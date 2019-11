Robert Lewandowski: Ehefrau Anna verrät Geheimnis über den FCB-Star

Viele Fans bewundern FC-Bayern-Torjäger Robert Lewandowski für seine Fitness. Aber was ist das Geheimnis dahinter? Seine Frau Anna hat nun ausgepackt.

Die Frau von Robert Lewandowski, Anna, hat verraten, wie sich der Profi des FC Bayern ernährt.

Dass sich die Spielerfrau mit Ernährung auskennt, ist kein Zufall.

Sie könnte damit einen Teil des Erfolgs von „Lewa“ ausmachen.

München - Er rennt wie ein Pferd, er trifft wie er will und wenn er sein Trikot auszieht, lässt FC-Bayern-Goalgetter Robert Lewandowski die Frauen-Herzen höher schlagen - bei dem Sixpack! Währenddessen dürfte sich so manch ein Mann fragen, wie man solche Stahlmuskeln aufbaut. Sogar Rapp-Star Kollegah verneigte sich jüngst vor der Figur des Bayern-Stars. Ist das wirklich nur Training und Veranlagung oder steckt da ein ausgeklügelter Ernährungsplan hinter?

FC Bayern München: Anna Lewandowska verrät Ernährungs-Geheimnis von Robert

Ein bisschen Licht gebracht in das gut gehütete Geheimnis hat jetzt Anna, die Ehefrau von Lewandowski. Über ihren „Robbi“ sagte die Unternehmerin und Familienmanagerin gegenüber der Bild, dass ihr Mann in Sachen Training, Motivation und Ernährung ein Vollprofi sei. Ähnliche Worte hörte man auch schon von Karl-Heinz Rummenigge, dem Vorstandsvorsitzenden der Bayern.

Was das Thema Ernährung angeht, hat Anna Lewandowska nun während der „Place to B Awards“ aus dem Nähkästchen geplaudert. Die Quintessenz: Von nichts kommt nichts. Und so verriet die Spielerfrau der Bild, dass im Hause Lewandowski kein Fast Food und keine frittierten Lebensmittel auf den Tisch kämen.

Robert Lewandowski: Ernährungsumstellung sorgt für Erfolg beim FC Bayern München

Den Durchbruch zum Erfolg Lewas sei zudem eine Ernährungsumstellung gewesen. Die Familie esse Kohlenhydrate und Proteine getrennt, es kämen außerdem nur gute Nahrungsmittel auf den Tisch - und keine Laktose.

Dass Robert Lewandowski einen so großen Erfolg bei den Bayern hat, darf er also auch seiner Frau verdanken, die ein Auge darauf hat, was im Topf und später auf dem Teller landet. Die Expertise von Anna Lewandowska kommt nicht von ungefähr: Die 31-Jährige ist Fitness-Trainerin und in Polen eine Bekanntheit.

Anna Lewandowska: Frau von Robert Lewandowski in Polen eine Größe

Ihre Popularität in Polen (2,4 Millionen Follower bei Instagram) ist so groß, dass es sogar eine eigene App von Anna gibt, mit der man ein von ihr angeleitetes Fitness-Programm absolvieren kann. Wer weiß, vielleicht hat sich Torjäger Robert die App auch schon heruntergeladen. In Zukunft könnte er sie wohl ganz gut gebrauchen, denn Lewa (31) wird nicht jünger und könnte sich so auch nach der Karriere als Profi fit halten.

Rubriklistenbild: © dpa