Schalke zerlegt Hertha BSC furios: S04 bezahlt Heimsieg teuer

Von: Nicolas Luik, Christian Keiter

Live-Ticker: Schalke 04 empfängt Hertha BSC © Ewert/RHR-Foto

Schalke 04 hat Hertha BSC im Abstiegs-Endspiel vom Platz gefegt. Der Live-Ticker von RUHR24 zum Nachlesen.

Aufstellung FC Schalke 04: Fährmann (35. Schwolow) - Brunner, Jenz, Kaminski, Matriciani - Kral, Latza - Skarke (46. Karaman), Drexler (64. Krauß), Bülter - Terodde

Aufstellung Hertha BSC: Christensen – Uremovic, Kempf, Dardai (55. Ngankam) – Richter, Tousart, Cigerci (26. Serdar), Boateng (62. Kanga), Plattenhardt – Lukebakio, Jovetic

Anstoß: Heute (14. April), 20.30 Uhr

Endstand: 5:2 (2:1)

Tore: 1:0 Skarke (3.), 2:0 Bülter (13.), 2:1 Jovetic (44.), 3:1 Terodde (48), 4:1 Bülter (78.), 4:2 Richter (84.), 5:2 Kaminski (90.)

Platzverweise: -

Bes. Vorkommnisse: -

Schiedsrichter: Felix Brych (47, München)

Fazit: Schalke 04 hat sich für eine aufopferungsvolle und kreative Leistung belohnt. Das 5:2 ist unterm Strich völlig verdient, auch weil der S04 die Tore zu richtigen Zeit erzielt hat. Vorne war der Revierklub heute eiskalt. Allerdings verletzten sich beim Spiel gegen die Hertha gleich drei Akteure: Fährmann, Starke und Brunner mussten allesammt vorzeitig duschen.

90. Minute: Schluss! Schalke siegt mit 5:2!

90 Minute: Was ist da hier für ein Spiel?!

Schalke gegen Hertha BSC im Live-Ticker: Kaminski erzielt den fünften S04-Treffer

90. Minute: TOOOOOR FÜR SCHALKE 04! Kaminski machts per direktem Freistoß! 5:2

90. Minute: Es gibt 8 Minuten Nachspielzeit.

88. Minute: Dicke Chance für Karaman! Torhüter Christensen war schon geschlagen, da zieht der Flügelspieler ab und wird noch von einem Berliner Verteidiger auf der Torlinie ausgebremst!

84. Minute: Marco Richter vollstreckt eine Hereingabe von Ngankam und verkürzt für seine Farben.

84. Minute: TOOOOR FÜR HERTHA! 4:2!

78. Minute: Bülter trifft erneut. Der S04-Torjäger agiert nach einem langen Ball blitzschnell und überlupft den herausstürmenden Keeper eiskalt.

78. Minute: TOOOOOOOR FÜR SCHALKE 04! 4:1

77. Minute: Lukebakio probiert es aus der Distanz. Sein Schuss geht aber neben das Tor.

76. Minute: Aktuell plätschert das Spiel vor sich hin. Hertha hat zwar mehr Ballbesitz, kann damit jedoch nur wenig anfangen.

72. Minute: Es wird hier auch noch Fußball gespielt. Hertha hatte jetzt nach einer Flanke von Außen mal eine gute Gelegenheit. Jovetic hat die Hereingabe aber knapp verpasst.

Schalke gegen Hertha BSC im Live-Ticker: S04 muss nächste Verletzung hinnehmen

69. Minute: Schalke muss nun zum dritten Mal verletzungsbedingt wechseln. Uronen kommt für Brunner.

68. Minute: Cedric Brunner hat es offenbar schwerer erwischt.

66. Minute: Oh Mann! Der nächste Schalke Spieler liegt verletzt am Boden.

64. Minute: Jetzt auch der Schichtwechsel beim S04. Krauß spielt für Drexler.

62. Minute: Kevin-Prince Boateng verlässt das Feld und wird dabei von einem großen Pfeifkonzert begleitet. Für ihn ist nun Kanga auf dem Rasen.

