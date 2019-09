Schalke 04 gegen FSV Mainz 05: Live-Ticker, Tickets, Stream und Aufstellungen

In der letzten Saison 2018/19 traf Schalke 04 am 6. Spieltag in der VELTINS-Arena auf den FSV Mainz 05. Hier kämpfen Schalkes Salif Sane (l.) und Jean-Philippe Matte von Mainz um den Ball.

Zum Auftakt des 5. Bundesliga-Spieltages trifft Schalke 04 an diesem Freitag auf Mainz 05. Wir verraten ihnen, wie sie live dabei sind, auch wenn sie nicht selbst im Stadion sitzen können.

5. Bundesliga-Spieltag: Schalke gegen Mainz am Freitag, 20. September, um 20.30 Uhr

24VEST.de* berichtet ab 19.45 Uhr in einem Live-Ticker aus der VELTINS-Arena

Im frei empfangbaren Fernsehen ist die Begegnung nicht zu sehen

Es gibt noch Restkarten in vielen Preiskategorien

Im Heimspiel der vergangenen Saison siegte S04 mit 1:0 gegen Mainz



Gelsenkirchen - Das erste Freitagsspiel der neuen Bundesliga-Saison steht für Schalke 04 am 20. September auf dem Programm. In der heimischen VELTINS-Arena empfängt die Truppe von Trainer David Wagner ab 20.30 Uhr den FSV Mainz 05. Hier finden sie alle wichtigen Informationen vor der Begegnung des 5. Spieltages.

Schalke gegen Mainz: Gibt es noch Karten?

Wie oft bei Bundesliga-Spielen an einem Werktag öffnen die Abendkassen rund um die VELTINS-Arena. Denn das Spiel Schalke 04 gegen Mainz 05 ist nicht ausverkauft, es gibt noch Restkarten. Bequem online kaufen kann man diese auch noch - allerdings sollte man dafür unbedingt nur seriöse Seiten, wie zum Beispiel den Ticketshop der offiziellen Schalke-Homepage nutzen.

Ausdrücklich abzuraten ist von einem Kauf über die Ticketbörse Viagogo, die Karten für angeblich komplett ausverkaufte Bundesliga-Spiele zu einem stark überhöhten Preis anbietet. Oft ist dann auch nicht sichergestellt, dass die dort erworbenen Karten überhaupt zum Einlass berechtigen. Schon beim Konzert von Rammstein in Gelsenkirchen gab es großen Ärger um Tickets von Viagogo.

Live-Ticker am Freitag ab 19.45 Uhr aus der VELTINS-Arena

Die Kollegen von 24VEST.de* sind am Freitag, 20. September, in der VELTINS-Arena und berichten live von der Begegnung. Zu finden ist der Live-Ticker zu Schalke gegen Mainz ab 19.45 Uhr auf www.24vest.de .

Wo kann man die Bundesliga-Partie im Fernsehen verfolgen?

Der Streaming-Anbieter DAZN hat sich die Rechte für die Übertragung aller Freitagsspiele in dieser Saison gesichert. Alternativ kann man die Begegnung auch über Satellit bei Eurosport 2HD Xtra verfolgen. Der Sender muss auf der Plattform des Pay-TV-Anbieters HD+ hinzugebucht werden. Beim Bezahlsender Sky, der samstags und sonntags die Bundesliga überträgt, oder im frei empfangbaren Fernsehen ist Schalke gegen Mainz dagegen nicht live zu sehen.

Die Aufstellungen beider Mannschaften

Am Freitag, 20. September, finden Sie die Aufstellungen von Schalke und Mainz etwa eine Dreiviertelstunde vor Spielbeginn, also gegen 19.45 Uhr, an dieser Stelle.

Der bisherige Saisonverlauf

Schalke 04 hat nach zwei Siegen in Folge schon sieben Punkte auf dem Konto und ist aktuell Sechster in der Bundesliga. Mainz 05 will sich nach seinem ersten Saisonsieg am Samstag gegen Hertha BSC Berlin (2:1) nun auch weiter nach oben arbeiten. Derzeit liegt die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz mit drei Zählern nur auf dem Relegationsplatz 16.

Die Schalker Bundesliga-Statistik gegen Mainz 05

In der vergangenen Saison 2018/19 fiel die Bilanz gegen Mainz 05 durchwachsen für Schalke 04 aus. Einem 1:0 im Heimspiel am 6. Spieltag (29.9.2018) folgte im Rückspiel am 23. Spieltag in Mainz eine deutliche 0:3-Pleite (23.2.2019).

Insgesamt liegt der Klub aus der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt den Königsblauen aber: Von den 26 Bundesliga-Partien gewann Schalke 16, Mainz dagegen nur 6. Vier Partien endeten unentschieden. Das Torverhältnis lautet 40:21.

*24VEST.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.