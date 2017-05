Alle Infos zur Relegation 2017: Termine, Modus und TV-Übertragung

In der vergangenen Saison sicherte sich Eintracht Frankfurt in der Relegation gegen den 1. FC Nürnberg den Klassenerhalt.

München - Die Saison 2016/2017 neigt sich allmählich dem Ende zu. Doch auch nach der regulären Spielzeit bleibt es spannend - die Relegationsspiele stehen an. Alle Infos dazu gibt es hier.

Auch in diesem Jahr entscheidet die Relegation über Auf- oder Abstieg beziehungsweise den Klassenerhalt. Wir haben für Sie alle wichtigen Informationen zur Relegation zusammengefasst: Wie wird der Sieger ermittelt, welchen Klubs aus den Ligen eins, zwei und drei droht die Relegation, wann finden die Hin- und Rückspiele statt und wo werden diese übertragen?

Relegation 2017: Modus

Der Modus der Relegation 2016/2017 ist schnell erklärt. Es gibt ein Hin- und ein Rückspiel. Anders als beispielsweise in der K.o.-Runde im DFB-Pokal steht in der Relegation also erst nach dem Rückspiel offiziell ein Sieger fest. Heimrecht hat zunächst diejenige Mannschaft, deren Liga ihren letzten Spieltag zu einem früheren Zeitpunkt austrug als die Liga der gegnerischen Mannschaft.

Da der letzte Spieltag der 1. Bundesliga an einem Samstag (20. Mai 2017) stattfindet und die Teams der 2. Liga ihr letztes Saisonspiel erst einen Tag später absolvieren, hat in diesem Jahr der Erstligist im Relegations-Hinspiel Heimrecht. In der Relegation zwischen der 2. und 3. Liga sieht das anders aus: Denn die Spielzeit 2016/2017 in der 3. Liga endet am Samstag, 20. Mai. Folglich empfängt der Drittligist in der Relegation zunächst den abstiegsbedrohten Zweitligisten.

Übrigens: Es gibt kein drittes Entscheidungsspiel mehr, sondern es gilt die Auswärtstorregel. Die besagt, dass bei gleicher Toranzahl nach Hin- und Rückspiel das Team gewinnt, das auswärts mehr Treffer erzielt hat. Bei der gleichen Anzahl erzielter Tore (sowohl zu Hause, als auch auswärts) gibt es eine 30-minütige Verlängerung. Steht dann noch immer kein Sieger fest, geht es ins Elfmeterschießen.

Relegation 2017 zwischen 1. und 2. Bundesliga

Während die Entscheidung um die deutsche Meisterschaft in der 1. Bundesliga bereits gefallen ist - der FC Bayern München holte den Titel wenig überraschend zum fünften Mal in Serie - geht es im Tabellenkeller noch für sechs Klubs um den Verbleib im Liga-Oberhaus. Mit dem SV Darmstadt 98 und dem FC Ingolstadt stehen die direkten Absteiger bereits fest. Der Hamburger SV, der 1. FSV Mainz 05, der VfL Wolfsburg und der FC Augsburg könnten dagegen noch allesamt auf den Relegationsplatz abrutschen. Besonders entscheinend wird dabei das Kellerduell am letzten Spieltag zwischen dem HSV und Wolfsburg.

Eines dieser Teams muss am Saisonende mit dem Relegationsrang 16 Vorlieb nehmen und zwei Partien gegen den Tabellendritten der 2. Bundesliga bestreiten. Diesen Platz hat derzeit Eintracht Braunschweig mit 63 Punkten inne. An der Spitze der Tabelle thront der VfB Stuttgart punktgleich mit Hannover 96 (66 Punkte). Rein rechnerisch könnte Braunschweig noch den direkten Aufstieg schaffen, nach der 6:0-Niederlage gegen Bielefeld haben die Niedersachsen aber ein wesentlich schlechteres Torverhältnis im Vergleich zur Konkurrenz.

Tabellensituation in der 1. Bundesliga (nach 33 von 34 Spieltagen):

Platz Klub Tore Tordifferenz Punkte 12 Bayer 04 Leverkusen 47:53 -6 38 13 1. FSV Mainz 05 44:53 -9 37 14 FC Augsburg 35:51 -16 37 15 VfL Wolfsburg 33:50 -17 37 16 Hamburger SV 31:60 -29 35 17 FC Ingolstadt 35:56 -21 31

Tabellensituation in der 2. Bundesliga (nach 33 von 34 Spieltagen):

Platz Klub Tore Tordifferenz Punkte 1 VfB Stuttgart 59:36 +23 66 2 Hannover 96 50:31 +19 66 3 Eintracht Braunschweig 48:35 +13 63 4 1. FC Union Berlin 49:38 +11 57

Relegation 2017 zwischen 1. und 2. Bundesliga: Die Termine im Überblick

Hinspiel: Donnerstag, 25. Mai 2017 um 20.30 Uhr

16. der 1. Bundesliga - 3. der 2. Bundesliga

Rückspiel: Montag, 29. Mai 2017 um 20.30 Uhr

3. der 2. Bundesliga - 16. der 1. Bundesliga

Die Relegations-Duelle zwischen dem 16. der 1. Liga und dem Zweitliga-Dritten werden in der ARD und bei Sky live gezeigt.