61. Minute: Bülter knallt einen Freistoß aus 25 Metern knapp über den Kasten.

59. Minute: Hui! Schwolow muss sich nach einem fiesen Distanzschuss ganz schön strecken. Den Ball lenkt er aber souverän zur Seite.

58. Minute: Das 3:1 scheint ein echter Wirkungstreffer gewesen zu sein. Die Berliner sind völlig von der Rolle.

55. Minute: Wechsel bei der Hertha. Dardai geht - Ngankam kommt.

Schalke gegen Hertha BSC im Live-Ticker: Terodde stellt die Weichen auf Heimsieg

55. Minute: Kaminski kommt zum Kopfball, kann die Kugel aber nicht richtig drücken. Der Ball geht über das Tor.

54. Minute: Eckball für Schalke.

51. Minute: Der S04 macht heute einen richtig starken Eindruck und begeistert vor allem durch Offensivfreude und Kampfbereitschaft.

48. Minute: Wieder kommt Schalke hier früh aus den Startlöchern. Der eingewechselte Karaman setzt sich überragend auf dem Flügel durch und bedient Terodde in der Mitte, der nur noch einschieben braucht.

48. Minute: TOOOOOOOR FÜR SCHALKE 04! 3:1!

46. Minute: Weiter gehts mit Durchgang zwei. Der S04 hat zur Pause gewechselt. Torschütze Skarke ist nicht mehr dabei. Dafür spielt nun Karaman.

Halbzeit! Schalke hat Hertha hier in der Anfangsphase überrannt. Skarke und Bülter sorgten für den frühen Doppelschlag. Von den Berlinern kam bislang wenig. Der S04 hatte sogar Chancen auf das 3:0. Nach der Auswechslung von Ralf Fährmann wurden die Gäste jedoch stärker und kamen mit dem Pausenpfiff noch zum Anschlusstreffer. In Halbzeit zwei ist also noch alles drin!

Schalke gegen Hertha BSC im Live-Ticker: S04-Führung schmilzt mit dem Pausenpfiff

44. Minute: Stefan Jovetic kommt aus dem Getümmel zum Abschluss und hämmert das Leder in die Maschen!

44. Minute: TOOOOOOR FÜR HERTHA BSC! 2:1

44. Minute: Es gibt vier Minuten Nachschlag.

44. Minute: Der Standard bringt nichts ein.

44. Minute: Es gibt einen Freistoß aus dem Halbfeld für Königsblau.

42. Minute: Latza kann weitermachen.

40. Minute: Jetzt hat es Dany Latza übel erwischt. Auch er muss nach einem Pressschlag mit Boateng behandelt werden. Der Berliner sieht folgerichtig die Gelbe Karte.

39. Minute: Ecke für die Gäste, Schalke kann klären.

37. Minute: Hertha versucht jetzt nochmal die Zügel ein wenig anzuziehen.

35. Minute: Der Keeper kann nicht mehr weiterspielen. Er hat sich ohne Gegnereinwirkung verletzt. Für ihn kommt nun Alexander Schwolow.

Schalke gegen Hertha BSC im Live-Ticker: Fährmann muss verletzt vom Feld

34. Minute: Ohje, Ralf Fährmann liegt verletzt am Boden.

32. Minute: Jetzt behindern sich Bülter und Drexler beim Kopfball. Wieder eine gute Gelegenheit.

31. Minute: Knapp eine halbe Stunde ist nun gespielt. Schalke ist hier in allen Belangen überlegen.

29. Minute: Der Hauptstadtklub kann vorerst klären.

28. Minute: Eckball für Schalke 04.

26. Minute: Hertha-Coach Sandro Schwarz reagiert. Suat Serdar kommt in die Partie. Für ihn geht Cigerci vom Feld.

24. Minute: Im Gegenzug hat Bülter das 3:0 auf dem Fuß. Er zirkelt den Ball auf die linke untere Ecke. Diesmal hält Christensen stark.

