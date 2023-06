Relegation zur 2. Liga heute im Live-Ticker: SV Wehen Wiesbaden gegen Arminia Bielefeld

Von: Christoph Wutz

Teilen

Auch nach dem letzten Spieltag bleibt es spannend. Das Relegations-Hinspiel zur 2. Liga zwischen Wehen Wiesbaden und Arminia Bielefeld im Live-Ticker.

2. Bundesliga-Relegation: SV Wehen Wiesbaden gegen Arminia Bielefeld, 20.45 Uhr, Sat1

Wehen Wiesbaden gegen Bielefeld in der Relegation : Sieger sichert sich letzten Startplatz der 2. Bundesliga

: Sieger sichert sich letzten Startplatz der 2. Bundesliga

Dieser Live-Ticker zum Hinspiel der Bundesliga-Relegation wird laufend aktualisiert

SV Wehen Wiesbaden gegen Arminia Bielefeld -:- (-:-)

Voraussichtliche Aufstellung SV Wehen Wiesbaden Stritzel - Fechner, Gürleyen, Carstens - Mockenhaupt, Jacobsen, Heußer, Ezeh - Wurtz, Hollerbach - Prtajin Voraussichtliche Aufstellung Arminia Bielefeld Fraisl - Gebauer, Jäkel, Andrade, Oczipka - Prietl - Vasiliadis, Rzatkowski - Lasme, Klos, Hack Tore

Wiesbaden – Während fast alle anderen Vereine der abgelaufenen Saison in der 2. Bundesliga und der 3. Liga bereits für die nächste Spielzeit planen können, müssen zwei Klubs in der Relegation gegeneinander nachsitzen. Für Wehen Wiesbaden (Tabellendritter der 3. Liga) und Arminia Bielefeld (16. der 2. Liga) steht erst nach den beiden Entscheidungsspielen zur 2. Liga fest, in welcher Liga sie im kommenden Jahr spielen werden. Während die Arminia um den Klassenerhalt kämpft, möchte Wehen den Aufstieg perfekt machen. Das Hinspiel steigt am Freitagabend ab 20.45 Uhr in der Wiesbadener Brita-Arena.

Wiesbaden-Coach Kauczinski vor Zweitliga-Relegation gegen Arminia Bielefeld: „Haben wir uns gewünscht“

Eigentlich war Wehen am letzten Spieltag bereits so gut wie aufgestiegen. Ein 1:0-Sieg gegen den Halleschen FC schien lange für den zweiten direkten Aufstiegsplatz zu reichen. Denn im Parallelspiel lag der Konkurrent, der VfL Osnabrück, mit 0:1 gegen die Zweitvertretung von Borussia Dortmund zurück – bis zur 94. Minute.

Dann folgte ein schier unglaubliches Finale, in dem die Hessen das Nachsehen hatten. Osnabrück glich zunächst aus, nur um in der 96. Minute sogar noch den Siegtreffer zu erzielen und damit an Wiesbaden vorbeizuziehen. Somit muss die SVWW nun den Umweg Relegation gehen, um doch noch in die 2. Liga aufzusteigen. Trotzdem war Wehen-Trainer Markus Kauczinski im Anschluss an die vermeintliche Enttäuschung guter Dinge: „Zwei solche Endspiele, nachdem wir als Außenseiter in die Saison gegangen sind, haben wir uns gewünscht“, sagte der Wiesbadener Coach.

Arminia Bielefeld um Routinier Fabian Klos (3. v. l.) trifft in der Relegation zur 2. Bundesliga auf Wehen Wiesbaden. © Imago / Ulrich Hufnagel

Vor Relegation gegen Wiesbaden: Arminia Bielefeld droht Abstieg aus 2. Liga

Arminia Bielefeld droht hingegen der Super-Gau. Der DSC spielte 2021/2022 noch in der Bundesliga und könnte nun, im Falle einer Niederlage gegen Wiesbaden, in die 3. Liga durchgereicht werden. Der letzte Auftritt am 34. Spieltag der 2. Bundesliga beim 1. FC Magdeburg macht den Ostwestfalen wenig Hoffnung: Sie verloren mit 0:4 und müssen daher nun ebenfalls in die Relegation.

Dazu sprach auch die Aussage des Bielefelder Trainers Uwe Koschinat nach dem Spiel Bände: „Unsere Sichtweise ist, kein Zweitligist mehr zu sein“, sagte der 51-Jährige. Ihm geht es darum, dass sich seine Spieler „in den beiden Begegnungen etwas wiederholen.“ Er glaubt trotz der insgesamt enttäuschend verlaufenen Saison an seine Mannschaft: „Wir fahren mit der Einstellung nach Wiesbaden, das Spiel dort siegreich zu gestalten“, sagte der Coach.

Relegation zur 2. Bundesliga: Trainer von Wiesbaden und Bielefeld erwarten „Spiele auf Augenhöhe“

Die Ausgangslagen vor dem Hinspiel zwischen Wehen Wiesbaden und Arminia Bielefeld sind also ähnlich: beide Mannschaften haben einen ernüchternden letzten Spieltag hinter sich. Passend dazu erwarteten beide Trainer im Vorfeld „Spiele auf Augenhöhe“ ohne einen klaren Favoriten.

Bereits am Donnerstag stand in der Relegation zur Bundesliga das erste Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem HSV an. Und auch vor der Partie um das Ticket zur 2. Bundesliga zwischen der SVWW und der Arminia ist alles angerichtet für einen spannenden Fußballabend! Verfolgen Sie das Hinspiel in der Relegation zur 2. Bundesliga zwischen der SV Wehen Wiesbaden und Arminia Bielefeld hier im Live-Ticker. (wuc)