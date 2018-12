Sancho schießt BVB zum Derby-Dreier auf Schalke - Lewandowski fertigt Nürnberg ab

Tabellenführer Borussia Dortmund hat die Klippe des 175. Revierderbys beim Erzrivalen Schalke 04 erfolgreich umschifft. Der BVB gewann bei den Königsblauen 2:1 (1:0) und steuert unvermindert Kurs in Richtung Herbstmeisterschaft.

Auf Schalke gingen die Schwarz-Gelben vor 61.767 Zuschauern durch den Dänen Thomas Delaney schon in der siebten Minute per Kopf in Führung. Daniel Caligiuri (61.) glich per Foulelfmeter nach Videobeweis für die Gastgeber aus. Jadon Sancho (74.) traf zum 2:1 für die Dortmunder, die zum fünften Mal in Folge gewannen.

Meister Bayern München gewann das bayerisch-fränkische Duell gegen den ehemaligen Rekordchampion 1. FC Nürnberg unter anderem dank eines Doppelpacks von Robert Lewandowski mit 3:0 (2:0). Die Bayern sind mit neun Zählern Rückstand auf Dortmund damit zunächst Tabellenzweiter.

In der Allianz Arena sorgte Lewandowski in der neunten und 27. Minute mit zwei Toren frühzeitig für klare Verhältnisse. Es waren die Saisontore acht und neun für den polnischen Nationalstürmer. Lewandowski hat damit seinen 42. Doppelpack in der Bundesliga geschnürt, nur Gerd Müller traf in der Bundesliga-Historie noch häufiger doppelt (55). Franck Ribery (56.) sorgte für den Endstand.

Freiburg zerlegt Leipzig

Der SC Freiburg gab Europacup-Starter RB Leipzig mit 3:0 (2:0) das Nachsehen. Nils Petersen (12.), Luca Waldschmidt (45.+1, Foulelfmeter nach Videobeweis) und Mike Frantz (52.) erzielten die Treffer für die Breisgauer, die erstmals nach vier Spielen wieder dreifach punkten konnten.

Der VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim trennten sich 2:2 (2:1). Ishak Belfodil (4.) hatte die Kraichgauer in Führung gebracht. Doch Ermin Bicakcic (28., Eigentor) und Daniel Ginczek (31.) sorgten mit ihren Toren für die zwischenzeitliche Wende. Andrej Kramaric (72.) glich nach Videobeweis für die Gäste aus.

Bayer Leverkusen erkämpfte sich gegen den FC Augsburg einen 1:0 (0:0)-Arbeitssieg. Der Argentinier Lucas Alario (75.) traf zum Siegtor für die Werkself.

Frankfurt muss in Berlin ran

Komplettiert werden die Samstagspiele mit dem Duell zwischen Hertha BSC und Eintracht Frankfurt am Abend (18.30 Uhr/Sky).

Am Freitagabend hatte Werder Bremen gegen Schlusslicht Fortuna Düsseldorf mit 3:1 (1:1) gewonnen. Startelf-Debütant Kevin Möhwald (20.) sowie die beiden jeweils kurz zuvor eingewechselten Martin Harnik (71.) und Joshua Sargent (78.) trafen für die Grün-Weißen. Fortunas Top-Torjäger Dodi Lukebakio hatte per Handelfmeter nach Videobeweis kurz vor der Pause (43.) mit seinem sechsten Saisontor für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt.

"Es war ein sehr wichtiger Sieg für uns, um die Leichtigkeit für die nächsten Wochen zurückzugewinnen", sagte Werder-Coach Florian Kohfeldt.