Schalke vs. Dortmund im Mann-gegen-Mann-Vergleich

Das 150. Pflichtspiel-Derby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund steigt am Samstag. Allein die Qualität auf dem Platz verspricht ein enges Duell.

Wenn es Duelle in der Bundesliga gibt, in denen es keinen wirklichen Favoriten gibt, dann ist es das Revierderby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund. Auch wenn der BVB als Tabellen-Dritter auf dem Papier her gegen den Neunten der Liga am Samstag (15.30 Uhr/im Live-Ticker auf WA.de) die Nase vorn haben dürfte: Auf dem Platz entscheiden andere Attribute.

"Wir haben mehr Herz und kämpfen mehr", kündigte Schalkes Nabil Bentaleb an. Das Derby sei das "nach wie vor emotional wichtigste Spiel der Saison", sagte BVB-Präsident Reinhard Rauball.

Kampfgeist und Wille dürfte also ein entscheidender Faktor sein. Aber natürlich auch die spielerischen Fähigkeiten der Profis - und die sind auf beiden Seiten durchaus vorhanden. Die Kollegen des Westfälischen Anzeigers haben die Mannschaften vonSchalke 04 und dem BVB unter die Lupe genommen und Mann für Mann miteinander verglichen.