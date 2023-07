Saudis geben offenbar Gas: Mané-Wechsel zu Ex-Liverpool-Kollegen?

Von: Sascha Mehr

Sadio Mané könnte den FC Bayern München in diesem Sommer verlassen. Ein Klub aus Saudi-Arabien soll ernst machen beim Senegalesen.

München – Im vergangenen Sommer war die Euphorie riesig, als der FC Bayern den Transfer von Sadio Mané bestätigte. Der Angreifer kam vom FC Liverpool und sollte auch beim deutschen Rekordmeister für Furore sorgen. Ein Jahr später muss man den Wechsel als Missverständnis bezeichnen. Der Senegalese konnte nur zu Beginn der Saison überzeugen und fiel anschließend vor allem mit einem Eklat neben dem Platz auf.

Sadio Mané Geboren: 10. April 1992 (Alter 31 Jahre), Bambali, Senegal Verein: FC Bayern München Position: Linksaußen

FC Bayern München: Mané enttäuscht auf ganzer Linie

Sieben Tore in 25 Bundesliga-Spielen, davon nur 18 von Beginn an, sprechen eine deutliche Sprache. Der Königstransfer, der den FC Bayern München 32 Millionen Euro kostete, könnte die Säbener Straße nur ein Jahr nach seiner Ankunft bereits wieder verlassen. Die Verantwortlichen des FCB denken offenbar darüber nach, den Angreifer abzugeben.

„Es war eine komplizierte Saison, aber das passiert. Das war keine Überraschung für mich. Ich habe erwartet, dass es ein bisschen kompliziert werden würde“, sagte der Angreifer kürzlich selbst und will neu angreifen: „Ich liebe Herausforderungen und Bayern ist eine große. Es liegt an mir, alles zu geben, um diese Herausforderung zu meistern.“

Sadio Mané vom FC Bayern München. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Für Manés Berater Bacary Cissé lag der Hauptgrund an der schlechten Saison seines Schützlings vor allem an den Mitspielern beim FC Bayern München: „Seine Teamkollegen haben sich nicht an sein schnelles Spiel angepasst. Ich glaube, dass er wahrscheinlich fünf Tore mehr geschossen hätte, wenn sie sich angepasst hätten.“

FC Bayern München: Mané in Saudi-Arabien begehrt

Der Berater versicherte zuletzt, von einem möglichen Interesse aus Saudi-Arabien „nichts gehört“ zu haben. „Was sicher ist, ist, dass er bei Bayern bleibt. Er hat für drei Jahre unterschrieben. Er hat ein Jahr hinter sich und hat noch zwei. Stand jetzt bleibt er bei Bayern“, sagte Cissé deutlich.

Nun kommen aber doch Gerüchte aus Saudi-Arabien auf. Nach Informationen des Transferexperten Fabrizio Romano, will Al-Ahli die beiden ehemaligen Liverpool-Spieler Roberto Firmino und Sadio Mané wiedervereinen. Der Transfer von Firmino ist bereits fix, folgt ihm Mané in die Wüste? Neben Al-Ahli sollen weitere saudische Klubs interessiert sein. (smr)