Schalke 04 gegen SC Freiburg im Live-Ticker: S04 hat großartige Chance

Von: Nicolas Luik

Live-Ticker: Schalke 04 trifft auf den SC Freiburg © Rehbein/RHR-Foto

Der FC Schalke 04 reist am 29. Bundesliga-Spieltag zum SC Freiburg. Alle Informationen zum S04-Spiel hier im Live-Ticker von RUHR24.

Aufstellung SC Freiburg: Flekken - Kübler, Ginter, Lienhart, Günter - Keitel, Höfler - Doan, Grifo - Höler - Gregoritsch

Aufstellung FC Schalke 04: Schwolow - Matriciani, Jenz, Kaminski, Uronen - Latza, Kral - Karaman, Drexler, Bülter - Terodde

Anstoß: Sonntag (23. April), 15.30 Uhr

Spielstand: -:- (-:-)

Tore: -

Platzverweise: -

Bes. Vorkommnisse: -

Schiedsrichter: Robert Hartmann (43, Ingolstadt)

Schalke 04 gegen SC Freiburg im Live-Ticker: Das sagen Thomas Reis und Christian Streich

15.10 Uhr: Reis über die Ausfälle: „Das ist natürlich bitter. Aber das gibt auch die Chance für andere Spieler. Es gibt kein Klagen.“

15.08 Uhr: Thomas Reis bei DAZN: „Wir wollen heute versuchen, drei Punkte mitzunehmen. Du musst versuchen, Freiburg den Rhythmus zu nehmen. Du musst auf jeden Fall mutig sein. Wenn sie offensiv agieren, dass wir dann im Umschaltspiel die Lösungen parat haben. Wichtig ist, die Räume zu finden.“

15.05 Uhr: „Sie haben so eine richtige Malocher-Mentaltiät. Die Fans können sich richtig gut mit ihnen identifizieren“, sagt Christian Streich bei DAZN über Schalke. „Das heißt für uns: Vorwärts, Power rein, und dann wird das ein richtig gutes Spiel.“

15.01 Uhr: „Wichtig ist, dass wir mutig sind“, sagt Schalke-Trainer Thomas Reis über den Plan gegen den SC Freiburg.. „Wir sind ein geschlossener Kreis, das brauchst du in unserer Situation. Jeder ist für den anderen da. Das stimmt mich sehr positiv, die entscheidenden Spiele erfolgreich zu gestalten.“

14.53 Uhr: Ralf Fährmann steht zwar nicht im Kader, ist aber trotzdem mit in Freibug dabei. Er unterstützt die Mannschaft heute als „Edelfan“.

Schalke 04 gegen SC Freiburg im Live-Ticker: Christian Streich erwartet Kampf auf Biegen und Brechen

14.46 Uhr: Christian Streich ist für seine klaren Worte bekannt. „Ich habe keinerlei Bedenken, dass am Sonntag einer denkt, dass es einfach wird“, sagte der Freiburg-Trainer mit Blick auf die Favoritenrolle seines SCF. „Wir werden das Spiel vollumfänglich annehmen und alles reinhauen. Es wird ein Kampf auf Biegen und Brechen. Wer sie unterschätzt, hat sie entweder nicht angeschaut oder er checkt es nicht.“

14.40 Uhr: Die Statistik spricht nicht unbedingt für Schalke. Denn die jüngsten vier Duelle hat der SC Freiburg allesamt zu Null gewonnen. Seit sieben Spielen wartet der S04 auf einen Sieg gegen die Mannschaft von Trainer Christian Streich.

14.35 Uhr: Wer nicht mit nach Freiburg gereist ist, hat heute in Gelsenkirchen trainiert. Laut S04 waren auch Maya Yoshida (Muskelfaserriss) und Eder Balanta (Zerrung) bei der Einheit dabei.

