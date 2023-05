Hainer bestätigt: Rummenigge vor Comeback beim FC Bayern

Von: Richard Strobl

Einem aktuellen Bericht zufolge könnte Karl-Heinz Rummenigge vor einem Comeback beim FC Bayern stehen. (Archivbild) © IMAGO/Mladen Lackovic

Steht Karl-Heinz Rummenigge vor einem Comeback beim FC Bayern München? Nach einem Bericht könnte er nach dem Kahn-Salihamidzic-Rauswurf in die Bresche springen.

Update vom 28. Mai, 11.47 Uhr: In einer Pressekonferenz stellten sich FCB-Präsident Herbert Hainer und der designierte CEO Jan-Christian Dreesen den Fragen der Medien nach dem FCB-Personalbeben. Neben der Causa Kahn, gab Hainer auch Einblick in die Lage um Karl-Heinz Rummenigge. Er bestätigte dabei, dass er mit Rummenigge „in den letzten Tagen intensiv gesprochen“ habe, da er einen sehr großen Fußball-Sachverstand mitbringe. Am Dienstag werde man vorschlagen, KHM in den Aufsirchtsrat des FC Bayern aufzunehmen.

Erstmeldung: München - Wie geht es beim FC Bayern jetzt weiter? Zwar konnte der FCB den Bundesliga-Titel in letzter Minute durch ein Tor von Jamal Musiala noch für sich beanspruchen. Doch die vergangene Saison wirkt dennoch verkorkst. Dass man das auch im Verein so sieht, wurde offensichtlich, als noch vor Ende der Partie gegen Köln die Meldung durchsickerte, dass sich der FC Bayern von Oliver Kahn und Hasan Salihamdzic trennen wird.

Doch was nun?

Rummenigge vor Bayern-Comeback?

Womöglich könnten die alten Granden wieder übernehmen - zumindest eine. Glaubt man einem aktuellen Medienbericht: Der frühere Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge könnte vor einem FCB-Comeback stehen. Das berichtet die „Bild am Sonntag“.

Dem Bericht nach könnte der 67-Jährige in den Aufsichtsrat rücken und die Münchner bei der Kaderplanung für die kommende Saison unterstützen. Rummenigge hatte vor zwei Jahren an der Spitze des Vorstands für Kahn Platz gemacht.

FC Bayern trotz Bundesliga-Titel in der Krise

Kurz nach dem Gewinn des elften Meistertitels in Serie hatten die Bayern am Samstag die Trennung von Kahn und Salihamidzic verkündet. Ihnen wird unter anderem eine verfehlte Personalpolitik bei der Zusammenstellung der Mannschaft vorgeworfen. Kahns Nachfolger wird der bisherige Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen, ein neuer Sportvorstand wird noch gesucht.

Rummenigge war von 2002 an 19 Jahre Vorstandsvorsitzender der Münchner und führte den Club gemeinsam mit Vereinspatron Uli Hoeneß zu zahlreichen Erfolgen. Nach seinem Rückzug bei den Bayern ist er derzeit noch als Repräsentant der Club-Vereinigung ECA Mitglied des Exekutivkomitees der Europäischen Fußball-Union (UEFA). (rjs/dpa)