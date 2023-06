Bundesliga-Spielplan offiziell: Bayern eröffnet gegen Bremen, Kracher für Eintracht Frankfurt

Von: Jan Oeftger

Der Bundesliga-Spielplan 2023/2024 wurde von der DFL offiziell bekannt gegeben. Bayern München eröffnet gegen Bremen. Die Eintracht startet mit einer besonderen Partie.

+++ Update vom Freitag, 11.05 Uhr: Die DFL hat den offiziellen Spielplan für die Bundesliga-Saison 2023/2024 herausgegeben. Meister Bayern München startet in einem echten Traditionsduell beim SV Werder Bremen. Ein großer Kracher steht am ersten Spieltag in Frankfurt an. Eintracht Frankfurt erwartet Aufsteiger Darmstadt 98 zum Hessenduell. Dortmund trifft wie bereits vorher geleakt auf den 1. FC Köln.

Spielplan: DFL-Panne vor Veröffentlichung – Infos zu Bayern und Frankfurt durchgesickert

Erstmeldung vom Freitag, 10.30 Uhr: Frankfurt – Fans und Anhänger der Bundesliga-Vereine erwarten die Veröffentlichung des Spielplans immer mit großer Spannung. Darf der eigene Verein mit einem Heimspiel in die neue Saison starten? Gibt es einen richtigen Kracher zum Start? Diese Fragen sollten eigentlich erst am Freitag (30. Juni) beantwortet werden. Doch durch eine DFL-Panne ist schon einiges bekannt – auch um Bayern München und Eintracht Frankfurt.

Ungewollter Leak: Bundesliga-Spielplan des 1. FC Köln schon veröffentlicht

Im Mittelpunkt dieses Fehlers steht der 1. FC Köln. Die Rheinländer hatten den Spielplan bereits am Donnerstag, wie Bild berichtet. Demnach könnten die Kölner den Plan an Stellen weitergeleitet haben, die mit den Informationen nicht vertraulich umgegangen sind. Jedenfalls wurden alle Partien des 1. FC Köln schon vorab veröffentlicht. Die Liga ist darüber nicht erfreut.

Doch nicht nur für Köln ist durch den Leak etwas bekannt geworden. Alle Bundesliga-Vereine wissen nun schon, wann es gegen Steffen Baumgarts Team geht. Eintracht Frankfurt empfängt die Kölner schon am dritten Spieltag. Damit ist für die Frankfurter auch klar, dass sie mit einem Heimspiel in die Saison starten. Zumindest am Anfang einer Saison wechseln sich Heim- und Auswärtsspiele ab.

Der FC Bayern München trifft zum Auftakt auf den SV Werder Bremen. © IMAGO/CB

Eintracht und Bayern haben erste Informationen zum Bundesliga-Spielplan

Wer der Gegner der Eintracht zum Saisonauftakt sein wird, ist hingegen noch nicht bekannt. Da weiß Borussia Dortmund schon mehr. Die Schwarz-Gelben empfangen die befreundeten Kölner am ersten Spieltag. Meister Bayern München weiß zumindest schon, dass ein Duell mit Köln am 12. und dem 29. Spieltag ansteht.

An das letzte Duell mit dem 1. FC Köln werden die meisten Bayern noch positive Erinnerungen haben. Auch wenn die Kölner den Münchnern alles abverlangt haben: Jamal Musiala konnte sein Team am letzten Spieltag der vergangenen Saison in Köln-Müngersdorf zur deutschen Meisterschaft schießen. (jo)