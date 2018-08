Der FC Schalke 04 bekommt es in der Gruppenphase der Champions League mit durchaus machbaren Gegnern zu tun.

Der FC Schalke 04 tritt in der Gruppe D der Champions League gegen Lokomotive Moskau, den FC Porto und Galatasaray Istanbul an. Das ergab die Vorrunden-Auslosung am Donnerstag in Monaco.

dpa