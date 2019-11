Live-Ticker: Wirbel um VAR - Bayern hadert mit dem Referee

Behält der FC Bayern in der Champions League seine weiße Weste? Heute Abend steht für den FCB das letzte Auswärtsspiel der Gruppenphase an. Gegner ist der serbische Meister Roter Stern Belgrad. Hier geht‘s zum Live-Ticker.

Roter Stern Belgrad - FC Bayern München 0:1 (-:-)

Der FC Bayern München kann mit einem Sieg bei Roter Stern Belgrad den Sieg in der CL-Gruppe B feiern.

kann mit einem Sieg bei den Sieg in der CL-Gruppe B feiern. Die Gastgeber können selbst noch auf das Achtelfinale hoffen - hier gibt es den Live-Ticker.

FK Roter Stern Belgrad: 82 Borjan - 77 Gobeljic, 5 Degenek, 19 Milunovic, 23 Rodic - 87 Canas, 20 N. Petrovic - 92 Vukanovic, 10 Marin, 11 Garcia - 14 Boakye Bank: 1 Popovic, 6 Pankov, 7 Vulic, 8 Ivanic, 17 Tomané, 18 Jander, 91 Van la Parra FC Bayern München: 1 Neuer - 5 Pavard, 8 Martinez, 17 Boateng, 19 Davies - 6 Thiago, 8 Goretzka, 24 Tolisso - 29 Coman, 9 Lewandowski, 10 Coutinho Bank: 26 Ulreich, 14 Perisic, 22 Gnabry, 25 Müller, 32 Kimmich, 33 Mai Tor: 0:1 Goretzka (14.) Schiedsrichter: Björn Kuipers (NED)

41. Minute: Tor für die Bayern - aber es zählt nicht! Boateng passt genial auf Thiago, der beim Ablegen den Ball von der Brust an die Hand bekommt. Lewandowski schlenzt den Ball genial in den Winkel, aber das Tor wird vom VAR überprüft und wegen des Handspiels zurückgenommen.

39. Minute: Belgrad wagt sich jetzt auch mal in die Hälfte der Bayern und kommt sogar bis zum Strafraum. Da ist aber bislang Schluss, weil die Münchner gut stehen. Zu sorglos sollte der FCB aber nicht sein, man führt nur mit einem Tor.

35. Minute: Zum ersten Mal kann Roter Stern den Ball einige Minuten vom eigenen Tor weghalten. Das liegt aber eher an den Bayern, die etwas zurückgeschaltet haben.

32. Minute: Lewandowski versucht eine Davies-Hereingabe mit der Hacke auf das Tor zu lenken, wird aber geblockt. Trotzdem, die Idee war exzellent.

30. Minute: Davies schenkt den Gastgebern eine Ecke und die wird im zweiten Versuch zumindest mit Fantasie etwas gefährlich, weil sich Goretzka und Boateng uneinig sind. Neuer hat den Ball aber sicher.

FC Bayern: Lewandowski im Strafraum geschubst - Schiedsrichter lässt weiterspielen

27. Minute: Elfmeter? Lewandowski läuft in den Strafraum und wird von zwei Verteidigern verfolgt. Kurz vor dem Tor verstolpert er den Ball, wird aber auch von Milunovic leicht geschubst. Für Referee Kuipers reicht dieser Kontakt aber nicht für einen Strafstoß; der Pfiff bleibt aus.

24. Minute: Nach mehreren Ecken landet der Ball bei Lewandowski, der im Strafraum wuchtig abzieht. Der Ball wird aber geblockt und schließlich aus der Gefahrenzone befördert.

23. Minute: Belgrad ist wieder vollzählig nachdem Gobeljic zurück ist. Der Rechtsverteidiger war nach einem Zusammenprall liegengeblieben und hatte wegen einer Platzwunde einen Turban verpasst bekommen.

20. Minute: Frecher Freistoß von Coutinho. Von rechts zieht er einen Freistoß auf die kurze Ecke, aber Borjan ist da - der hätte gepasst.

16. Minute: Goretzka! nach einem missratenen Klärungsversuch kommt der Nationalspieler vor dem Strafraum zum Abschluss und zieht volley ab. Borjan lenkt den Ball gerade noch über die Latte.

15. Minute: Die Führung ist folgerichtig und verdient. Bayern war hier in der ersten Viertelstunde die bessere Mannschaft, während Roter Stern teilweise wild verteidigte.