Schalke gegen Hertha BSC im Live-Ticker: Fährmann rettet stark

23. Minute: Was für eine Glanzparade von Ralf Fährmann. Cigerci kommt aus 8-9 Metern zum Abschluss. Der Keeper macht sich ganz lang und lenkt das Leder an den Pfosten.

22. Minute: Die Partie wird ruppiger. Beide Teams kämpfen hier um jeden Grashalm.

20. Minute: Eckball Schalke, aber keine Gefahr.

18. Minute: Jetzt die dicke Möglichkeit für Lukebakio zum Anschlusstreffer. Er läuft frei auf Fährmann zu, wird aber noch von Matriciani abgegrätscht. Der Schiedsrichter entscheidet kurz danach auf Abseits.

16. Minute: Schalke 04 überrennt hier die Berliner.

14. Minute: Bülter köpft nach einer schönen Flanke von links zum 2:0 ein!

Schalke gegen Hertha BSC im Live-Ticker: Skarke und Bülter sorgen für S04-Wahnsinn

14. Minute: TOOOOOOR FÜR SCHALKE 04! 2:0!

12. Minute: Bülter tankt sich auf dem Flügel durch und schlägt den Ball scharf in den Strafraum. Dort können die Gäste zur Ecke klären.

10. Minute: Diesmal springt der Ball einem Berliner Spieler an die Hand. Es geht weiter mit Freistoß für die Knappen, die nun für etwas Ruhe sorgen sollten.

9. Minute: Schalke verteidigt hier nicht zielstrebig genug. Es gibt erneut Eckball für die Hertha.

7. Minute: Fährmann springt an der Kugel vorbei. Ein Berliner köpft den Ball an den Pfosten, aber der Ball war zuvor im Aus. Glück für S04.

6. Minute: Jetzt kommen aber die Gäste! Es gibt einen Eckball.

4. Minute: Was für ein Auftakt! Tim Skarke haut den Ball aus gut 10 Metern in die Maschen. Keine Chance für Hertha-Keeper Christensen!

Schalke gegen Hertha BSC im Live-Ticker: S04 erwischt Traumstart

3. Minute: TOOOOOOR FÜR SCHALKE 04! 1:0

2. Minute: Die Hertha-Fans bringen direkt Hitze ins Spiel und zünden Pyrotechnik.

Anpfiff!

20.25 Uhr: Jetzt kommen die beiden Mannschaften zurück auf den Rasen. Angeführt werden sie von Schiedsrichter Felix Brych und seinen Assistenten.

20.15 Uhr: Noch 15 Minuten bis zum Anstoß.

20.10 Uhr: Die Schalke-Anhänger sind bereit. Das Steigerlied ertönt!

19.55 Uhr: Beide Teams sind inzwischen zum Aufwärmen aus den Katakomben gekommen. In knapp 30 Minuten geht es hier los.

19.40 Uhr: Gästetrainer Sandro Schwarz schickt heute folgende Elf ins Rennen:

Christensen – Uremovic, Kempf, Dardai – Richter, Tousart, Cigerci, Boateng, Plattenhardt – Lukebakio, Jovetic

19.35 Uhr: Wie der FC Schalke 04 soeben mitgeteilt hat, fällt Maya Yoshida mit einem Muskelfaserriss vorerst aus.

19.31 Uhr: Thomas Reis ändert das Personal im Vergleich zur Vorwoche mehrfach. Unter anderem sind Marcin Kaminski, Danny Latza und Simon Terodde neu in der Startelf. Auch Moritz Jenz ist zurück.

