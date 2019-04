Reaktionen auf Rücktritt von DFB-Präsident Grindel: „Beste Entscheidung für den deutschen Fußball“

Reinhard Grindel tritt mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als DFB-Präsident zurück. Als Nachfolger sind gleich mehrere Ex-Nationalspieler im Gespräch.

Update vom 2. April 2019, 18.28 Uhr:

Die Antikorruptionsorganisation Transparency International sieht den Rücktritt von DFB-Präsident Reinhard Grindel als Chance für den Deutschen Fußball-Bund (DFB), "mehr Sensibilität für Compliance in konkreten Situationen zu schaffen". Das teilte die Organisation am Dienstag mit. Bezüglich der gegen Grindel "im Raum stehenden Vorwürfe zu mangelnder Transparenz und möglichen Verstößen gegen Compliance-Regeln" fordert Transparency International eine Klärung der nationalen und internationalen Gremien.

Den vorläufigen Verbleib Grindels in seinen Ämtern beim Weltverband FIFA und bei der Europäischen Fußball-Union (UEFA) sieht die Organisation dagegen kritisch. Der DFB dürfe sich den Nachfolger Grindels "nicht von UEFA und FIFA, wo Grindel für seine Mitwirkung in Entscheidungsgremien hoch vergütet wird, finanzieren lassen", sagte Sylvia Schenk, Leiterin der Arbeitsgruppe Sport von Transparency Deutschland.

Reaktionen auf Grindel-Rücktritt: „Beste Entscheidung für den deutschen Fußball“

Update vom 2. April 2019, 16.00 Uhr: Nun äußern sich auch die ersten Funktionäre und Experten zu dem DFB-Rücktritt von Präsident Reinhard Grindel. Für Lothar Matthäus sei es eine kluge Entscheidung, denn die Geschichten mit der Uhr und den jüngsten Zahlungen ließen keine andere Entscheidung zu. “Es gab auch Uneinigkeiten und Unstimmigkeiten beim DFB. Wenn man alles zusammen nimmt, ist es die beste Entscheidung für den deutschen Fußball. Der DFB unter der Führung von Herrn Grindel hat in den letzten Monaten einiges falsch beurteilt. Eine Neuaufstellung ist dringend notwendig“, so der Rekord-Nationalspieler gegenüber Sky.

Hannover-Manager Horst Heldt hat die Bedeutung des Amts und die Wichtigkeit einer klugen Neu-Besetzung hervorgehoben. „Der Präsident des DFB ist das Aushängeschild des deutschen Fußballs. Jetzt gilt es, einen geeigneten und kompetenten Mann zu finden, der die Belange von Profi- und Amateurfußball in Einklang bringt.“

Update vom 2. April 2019, 15.48 Uhr: Nach dem Rücktritt von DFB-Präsident Reinhard Grindel dringt die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock auf eine Erneuerung des Deutschen Fußball-Bundes. „Themen liegen auf der Hand: Fußball Fans zurückgeben, Spieltage nicht weiter zerteilen, Transparenz und gesellschaftlicher Verantwortung nach vorne“, schrieb Baerbock am Dienstag bei Twitter. Mit Blick auf eine Nachfolgeregelung fügte sie an: „Vielleicht Zeit für eine kluge Frau wie Silvia Neid?“

Grindel hatte am Dienstag seinen Rücktritt verkündet. Er war in den vergangenen Tagen durch Enthüllungen über fragwürdige Zusatzeinkünfte und die Annahme einer teuren Uhr unter Druck geraten.

DFB-Präsident Reinhard Grindel tritt mit sofortiger Wirkung zurück

Update vom 2. April 2019, 14.30 Uhr: Der Rücktritt von DFB-Präsident Reinhard Grindel ist nun auch vom DFB bestätigt worden. Wie der größte Fußball-Verband der Welt bekannt gab, wird Grindel sein Amt mit sofortiger Wirkung niederlegen. Bis zur Wahl eines neuen Präsidenten im September, werden die Vizepräsidenten Dr. Rainer Koch und Dr. Reinhard Rauball interimsmäßig übernehmen.

Wie der DFB ebenfalls verkündete, wird Grindel weiterhin seine internationalen Ämter bekleiden dürfen. Unter anderem ist er im FIFA-Council und im UEFA-Exekutivkomitee tätig. Die beiden Ämter werden laut der Bild mit jährlichen 500.000 Euro vergütet.

Vize-Präsidenten äußern sich

"Reinhard Grindel hat sich mit hohem persönlichem Engagement für den DFB eingebracht und nicht nur in der Bewerbung um die EURO 2024 viel für den Verband getan. Wir sind ihm dafür sehr dankbar und haben großen Respekt vor seiner Entscheidung. Unser Ziel ist es jetzt, einen gemeinsamen Kandidaten von DFB und DFL außerhalb des Präsidiums zu finden, der die Anliegen des Amateurfußballs ebenso im Blick hat wie den Spitzenfußball", so Vize-Präsident Rainer Koch.