FC Bayern: Traumtor bringt die Führung - Belgrad erschreckend schwach

14. Minute: Tooooooooooor für den FC Bayern! Die Ecke von Coutinho wird zunächst geklärt, aber der zweite Ball landet wieder beim Brasilianer. Die Flanke von rechts ist bärenstark, Goretzkas Kopfball sogar noch besser. Unhaltbar schlägt der im linken Winkel ein.

12. Minute: Doppelchance! Erst scheitert Lewandowski aus 20 Metern an Borjan, aber Bayern bekommt den Rebound und macht ihn über Umwege nochmal scharf. Coman versetzt Gobeljic und schießt von links auf die kurze Ecke. Borjan ist wiederum da und pariert zur Ecke.

11. Minute: Coman hat rechts etwas Platz und setzt zum doppelten Übersteiger an. Die folgende Flanke ist aber nicht gut.

8. Minute: Das muss die Führung sein! Traumpass von Goretzka und Lewandowski ist knapp hinter der Mittellinie auf und davon. Der letzte Kontakt vor dem Torschuss ist aber nicht gut, so dass er nicht optimal zum Schuss kommt und den Ball allein vor dem Tor danebensetzt. Den macht er normalerweise blind.

5. Minute: Milunovic bekommt nachträglich Gelb, weil er Lewandowski in der Luft mit dem Ellenbogen getroffen hatte. Es gab aber Vorteil, aus dem nichts wurde. Nach kurzer Behandlung geht es für den Bayern-Stürmer zurück auf das Feld.

3. Minute: Erste Ecke und direkt ist Bayern gefährlich. Goretzka gewonnenes Kopfballduell wird aber nicht veredelt, Belgrad kann mit vereinten Kräften klären.

1. Minute: Los geht‘s! Bayern in dunkelblau spielt zunächst von rechts nach links.

20.59 Uhr: Neuer und Marin wählen die Seiten, was ein kurioses Größenbild ergibt.

20.54 Uhr: Interessanter Fakt am Rande: Die Gastgeber haben sich heute nicht im Stadion sonder nauf einem Nebenplatz warmgemacht. Die Bayern waren hingegen ganz normal im „Marakana“, so der Spitzname des Stadion Rajko Mitic, zum Aufwärmen.

20.49 Uhr: Der erste deutsche Erfolg ist bereits eingetütet. Bayer Leverkusen hat bei Lokomotive Moskau mit 2:0 gewonnen und seine Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale erhalten. Sicher ist jedoch, dass die Werkself europäisch überwintern wird - mit drei Punkten und dem gewonnenen direkten Vergleich liegt Bayer definitiv vor den Russen.

Sky-Experten kritisieren Aufstellung des FC Bayern: „Thiago kein Sechser“

20.43 Uhr: Nicht fehlen darf in der FCB-Aufstellung Alphonso Davies. Der Shootingstar ist aktuell links hinten gesetzt. Für Lothar Matthäus ist aber der aktuell innen platzierte Alaba „immer noch Linksverteidiger“. Wenn Flick das auch so sieht, könnte Davies auch mal die Bank blühen. Bei Thiago teilt er Hamanns Meinung, dass er „kein alleiniger Sehser“ ist.

20.34 Uhr: Bei den Fans scheint man das nicht ganz so kritisch zu sehen. „Unerwartete Aufstellung. Und das Gefühl sagt es wird heute richtig gut“, glaubt ein Twitter-User.

20.25 Uhr: Sky-Experte Didi Hamann ist mit der Position von Thiago nicht einverstanden. „Thiago ist keine Sechser“, moniert er und sagt, dass er „gegen einen stärkeren Gegner nicht dort spielen würde“. Dann würden eher Kimmich oder Tolisso auf dieser Position agieren.

20.20 Uhr: Tolisso oder Thiago auf der Sechs? Der Bayern-Trainer zögert keine Sekunde und antwortet knapp: „Thiago“. Tolisso und Goretzka würden „weiter vorne im Mittelfeld“ spielen, Coman und Coutinho auf den Flügeln. Ganz vorne spielt wie gewohnt Goalgetter Lewandowski.

20.18 Uhr: Wie lange er über die Aufstellung gegrübelt hat? „Eigentlich überhaupt nicht“, sagt Hansi Flick, der überzeugt ist, „dass wir in der Qualität heute nicht groß nachlassen.“

20.10 Uhr: Spannend, wie Hansi Flick seine Mannschaft aufstellt. Bringt er Coman etwa im Sturm neben Lewandowski und wagt ein Experiment mit einer Doppelspitze? Dann würden Thiago als Sechser, Tolisso und Goretzka als Achter und Coutinho als Spielmacher eine Raute bilden.

