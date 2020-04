Schalke 04 steht vor dem Ruin: Schicksalstag naht - Alter Bekannter plötzlich zurück

Schalke 04 droht wegen der Corona-Krise die Insolvenz. Wie geht es weiter in Gelsenkirchen? Wir halten Sie in unserem News-Ticker auf dem Laufenden.

Update vom 17. April, 9.37 Uhr: Kann der FC Schalke 04 in Kürze mit der noch ausstehenden vierten Rate der TV-Gelder rechnen? Zuletzt war über diese Zahlung, die eigentlich schon für den 10. April vorgesehen war, spekuliert worden.

Nun dürfte eine Ankündigung von Sky, ARD und ZDF für Jubelstürme in der Bundesliga* sorgen. Und damit natürlich auch beim FC Schalke 04.

Schalke 04 steht vor dem Ruin: Schicksalstag naht - Alter Bekannter auf einmal zurück

Erstmeldung vom 16. April, 9.25 Uhr: Gelsenkirchen - Quo vadis, Schalke 04? Bei Königsblau ziehen wegen der Corona-Krise* äußerst dunkle Wolken auf. „Die Lage ist sehr ernst und kritisch“, sagte Alexander Jobst, Marketingchef und Vorstandsmitglied, jüngst in einem Live-Chat.

Der derzeitige Tabellensechste der Bundesliga* blickt nun gespannt auf den 2. Mai. Wie der kicker berichtet, könnte dieser Tag ausschlaggebend für die weitere Zukunft der Gelsenkirchener sein.

Schalke 04: Drohende Insolvenz für Königsblau?

An jenem 2. Mai sei nämlich die vierte Rate der nationalen Medienpartner fällig. Für S04 geht es um fast 15,9 Millionen Euro, Anbieter wie Sky, DAZN oder die ARD hätten diese Zahlung eigentlich schon am 10. April leisten sollen. Das ist bis heute aber nicht geschehen, viele Klubs aus der Bundesliga* sind auf diese Gelder aber eben angewiesen - ebenso die Königsblauen.

Schalkes Finanzvorstand Peter Peters klärte am Dienstag in einem Facebook-Chat mit Fans über die aktuelle Situation auf. Kurzarbeit und Gehaltsverzicht der Spieler seien erste Schritte gewesen. Aber: „Natürlich hängt alles davon ab, wann wir wieder Einnahmen erzielen und Fußball spielen können. Je länger das dauert, desto einschneidendere Maßnahmen müssen ergriffen werden“, machte er klar.

Schalke 04 in der Corona-Krise: Einnahmen-Verluste in Millionenhöhe

Aktuell gehen den Schalkernpro Heimspiel Einnahmen in Höhe von etwa zwei Millionen Euro flöten. Geld, das dringend gebraucht wird, um die weitere Existenz in der Bundesliga zu sichern. Selbige liegt nun aber erstmal in der Hand der DFL-Medienpartner.

Währenddessen macht eine andere Nachricht aus Gelsenkirchen derzeit die Runde: Torhüter Ralf Fährmann ist zurück. Eigentlich ist er noch bis zum 30. Juni an den norwegischen Erstligisten Brann Bergen ausgeliehen. Nun trainiert er aber wieder beim Revierklub. Das teilten die Schalker unlängst mit.

Brann Bergen hatte zuvor seine Zustimmung zu einer vorzeitigen Rückkehr Fährmanns an dessen alte Wirkungsstätte gegeben. Der 31 Jahre alte Torhüter hatte bei den Königsblauen angefragt, da der Spielbetrieb in Norwegen derzeit wegen der Corona-Pandemie bis auf unbestimmte Zeit ruht.

