Aufstiegsspiele zur 3. Liga im Überblick: Drei Aufsteiger und ein Spielabbruch

Wer steigt in die dritte Liga auf? Die dreifache Entscheidung fiel am Sonntagnachmittag in den Relegationsrückspielen. Eine der Partien wurde abgebrochen.

München - Schiedsrichter Patrick Ittrich aus Hamburg hat das Relegations-Aufstiegsspiel zur 3. Liga zwischen Gastgeber Waldhof Mannheim und dem KFC Uerdingen kurz vor Ende der regulären Spielzeit abgebrochen. Grund waren andauernde Unruhen und das Abbrennen von Feuerwerkskörpern im Block der Gastgeber.

Zu dem Zeitpunkt stand es 2:1 für die Gäste aus Uerdingen, die damit den Aufstieg geschafft haben. Das Hinspiel endete 1:0 für den KFC.

1860 feiert Aufstieg

Bundesliga-Gründungsmitglied 1860 München hat sich zum Aufstieg in die 3. Liga gezittert. Den Löwen reichte im Rückspiel der Aufstiegsrelegation ein 2:2 (0:1) gegen den 1. FC Saarbrücken, um nach einem Jahr in den Profifußball zurückzukehren. Das Hinspiel in Saarbrücken hatten das Team von Trainer Daniel Bierofka 3:2 gewonnen.

+ TSV 1860 München - 1. FC Saarbrücken: Christian Köppel (r) von 1860 kämpft mit Tobias Jänicke von Saarbrücken um den Ball. © dpa / Angelika Warmuth

Im Stadion an der Grünwalder Straße konnten die Münchner den Erfolg allerdings erst spät perfekt machen. Die Gäste waren durch ein Eigentor von Löwen-Verteidiger Jan Mauersberger (33.) und einen Treffer von Sebastian Jacob (57.) 2:0 in Führung gegangen, dies hätte ihnen selbst zum Aufstieg gereicht. Hinspiel-Doppeltorschütze Sascha Mölders (66.) per Foulelfmeter und Simon Seferings (83.) trafen dann für die Sechziger.

1860 wurde in der abgelaufenen Spielzeit Meister in der Regionalliga Bayern, nachdem der Klub vor Jahresfrist aus der 2. Liga direkt in die Viertklassigkeit abgestürzt war.

Energie Cottbus gelingt Aufstieg in die 3. Liga

Energie Cottbus ist zurück im deutschen Profifußball. Dem früheren Bundesligisten reichte am Sonntag im Play-off-Rückspiel um den Aufstieg in die 3. Liga gegen Nordmeister Weiche Flensburg ein 0:0. Die Lausitzer hatten am vergangenen Donnerstag das Hinspiel mit 3:2 für sich entschieden.

Cottbus, DFB-Pokalfinalist von 1997, war mit der Rekordausbeute von 89 Punkten Meister in der Regionalliga Nordost geworden. In der Bundesliga hat Energie zuletzt in der Saison 2008/2009 gespielt.

dpa/sid

Den Ticker zu 1860 gegen Saarbrücken können Sie hier beim Münchner Portal tz.de* nachlesen, dort finden Sie auch mehr zu 1860 München.

Den Ticker zu Mannheim gegen Uerdingen können Sie hier beim Mannheimer Portal mannheim24.de* nachlesen, dort finden Sie auch mehr zu Waldhof Mannheim.

*tz.de und mannheim24.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.