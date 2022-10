Schalke 04 gegen Hoffenheim: Kramer deutet Rotation in der Aufstellung an

Schalke-Trainer Frank Kramer will die Fans mit seiner Aufstellung im DFB-Pokal gegen Hoffenheim überraschen. © Tim Rehbein/RHR-Foto - Montage: RUHR24

Schalke 04 trifft erneut auf die TSG Hoffenheim, jetzt aber im DFB-Pokal. Frank Kramer setzt in der S04-Aufstellung auf den Überraschungseffekt. Hier mehr erfahren:

Sinsheim – TSG Hoffenheim gegen Schalke 04 - diese Begegnung gab es am Freitag schon und jetzt auch am Dienstag im DFB-Pokal. In der S04-Aufstellung möchte Trainer Kramer die Fans überraschen, wie RUHR24 verrät.

„Beim einen oder anderen müssen wir bis morgen schauen, dass man es hinbekommt“, sagte Frank Kramer am Montag. RUHR24 zeigt, wie die Startelf der „Knappen“ aussehen könnte.