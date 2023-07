Emotionaler Abgang: Besiegelt hier Sadio Mané seinen Abschied beim FC Bayern?

Von: Florian Schimak

Sadio Mané und der FC Bayern – wie lange dauerte die Ehe noch? Der Superstar war bei der Teampräsentation alles andere als gut gelaunt.

München – Wie sich die Dinge doch ändern können.

Im vergangenen Jahr war Sadio Mané bei der Teampräsentation des FC Bayern noch der gefeierte Star, wurde von Fans und Anhängern in der Allianz Arena bejubelt. Sogar seinen eigenen senegalesischen Fan-Klub hatte er auf der Tribüne damals dabei. Und nun, fast genau zwölf Monate später, hat sich die Gemengelage gänzlich verändert.

Sadio Mané Geburtsdatum: 10. April 1992 (31 Jahre) Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2025) Position: Linksaußen Marktwert: 25 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Sadio Mané beim FC Bayern: Auffällig unauffällige Präsentation in der Allianz Arena

Als Stadionsprecher Stephan Lehmann die Stars am Sonntagmittag in Fröttmaning vorstellte und diese auf der installierten Empore den fast 45.000 Zuschauern präsentiert wurden, war die Jubel groß. Leroy Sané etwa wurde lauthals gefeiert. Auch Serge Gnabry und natürlich Manuel Neuer sowie Thomas Müller.

Nur bei einem war das Stadion auffällig leise, auch weil seine Präsentation fast unterging. Wurde bei fast jedem Bayern-Star eine kurze Ankündigung gemacht, so sagte Lehmann bei Mane lediglich: „Hier kommt unsere Nummer 17, Sadio Mané.“ Auffällig unauffällige Präsentation!

Sadio Mané verlässt wütend die Mixed Zone in der Allianz Arena. © Twitter/Screenshot

Sadio Mané und sein Lustlos-Auftritt im Training – Zeichen stehen auf Abschied

Ob das Absicht war oder tatsächlich nur Zufall, das sei einmal dahingestellt. Dennoch lässt dies darauf deuten, dass der 31-Jährige seine letzten Schritte in der Allianz Arena unternommen haben könnte. Auch Manés Auftreten beim Training in der Arena wirkte jetzt nicht so, als kämpfe er noch um seine letzte Chance.

Dem Ganzen setzte Mané dann aber mit seinem Abgang aus der Mixed Zone die Krone auf.

War Mané anfangs ein beliebter Gesprächspartner für die Medien, so zog er sich zum Ende der Saison immer mehr zurück und verließ oft wortlos die Arena. Am Sonntag bei der Team-Präsentation kam er nun gemeinsam mit Joshua Kimmich aus der Umkleide in den Pressebereich zu den wartenden Journalisten.

Sadio Mané und sein Abgang aus der Mixed Zone: „Ihr erklärt mich jeden Tag für Tod“

„There‘s the captain“ (dt.: „Da ist der Kapitän“), sagte Mané, deutete auf Teamkollege Kimmich und machte damit deutlich, dass er nicht mit den Journalisten sprechen wolle. Als er dann doch im Vorbeigehen eine Frage gestellt bekam, sagte er nur: „You killing me every day and now, you want to talked to me?“ (dt.: „Ihr erklärt mich jeden Tag für Tod und nun wollt ihr mit mir reden?“). Rumms! Anschließend verließ der Senegalese kopfschüttelnd das Stadion.

Die Aktion lässt tief blicken. Verständlich, dass Mané aufgrund der Geschehnisse enttäuscht ist. Vermutlich auch über sich selbst. Jetzt bleibt ihm nur noch die Flucht! Der Ex-Liverpool-Star wurde in den vergangenen Wochen mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien zu Al-Nassr in Verbindung gebracht – angeblich soll sich der Klub und der Spieler einig sein. Lediglich die Ablöse müsste mit den Bayern noch ausgehandelt werden.

Sadio Mané vor Bayern-Abgang: Gespräche mit Al-Nassr laufen angeblich schon

Dass Mané tatsächlich keine Zukunft mehr beim FC Bayern haben dürfte, das machte Thomas Tuchel bereits beim Trainingslagerauftakt am Tegernsee recht deutlich. „Grundsätzlich hat Sadio eine unbefriedigende Saison gespielt und ist hinter den Erwartungen geblieben“, sagt der Bayern-Trainer: „Die Konkurrenzsituation ist riesig für ihn. Wir haben Kingsley Coman, der herausragend wichtig für uns ist. Auch Serge Gnabry, der in der Rückrunde wieder zur Form gefunden hat.“

Offenbar hat man Mané bereits mitgeteilt, dass man nicht mehr mit ihm plane und ihn gerne abgeben würde. „Wir sind sehr offen zu Sadio, er ist noch unser Spieler, deswegen ist er dabei“, so Tuchel damals in Rottach-Egern weiter: „Aber die Zeit wird zeigen, was passiert.“

Sadio Mané ohne Zukunft beim FC Bayern?

Vermutlich wird Mané am Montag noch mit der Mannschaft auf Asien-Reise gehen. Doch nach einem Verbleib an der Säbener Straße sieht‘s allerspätestens nach dem Abgang bei Sadio Mané nun wirklich nicht mehr aus. (smk)

Aus der Allianz Arena berichtet Florian Schimak