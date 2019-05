Relegation-Rückspiel: SV Wehen Wiesbaden steigt in 2. Liga auf - Ingolstadt steigt ab

Dramatische Wende

+ © dpa / Armin Weigel FC Ingolstadt 04 verliert in der Relegation gegen SV Wehen Wiesbaden. © dpa / Armin Weigel

Der FC Ingolstadt steht als Absteiger in Liga drei fest! Dagegen geht es für Wehen Wiesbaden hoch in Liga zwei. Die Hessen setzten sich in der Relegation durch.