Auch die Formation mit Coman auf rechts, Coutinho auf links sowie Tolisso und Goretzka auf der Doppelacht bzw. Doppelzehn ist möglich. Auch dann würde Thiago die Sechserposition alleine bekleiden.

20.00 Uhr: Insgesamt viermal hat Hansi Flick getauscht. Für Gnabry, Müller, Kimmich und Alaba, der bei seiner hochschwangeren Freundin in München geblieben ist, rücken Thiago, Goretzka, Coman und Boateng in die Startelf.

FC Bayern: Aufstellung gegen Roter Stern Belgrad ist da - Flick überrascht

19.55 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da! Hansi Flick hat die Rotationsmaschine kräftig angeworfen und einige, die zuletzt die Bank drückten, in die Startelf befördert. Dafür sitzen die Stammspieler Müller, Gnabry und Kimmich erstmal draußen.

19.26 Uhr: Auch vor der Partie in Belgrad steht die Trainersuche beim FC Bayern im Fokus. Spox und Goal berichten von den Plänen der FCB-Bosse.

Demnach sei kein Trainerwechsel im Winter geplant, so dass Hansi Flick bleiben würde. Für den Sommer heißen die Favoriten Erik ten Hag und Thomas Tuchel. Mauricio Pochettino soll hingegen nur Außenseiter sein.

17.23 Uhr: Langsam steigt die Spannung. Der FC Bayern München ist am Dienstagabend in der Champions League gefordert. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick trifft auf Roter Stern Belgrad - ein Duell, das in der Vergangenheit bereits die Massen elektrisierte. Auf dem Weg zum CL-Titel ist der Belgrader Hexenkessel sicher ein guter Prüfstein für die Bayern, um sich an eine besondere Stimmung zu gewöhnen. In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts - bei tz.de* erfahren Sie außerdem, wo Sie das Spiel live verfolgen können.

Roter Stern Belgrad - FC Bayern im Live-Ticker: Gelingt der vorzeitige Gruppensieg?

Belgrad - Seit Hansi Flick zum Cheftrainer des FC Bayern München befördert wurde, läuft es für den Serienmeister der Bundesliga wie am Schnürchen: Aus drei Spielen gingen drei Siege hervor - darunter der Premierenerfolg des neuen Übungsleiters und Kovac-Nachfolgers in der Champions League gegen Olympiakos Piräus (2:0).

Nicht nur in der Offensive zeigt sich Bayern München aktuell blendend in Form, auch die Defensive steht wieder: Schließlich „wartet“ Flick nach drei Partien immer noch auf das erste Gegentor seiner Mannschaft... Als gewinnbringend erwies sich dabei eine außergewöhnliche personelle Maßnahme: Zum einen sorgt Triplesieger Javi Martinez in der Innenverteidigung für Stabilität, außerdem wurde David Alaba von der Linksverteidiger-Position ins Zentrum gezogen.

FC-Bayern-Gruppe B: Tottenham setzt auf Neu-Trainer Mourinho

Das bewährte Abwehrduo des FC Bayern wird beim Auswärtsspiel bei Roter Stern Belgrad (heute Abend, 21.00 Uhr) jedoch gesprengt: Der österreichische Nationalspieler tritt die Reise nach Serbien nicht mit an und bleibt stattdessen in München. Der Grund ist erfreulich:

Alaba und seine Lebensgefährtin erwarten ihr gemeinsames Baby. Statt ihm könnte der FC Bayern mit Jerome Boateng starten, der in der Bundesliga nach seiner Roten Karte in Frankfurt zuletzt zwei Spiele pausieren musste. Gut möglich, dass im Mittelfeld wieder der formstarke Corentin Tolisso starten darf.

Unterdessen empfehlen die Münchner den Anhängern, „am Spieltag auf Fanbekleidung jeglicher Art“ zu verzichten. Es gebe überall Emotionen, „wenn man auswärts ist“, sagte Hasan Salihamidzic vor der Abreise. Die Atmosphäre im Stadion „Rajko Mitic“ sei besonders.

Mit dem fünften Sieg im fünften CL-Spiel der laufenden Saison hätte Bayern München vorzeitig den Gruppensieg in der Tasche. Doch kampflos werden sich die Serben nicht geschlagen geben: Schließlich könnte man mit einem Sieg selbst noch die Chance auf das Erreichen des Achtelfinals wahren. Dies würde jedoch voraussetzen, dass im Parallelspiel Tottenham mit Neu-Trainer Jose Mourinho gegen Piräus nicht zu einem Heimsieg kommt.

