 04.12.2022, 20.00 al-Bayt Stadium Sieger E - Zweiter F 05.12.2022, 16.00 Stadium 974 Sieger G - Zweiter H 05.12.2022, 20.00 al-Janoub Stadium Sieger F - Zweiter E 06.12.2022, 16.00 Education City Stadium Sieger H - Zweiter G 06.12.2022, 20.00 Lusail Stadium

WM 2022 in Katar - Viertelfinale:

Begegnung Datum, Uhrzeit (MEZ) Stadion Sieger AF5 - Siegert AF6 09.12.2022, 16.00 Education City Stadium Sieger AF1 - Sieger AF2 09.12.2022, 20.00 Lusail Stadium Sieger AF7 - Sieger AF8 10.12.2022, 16.00 al-Thumama Stadium Sieger AF3 - Sieger AF4 10.12.2022, 20.00 al-Bayt Stadium

WM 2022 in Katar - Halbfinale:

Begegnung Datum, Uhrzeit (MEZ) Stadion Sieger VF2 - Sieger VF1 13.12.2022, 20.00 Lusail Stadium Sieger V4 - Sieger VF3 14.12.2022, 20.00 al-Bayt Stadium

WM 2022 in Katar - Spiel um Platz 3:

Begegnung Datum, Uhrzeit (MEZ) Stadion Verlierer HF1 - Verlierer HF2 17.12.2022, 16.00 Khalifa International Stadium

WM 2022 in Katar - Finale:

Begegnung Datum, Uhrzeit (MEZ) Stadion Sieger HF1 - Sieger HF2 18.12.2022, 16.00 Lusail Stadium

WM 2022 in Katar: Turnier von starker Kritik begleitet

Seit der WM-Vergabe im Jahr 2010 mussten sich Fußball-Fans an den Gedanken gewöhnen, dass die WM 2022 in Katar stattfindet. Ein Land ohne große Fußball-Tradition, das ungefähr halb so groß ist wie Hessen und das die WM im Winter stattfinden lassen muss, weil es im Sommer zu heiß ist. Alles musste auf das Großereignis zugeschnitten werden. Die nötige Infrastruktur musste gebaut werden und von den Stadien ganz zu schweigen.

So wurde das Turnier in den vergangenen zwölf Jahren von Skandalen überschattet. Angefangen bei der Vergabe, die unter dem dringenden Verdacht der Korruption steht. Die Menschenrechtssituation in dem Land sorgte immer wieder für Aufsehen und über die schlimme Unterbringung einiger Arbeiter, die für den Bau der Stadien zuständig waren, wurde ebenfalls viel berichtet. Die FIFA hat all die Sorgen wegmoderiert und standhaft an dem Projekt festgehalten. An der WM gibt es kein Vorbeikommen mehr. Spätestens seit der Qualifikation und der Auslosung der Gruppenphase nimmt der Wettbewerb auch sportlich Strukturen an. Der Spielplan steht und die Termine der einzelnen Partien ebenso.