"Gleichzeitig wird es Reinhard Rauball und mir in der vor uns liegenden Interimszeit bis September 2019 darum gehen, in engem Zusammenwirken von DFB und DFL die strukturellen Rahmenbedingungen des Verbandes so weiterzuentwickeln, dass der DFB im guten Miteinander von Profi- und Amateurfußball für die Zukunft stabil und geschlossen aufgestellt wird."

„Im Sinne des deutschen Fußballs“

Auch DFL-Präsident und Co-Interimspräsident Reinhard Rauball hat sich bereits zu Wort gemeldet. Er nehme Grindels Rücktritt mit Respekt und Verständnis zur Kenntnis. Es sei im Sinne des deutschen Fußballs und dessen Handlungsfähigkeit, den Weg für einen personellen und strukturellen Neuanfang innerhalb des DFB freizumachen.

"Amateur- und Profivertreter sind nun gemeinsam gefordert, bis zum kommenden DFB-Bundestag die Weichen für die Zukunft zu stellen. Nicht nur sportlich, sondern auch mit Blick auf die Positionierung in der Gesellschaft steht der DFB vor enormen Herausforderungen", so Rauball weiter. "Diese Herausforderungen gilt es, mit großer Ernsthaftigkeit, Empathie und Gestaltungswillen anzugehen. Ziel muss es dabei sein, jenseits von Einzelinteressen immer nach den besten Lösungen für den deutschen Fußball zu streben."

Reinhard Grindel tritt als DFB-Boss zurück - Seine Stellungnahme im Wortlaut

Reinhard Grindels Stellungnahme im Wortlaut: „Ich trete vom Amt des DFB-Präsidenten zurück. Ich entschuldige mich dafür, dass ich durch mein wenig vorbildliches Handeln in Zusammenhang mit der Annahme einer Uhr Vorurteile gegenüber haupt- oder ehrenamtlich Tätigen im Fußball bestätigt habe.

Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht geldgierig und seit Jahren mit Compliance-Fragen befasst bin. Seit dem Wochenende kenne ich den Wert der Uhr von 6000 Euro und bin deshalb gestern Vormittag auf unseren Generalsekretär und unseren Compliance-Beauftragten zugegangen und habe mit ihnen die Lage erörtert.

Uhr-Affäre: „Keinerlei Interessenkonflikt erkennbar“

Herr Surkis hatte keinerlei wirtschaftliche Interessen im Zusammenhang mit dem DFB. Er hat mich niemals davor oder danach um irgendeine Unterstützung gebeten. Es war zum damaligen Zeitpunkt auch schon klar, dass er nicht wieder für das UEFA-Exko kandidieren wird, dem er heute auch nicht mehr angehört. Es war und ist für mich keinerlei Interessenkonflikt erkennbar.

Für mich war dies ein reines Privatgeschenk, ohne jeden Bezug zum ukrainischen Verband oder gar einem Wirtschaftsunternehmen. Es war für mich ein Gebot der Höflichkeit, dieses Geschenk anzunehmen.

Ich bin mit der Annahme des Geschenks offen umgegangen und habe es meinem mich in Genf begleitenden Mitarbeiter gezeigt und es später auch in Frankfurt im Kollegenkreis erwähnt. Ich kannte die Marke der Uhr nicht und hatte keine Vorstellung von ihrem Wert. Es war ein schweres Versäumnis, diesen Wert nicht sofort zu ermitteln. So hätte ich bereits den Anschein unredlichen Handelns vermeiden können.

Selbstverständlich werde ich mich auch an die Compliance-Beauftragten der FIFA und UEFA wenden und den Vorgang der Zollverwaltung melden. Steuerrechtlich ist wegen bestehender Freigrenzen nach Auskunft meines Steuerberaters die Sache unbedenklich.

Reinhard Grindel: „Bin fassungslos über meine Fehler“

Ich möchte nochmals betonen, dass ich mir nicht erklären kann, warum ich in dieser Angelegenheit nicht für die nötige Klarheit gesorgt habe. Sie können mir glauben, dass ich seit dem Wochenende fassungslos bin über den Fehler, der mir da unterlaufen ist.

Ich möchte aber, nicht zuletzt im Interesse meiner Familie, die sehr unter der Situation leidet, darum bitten, jetzt die Untersuchungen der Compliance-Beauftragten in den verschiedenen Verbänden abzuwarten.