Schalke gegen Hertha BSC im Live-Ticker: Reis sorgt für große Aufstellungs-Überraschung

19.28 Uhr: Und da ist sie auch schon. So spielt der S04 heute gegen Hertha BSC:

Fährmann - Brunner, Jenz, Kaminski, Matriciani - Kral, Latza - Skarke, Drexler, Bülter - Terodde

19.20 Uhr: In wenigen Minuten kommen die Aufstellungen beider Teams.

19.05 Uhr: Die Berliner Mannschaft begutachtet gerade die Beschaffenheit des Rasens. Quittiert wird ihr Erscheinen mit einem lauten Pfeifkonzert der Nordkurve.

19.00 Uhr: Der FC Schalke 04 kann mit einem Sieg heute zumindest über Nacht auf den Relegationsplatz springen und die Hertha sowie den VfB Stuttgart hinter sich lassen. Die Schwaben empfangen morgen Borussia Dortmund.

18.40 Uhr: Knapp zwei Stunden sind es noch bis zum Anpfiff. RUHR24 ist bereits in der Veltins-Arena eingetroffen und versorgt euch mit den wichtigsten Informationen zum Spiel.

Update, Freitag (14. April), 17.52 Uhr: Es gibt erste Informationen zur Schalke-Aufstellung gegen Hertha BSC.. Laut Bild-Zeitung wird Simon Terdodde heute Michael Frey ersetzen und im Sturmzentrum starten.

Außerdem kehrt dem Bericht zufolge Moritz Jenz in die Innenverteidigung zurück. Im Mittelfeld soll Dominick Drexler gegen Hertha BSC anstelle von Rodrigo Zalazar auflaufen.

Schalke 04 gegen Hertha BSC im Live-Ticker: S04 bangt vor Abstiegs-Endspiel um Moritz Jenz

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des Bundesligaspiels zwischen dem FC Schalke 04 und Hertha BSC. Anstoß in der Veltins-Arena ist heute (14. April) um 20.30 Uhr. +++

Gelsenkirchen – Hertha BSC reist hochmotiviert zum Keller-Duell nach Gelsenkirchen. Kevin-Prince Boateng will gegen den S04 zur Not eine Rote Karte in Kauf nehmen und kündigte bereits an, in den Zweikämpfen den Fuß „nicht wegzuziehen“. Nicht nur deshalb hofft Königsblau auf die Rückkehr des eigenen Zweikampf-Monsters Moritz Jenz.

Der Winter-Neuzugang fehlte Schalke zuletzt aufgrund einer Oberschenkelzerrung. Prompt verloren die zuvor acht Spiele lang ungeschlagenen „Knappen“ gegen Bayer Leverkusen (0:3) und bei der TSG Hoffenheim (0:2). Doch in der Woche vor dem Schicksalsspiel gegen Hertha keimt Hoffnung auf.

Schalke 04 gegen Hertha BSC im Live-Ticker: Jenz gibt grünes Licht, Asamoah hält sich zurück

Beim öffentlichen S04-Training am Dienstag (11. April) antwortete Jenz auf die Frage von WAZ-Reporter Andreas Ernst, ob er am Freitag wieder dabei sei, klipp und klar: „Ja!“

Lichtblick im Abstiegskampf: Moritz Jenz steht vor seinem Comeback für Schalke 04. © Dennis Ewert/RHR-FOTO

Schalkes Lizenzspieler-Leiter Gerald Asamoah äußerte sich hingegen zurückhaltender. Man müsse beim Abwehrchef „von Tag zu Tag schauen“. Klar ist aber: Lässt der Zustand von Jenz einen Einsatz im Spiel gegen die Berliner heute irgendwie zu, wird der 23-Jährige auflaufen. Dafür ist die Begegnung am 28. Bundesliga-Spieltag zu wichtig.

Angesichts des schwierigen Restprogramms hilft Tabellenschlusslicht Schalke nur ein Sieg. Punktet die Mannschaft von Thomas Reis gegen Hertha BSC nicht dreifach, können die Verantwortlichen ihre zweigleisige Planung allmählich auf ein Gleis überführen.