Relegation zwischen 1. und 2. Bundesliga: Die Duelle der letzten fünf Jahre

Saison Erstligist Zweitligist Hinspiel Rückspiel 2011/2012 Hertha BSC Fortuna Düsseldorf 1:2 2:2 2012/2013 TSG 1899 Hoffenheim 1. FC Kaiserslautern 3:1 2:1 2013/2014 Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth 0:0 1:1 2014/2015 Hamburger SV Karlsruher SC 1:1 2:1 n.V. 2015/2016 Eintracht Frankfurt 1. FC Nürnberg 1:1 1:0

Relegation 2017 zwischen 2. und 3. Liga

In der 2. Bundesliga geht es noch für sechs Vereine um die Wurst, fix abgestiegen ist erst der Karlsruher SC. Selbst Fortuna Düsseldorf kann theoretisch noch von Rang 12 auf den Relegationsplatz abrutschen (auch wenn dazu unter anderem der TSV 1860 München mit sechs Toren Unterschied gewinnen müsste). Besonders schwer wird es für die Würzburger Kickers: Die Franken stehen auf einem direkten Abstiegsplatz und müssen gegen Tabellenführer Stuttgart gewinnen, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren.

Der TSV 1860 München ist am 33. Spieltag auf den Relegationsplatz abgerutscht, Arminia Bielefeld konnte sich dagegen durch das 6:0 beim Aufstiegsaspiranten Braunschweig auf Platz 15 retten - die Arminia ist allerdings punktgleich mit den Löwen. Kaiserslautern und Aue haben sich ein kleines Polster erspielt, könnten aber theoretisch ebenfalls noch auf den Relegationsplatz fallen.

In der dritten Liga konnten der MSV Duiburg und Holstein Kiel bereits den direkten Aufstieg feiern, aber der Endspurt um den dritten Platz wird noch ziemlich spannend. Jahn Regensburg (60 Punkte) und der 1. FC Magdeburg (58 Punkte) streiten sich einen Spieltag für Schluss noch um die Teilnahme an der Relegation. Rechnerisch hätte auch noch der VfR Aalen die Chance, auf Platz 3 zu springen, den insolventen Schwaben werden allerdings noch neun Punkte abgezogen.

Tabellensituation in der 2. Bundesliga (nach 33 von 34 Spieltagen):

Platz Klub Tore Tordifferenz Punkte 10 1. FC Nürnberg 46:51 -5 42 11 SV Sandhausen 40:35 +5 41 12 Fortuna Düsseldorf 36:39 -3 39 13 FC Erzgebirge Aue 37:51 -14 39 14 1. FC Kaiserslautern 28:33 -5 38 15 Arminia Bielefeld 49:53 -4 36 16 TSV 1860 München 36:45 -9 36 17 Würzburger Kickers 31:37 -6 34

Tabellensituation in der 3. Liga (nach 37 von 38 Spieltagen):

Platz Klub Tore Tordifferenz Punkte 1 MSV Duisburg 47:31 +16 65 2 Holstein Kiel 56:25 +31 64 3 Jahn Regensburg 61:50 +11 60 4 1. FC Magdeburg 51:36 +15 58 5 VfR Aalen 52:35 +17 57

Relegation 2017 zwischen 2. und 3. Liga: Die Termine im Überblick

Hinspiel: Freitag, 26. Mai 2017 um 18 Uhr

3. der 3. Liga - 16. der 2. Bundesliga

Rückspiel: Dienstag, 30. Mai 2017 um 18 Uhr

16. der 2. Bundesliga - 3. der 3. Liga

Beide Partien werden in der ARD und bei Sky live und in voller Länge ausgestrahlt.

Relegation 2017 zwischen 2. und 3. Liga: Die Duelle der letzten fünf Jahre

Saison Zweitligist Drittligist Hinspiel Rückspiel 2011/2012 Karlsruher SC SSV Jahn Regensburg 1:1 2:2 2012/2013 Dynamo Dresden VfL Osnabrück 0:1 2:0 2013/2014 Arminia Bielefeld SV Darmstadt 98 3:1 2:4 n.V. 2014/2015 TSV 1860 München Holstein Kiel 0:0 2:1 2015/2016 MSV Duisburg Würzburger Kickers 0:2 1:2

sk