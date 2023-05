90.+1: Erstes SGB-Tor von Pfalz sorgt für Glücksgefühle

Von: Tobias Konrad

Leon Pomnitz (rechts) und SG Barockstadt teilten sich mit dem FSV Frankfurt um Kapitän Ahmed Azaouagh die Punkte. © rscp-photoagentur/Frank Heinen

Jonas Pfalz sorgt für Glücksgefühle bei der SG Barockstadt. Mit seinem Last-Minute-Tor rettete der Außenbahnspieler der SGB ein 1:1 beim FSV Frankfurt in der Regionalliga Südwest.

Durcheinandergewürfelt wurde die Viererkette der SG Barockstadt. Die Außenverteidiger Kristian Gaudermann und Kevin Hillmann fehlten wie Innenverteidiger Marius Grösch, so dass Eric Ganime innen neben Aaron Frey und Robin Fabinski sowie Tobias Göbel außen verteidigten. Zudem startete Geburtstagskind Almir Ziga auf der Sechs. Offensiv konnte Coach Sedat Gören die gewohnten Mannen ins Rennen schicken. Doch diese sollten wenig performen, denn ohne Torschuss ging die erste Halbzeit zu Ende. Selbst die Unterstützung der Fans – der Bus stand im Stau und kam erst Mitte des ersten Durchgangs am Stadion an – konnte der Mannschaft kaum Rückenwind geben. Lediglich Marius Löbig nach einer Viertelstunde beschwor Gefahr herauf, wartete allerdings mit dem Abschluss aus zentraler Position zu lange.

Zwingender war der FSV Frankfurt, der in Form des Sturmduos Jake Hirst und Cas Peters Akzente setzte. Hirsts Schlenzer lenkte SGB-Keeper Tobias Wolf stark neben den Pfosten (22.) und den Flachschuss des großgewachsenen Angreifers von halbrechts kommend parierte Wolf mit den Fingerspitzen an den Pfosten (38.). Der FSV verdiente sich die Führung, die zwischen den beiden Szenen Peters markierte (33.). Aus Sicht der Gäste fiel diese jedoch total billig, denn eine harmlose Flanke aus dem Halbfeld fand Peters‘ Kopf, der mit dem Rücken zum Tor per Lupfer einköpfte.

Dass das drittbeste auf das drittschlechteste Rückrundenteam traf, war jedoch während der 90 Minuten nicht zu sehen. Vor allem nach Wiederanpfiff nahm die Barockstadt das Heft in die Hand, hatte nun viel Ballbesitz und versuchte Lücken im Defensivverbund der Bornheimer zu finden. Doch die Barockstadt – auch die Umstellung auf zwei Stürmer nach der Einwechslung von Dominik Rummel brachte keine Besserung – sollte vergebens suchen, lediglich die verunglückte Flanke Göbel sowie Leon Pomnitz Distanzschuss sollten in Richtung des Tores gehen. Bis Jonas Pfalz kam. Kurz zuvor eingewechselt, erreichte ihn nach einem langen Ball und einer Kopfballverlängerung das Leder, cool schob er vor FSV-Keeper Omer Hanin ein (90.+1). Es war der einzige direkte Torschuss der Fulda-Lehnezer, die nach der Pause keinen Torschuss des FSV hinnehmen mussten und deshalb durchaus verdient einen Punkt nach drei Niederlagen in Folge mitnahmen.

Die Statistik: FSV Frankfurt: Hanin; Reutter, Awassi, Knothe, Weißmann – Azaouagh (68. Messina), Müller, Agha, Sannomiya (68. Ünlücifci) – Hirst, Peters (68. Falaye).

SG Barockstadt: Wolf; Fabinski (86. Pfalz), Ganime, Frey, Göbel – Ziga (66. Rummel) – Owusu (86. Siakam), Schaaf, Pomnitz, Löbig (73. Lüdke) – Reinhard (86. Duran).

Schiedsrichter: Justin Hasmann (TuS Wiebelskirchen).

Zuschauer: 1329.

Tore: 1:0 Cas Peters (33.), 1:1 Jonas Pfalz (90.+1).