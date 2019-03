SC Freiburg gegen FC Bayern: Bundesliga live im TV und im Live-Stream

Der FC Bayern München will die Tabellenführung behalten. Dafür sind drei Zähler beim SC Freiburg beinahe Pflicht.

München - Der Rekordmeister hat nach wie vor Chancen auf zwei Titel in dieser Saison. Das Double aus Meisterschaft und Pokal ist der klare Anspruch in der Landeshauptstadt. Nach dem schmerzhaften Champions-League-Aus gegen den FC Liverpool, musste Mainz 05 den Frust der Bayern spüren, nun wollen die Münchener ihren starken Bundesliga-Lauf mit elf Toren aus den letzten beiden Spielen auch im Breisgau am Leben halten.

SC Freiburg gegen FC Bayern München: Schicksalsspiel Nummer eins für Niko Kovac?

Bis zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League war es noch heiter an der Säbener Straße, doch schon ein schwaches Spiel gegen die Reds genügte, um erneut Spekulationen um Niko Kovac anzuheizen. Zwar konnte sich seine Mannschaft über die Saison immer bessere Ergebnisse erarbeiten, doch der fehlende spielerische Fortschritt lässt einige Medien mutmaßen, er könnte im Sommer Opfer des angekündigten Umbruchs, samt Transfer-Offensive, beim Rekordmeister werden.

Mit den Kantersiegen gegen Mainz und Wolfsburg nahm Kovac seinen Kritikern vorerst den Wind aus den Segeln. Ein enttäuschendes Ergebnis gegen Underdog SC Freiburg dürfte das Fahrwasser wieder ungemütlicher werden lassen.

SC Freiburg gegen FC Bayern München: Freiburg ohne Abstiegsangst

Mit 31 Punkten kann man eine Saison normalerweise noch nicht locker ausklingen lassen, doch den stillstehenden Kellerkindern aus Nürnberg und Hannover sei Dank, kann der SC Freiburg einen einigermaßen entspannten Blick auf die Tabelle werfen. Es wird sich zeigen, ob es für die Bayern ein Vorteil sein wird, dass die Gastgeber eher mit einem freien Kopf als mit dem puren Abstiegskampf-Fight in das Duell mit dem Rekordmeister gehen werden.

Das Spiel SC Freiburg gegen FC Bayern München findet am Samstag, den 30. März, um 15.30 Uhr im Breisgauer Schwarzwald-Stadion statt. Wir haben zusammengefasst, wie Sie das Bundesliga-Spiel live im TV und im Livestream sehen können.

SC Freiburg gegen FC Bayern München: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Während man Freitags, Sonntags und Montags nicht mehr durchblickt, ist zumindest die Samstags-Konferenz eine Konstante im Fußball-Fernsehen. Der Bezahlsender Sky überträgt alle 15.30 Uhr Spiele live in der Konferenz und in Einzelfunktion. Das Spiel der Bayern sehen Sie auf Sky Sport Bundesliga 6 und Sky Sport Bundesliga 6 HD .

. In der Konferenz läuft das Spiel SC Freiburg gegen FC Bayern München auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD .

. Moderator: Michael Leopold, Experten: Christoph Metzelder, Reiner Calmund.

Kommentar des Einzelspiels ist Oliver Seidler.

SC Freiburg gegen FC Bayern München: Online im Live-Stream via Sky Go

Als Sky-Kunde können Sie die Bundesliga auch online streamen. Über das Portal Sky Go überträgt der Sportsender unter anderem das Spiel zwischen Freiburg und den Bayern.

Der Zugang zu Sky Go ist jedoch nicht unbeschränkt. Sie benötigen ein Sky Abonnement inklusive des Bundesliga-Pakets um die App starten zu können.

Der Live-Stream funktioniert dank App nicht nur auf dem heimischen PC, auch über Tablet und Smartphone ist die Übertragung zu sehen.

Apps: Sky Go bei iTunes (für iOS), Sky Go im Google Play Store (Android)

Wichtig: Um Ihr mobiles Datenvolumen nicht überzustrapazieren, achten Sie auf eine ausreichende WLAN-Verbindung. Gerade Live-Streams verschlingen große Mengen an Daten.



SC Freiburg - FC Bayern München: Bundesliga live bei Sky - hier Abo bestellen

SC Freiburg gegen FC Bayern: Verfolgen Sie die Bundesliga in unserem Live-Ticker

Halten Sie sich auch ohne Pay-TV auf dem Laufenden und klicken Sie sich in den TZ-Live-Ticker zur Bundesliga und verfolgen alle Partien.

SC Freiburg gegen FC Bayern: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Aufstellung SC Freiburg: Schwolow - Günter, Heintz, Lienhart, Stenzel - Abrashi, Frantz - Grifo, Haberer - Waldschmidt, Petersen

Aufstellung FC Bayern München: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Thiago, Goretzka, James - Ribéry, Lewandowski, Coman

SC Freiburg gegen FC Bayern: Wer pfeift die Partie?

Hauptschiedsrichter der Partie ist Christian Dingert. Als Assistenten agieren Tobias Christ und Timo Gerach. Vierter Schiedsrichter der Partie ist Rafael Foltyn.