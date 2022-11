Sadio Manés Verletzungshistorie: Jetzt droht der bitterste Ausfall

Von: Max Schäfer

Sadio Mané verletzt sich kurz vor der WM. Die Teilnahme ist unsicher. Es ist nicht die erste Verletzung – aber die bitterste.

München – Der FC Bayern hat Werder Bremen am Dienstagabend (8. November) mit 6:1 besiegt, für Sadio Mané war es allerdings nicht der schönste Arbeitstag. Der Senegalese musste nach nur 21 Minuten verletzt vom Platz. Der Grund: eine Verletzung am rechten Wadenbeinköpfchen. Mané könnte damit die WM verpassen. Das hatte die französische Fachzeitschrift L‘Equipe am Mittwoch berichtet.

Vonseiten des FC Bayern gab es dafür zunächst keine Bestätigung. Mané falle für das Spiel gegen den FC Schalke am Samstag (12. November) aus, heißt es in einer Mitteilung des Rekordmeisters. Weitere Untersuchungen folgen in den nächsten Tagen. „Der FC Bayern tauscht sich dazu mit der ärztlichen Seite des senegalesischen Fußballverbandes aus“, erklären die Bayern. Das Team aus dem Senegal hatte bei der WM auf Mané als Leistungsträger gehofft. Ein Ausfall des Superstars wäre ein heftiger Rückschlag.

Sadio Manés WM-Teilnahme bleibt unklar

Wie lange Sadio Mané tatsächlich ausfällt, erklärt der FC Bayern bisher nicht. Der Einsatz des zweifachen afrikanischen Fußballers des Jahres beim Turnier in Katar ist weiterhin unklar. „Was jetzt am Ende bei ihm rauskommt, wird man sehen“, sagte Manuel Neuer am Mittwoch.

Für Sadio Mané ist es nicht die erste Verletzung. Es ist jedoch der erste drohende Ausfall vor einem derart prestigeträchtigen Turnier wie einer Weltmeisterschaft.

Beim Spiel des FC Bayern gegen Werder Bremen muss Sadio Mané in der 21. Minute verletzt vom Feld. © MIS/Imago

Alle Verletzungen von Sadio Mané im Überblick

87 Tage bzw. acht Spiele ist bisher Manés längste Ausfallzeit. Noch in Diensten des FC Liverpool, hatte sich der Linksaußen im April 2017 am Knie verletzt und die verbleibenden Saisonspiele verpasst – ausgerechnet im Rennen um die Champions League. Im selben Jahr folgte zudem eine Oberschenkelverletzung. In deren Folge verpasste Mané fünf Spiele.

Alle früheren Verletzungen von Sadio Mané im Überblick:

Art Zeitraum Verpasste Spiele Knieverletzung 1. April 2017–29. Juni 2017 8 Oberschenkelverletzung 9. Oktober 2017–2. November 2017 5 Muskelverletzung 24. Januar 2020–14. Februar 2020 4 Wadenprobleme 1. Januar 2015–19. Januar 2015 5 Oberschenkelverletzung 26. Januar 2020–11. Februar 2020 4 Fingerbruch 15. Oktober 2018–24. Januar 2018 2 Schulterverletzung 15. August 2016–22. August 2016 1 Schlag 30. Januar 2021–6. Februar 2021 2 Fußverletzung 3. Dezember 2018–7. Dezember 2018 1 Oberschenkelzerrung 23. September 2019–27. September 2019 1 Handverletzung 11. April 2019–13. April 2019 0

Seit Sadio Mané Teil des Bayern-Kaders ist, ist die Verletzung des Wadenbeinköpfchens die erste Verletzung. (ms)