14.30 Uhr: So spielt der SC Freiburg heute:

14.26 Uhr: Mit dem SC Freiburg trifft Schwolow heute auf seinen Ex-Verei, für den er 2009 und 2014 im Tor stand. Zunächst in der Jugend, dann bei den Profis. Ein Wiedersehen gibt es auchfür Michael Gregoritsch. Der Freiburg-Stürmer stand Anfang 2020 für ein halbes Jahr auf Schalke unter Vertrag.

14.23 Uhr: Alexander Schowlow ersetzt heute im Schalke-Tor Ralf Fährmann (Muskelfaserriss). Sorgen machen muss sich deshalb niemand, findet Trainer Thomas Reis: „Schwolli hat 194 Bundesligaspiele bestritten, das ist eine hohe Hausnummer für einen Torwart. Wir wissen, was er für eine Leistung bringen kann. Er gibt mir und der Mannschaft in jedem Training ein gutes Gefühl.“

Schalke 04 gegen SC Freiburg im Live-Ticker: Das ist die Aufstellung des S04

14.14 Uhr: Die Aufstellung ist da! So spielt Schalke 04 heute in Freiburg:

Auf der Bank: Langer, Ouwejan, Greiml, van den Berg, Zalazar, Tauer, Aydin, Mohr, Frey

13.55 Uhr: Dem FC Schalke 04 bietet sich heute die großartige Chance, in der Bundesliga-Tabelle auf einen Nichtabstiegsplatz zu klettern. Möglich machen es die Patzer der Konkurrenz: Hertha BSC verlor mit 2:4 bei Werder Bremen und der VfL Bochum kassierte gar eine 1:5-Klatsche gegen Wolfsburg, der VfB Stuttgart kam über ein 1:1 in Augsburg nicht hinaus. Mit einem Sieg in Freiburg klettert der S04 heute auf Platz 15.

Update, Sonntag (23. April), 13.40 Uhr: Schiedsrichter ist heute Robert Hartmann aus Ingolstadt. Seine Assistenten heißen Christian Leicher und Robert Wessel. Der 4. Offizielle ist Benjamin Cortus und Güter Perl gibt den Video Referee.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des Bundesliga-Spiels SC Freiburg gegen FC Schalke 04. Der Anpfiff im Europa-Park Stadion erfolgt am Sonntag (23. April) um 15.30 Uhr. +++

Schalke-News: Ein halbes Dutzend Stars fehlt in Freiburg

Erstmeldung, Freitag (21. April), 20.19 Uhr: Geht man nach der Jahrestabelle 2023, trifft am Sonntag der Tabellensiebte auf den Tabellenelften. Nur fünf Punkte mehr geholt hat der SC Freiburg im laufenden Kalenderjahr als der FC Schalke 04.

Durch den 5:2-Sieg gegen Hertha BSC hat Schalke jetzt immerhin mit den Berlinern in der Gesamt-Tabelle die Plätze getauscht. Der S04 ist auf Rang 17 geklettern, die Rote Laterne glüht jetzt in der Hauptstadt.

Schalke 04 gewann zuletzt gegen Hertha BSC und will jetzt in Freiburg nachlegen. © Rehbein/RHR-Foto

Schalke 04 gegen SC Freiburg im Live-Ticker: Sechs S04-Profis sind nicht dabei

Der SC Freiburg gewann auswärts mit 2:1 in Bremen, belegt aktuell Tabellenplatz 5. Jetzt reist Schalke in den Breisgau. „Wir wollen da auch versuchen, drei Punkte zu holen – auch wenn es schwer ist“, erklärte S04-Trainer Thomas Reis auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Schwierig wird das vor allem wegen der Stärke des Gegners. Aber auch, weil das königsblaue Personal Sorgen bereitet. In Freiburg fallen Ralf Fährmann (Adduktorenprobleme), Cedric Brunner (Schulterverletzung), Maya Yoshida (Muskelfaserriss), Tim Skarke (Fleischwunde) und Eder Balanta (Zerrung) verletzt aus. Zudem fehlt Tom Krauß dem FC Schalke 04 gelbgesperrt.