Ich habe keinerlei Gegenleistung für die Annahme des Geschenks erbracht. Ich bin davon ausgegangen, dass ich die Uhr als Privatgeschenk annehmen darf. Die Uhr wird so schnell wie möglich zurückgegeben. Ich hoffe sehr, dass nach der Prüfung durch die Compliance-Beauftragten sicher ein Verstoß gegen Meldepflichten festgestellt wird, aber im Übrigen meine Integrität nicht in Zweifel steht.

Grindel zieht Bilanz: „Arbeit an der Basis wurde gestärkt“

Lassen Sie mich zum Schluss sagen: Ich bin tief erschüttert, dass ich wegen eines solchen Vorgangs meine Funktion als DFB-Präsident aufgeben muss, die ich gerne ausgeübt habe, vor allem um dem Amateurfußball in Deutschland Impulse zu geben.

Ich habe dafür gesorgt, dass die Leistungen für unsere Landesverbände erheblich verbessert wurden und damit die Arbeit an der ehrenamtlichen Basis gestärkt wurde.

Ich freue mich, dass ich einen Beitrag leisten konnte, um die EURO 2024 nach Deutschland zu holen. Das ist eine hervorragende Perspektive für den Fußball an der Spitze und der Basis.

Reinhard Grindel: „Neuaufbau des DFB auf den Weg gebracht“

Wir haben den Neubau des DFB auf den Weg gebracht. Das ist gut für alle Mitarbeiter im Haupt- und Ehrenamt. Und es ist durch den Abschluss verbesserter Sponsorenverträge gelungen, die wirtschaftliche Lage des DFB zu stärken. Ich bedanke mich bei meinen Kollegen aus den Landesverbänden, die mich bis zuletzt unterstützt haben, und ich danke den Kollegen aus der Bundesliga für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Am Ende frage ich mich: Warum ist das passiert? Ich kann es mir nur so erklären, dass ich zutiefst davon überzeugt war, dass ich nichts Unrechtes tue und im Stress des Amtes einfach zu wenig hinterfragt habe. Noch mal: Dass ich wegen eines solchen Vorgangs öffentlich so dastehe, macht mich fassungslos und traurig, und ich bitte einfach um eine faire Beurteilung meiner am Ende leider nur dreijährigen Amtszeit.“

Reinhard Grindel: Spekulationen um möglichen Rücktritt als DFB-Präsident

Update vom 2. April 2019, 13.06 Uhr: Reinhard Grindel tritt wohl noch heute als DFB-Präsident zurück. Das berichten Bild, Sportbild und das ZDF übereinstimmend. Ein DFB-Präsidiumsmitglied soll das gegenüber dem ZDF bestätigt haben. Am Ende soll der Druck auf den Funktionär, der zuletzt wegen mehrerer Fehltritte stark in die Kritik geraten war, zu groß gewesen sein.

Die Nachfolge sollen wohl kommissarisch die DFB-Vizepräsidenten Dr. Reiner Koch und Dr. Reinhard Rauball, der gleichzeitig DFL-Präsident ist, übernehmen. Am 27. September soll dann auf dem DFB-Bundestag ein Nachfolger gewählt werden.

Wird Christoph Metzelder neuer DFB-Präsident?

Update vom 2. April 2019, 11.41 Uhr: Der DFB gab bisher noch kein offizielles Statement zur Causa Reinhard Grindel ab. Die Spekulationen um die Nachfolge des DFB-Präsidenten stehen dennoch nicht still. Wie Bild und Sportbild nun erfahren haben wollen, fordern Grindel-Gegner Christoph Metzelder als neuen starken Mann.

Der ehemalige Bundesliga-Profi soll dem Verbandsvorsitz offen gegenüber stehen. Als Präsident des Fünftligisten TuS Haltern gilt er als Gegenentwurf zu Reinhard Grindel. Metzelder kennt die große Bühne aus seinen Zeiten bei Dortmund, Schalke und Real Madrid. Als Vorsitzender eines Amateurklubs, spricht er aber auch die Sprache der Basis.

Der 38-Jährige könnte das Gesicht des DFB-Umbruchs werden, wäre da nicht sein Ex-Verein Schalke 04. Der amtierende Vizemeister ist aktuell auf der Suche nach einem neuen Sportdirektor. Metzelder könnte im Sommer den bereits zurückgetretenen Christian Heidel beerben.

Skandal um Luxus-Uhr: Neuer Ärger für DFB-Präsident Grindel

Update vom 2. April 2019, 8.04 Uhr: Nach den Gerüchten um einen vorzeitigen Rücktritt als DFB-Präsident gibt es neuen Ärger für Reinhard Grindel. Dabei könnte ihm eine Luxus-Uhr zum Verhängnis werden.

Diese hatte er laut Bild-Informationen vor eineinhalb Jahren zum Geburtstag geschenkt bekommen. Der großzügige Schenker der Uhr, deren Wert im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen soll, war wohl Grigori Surkis, Besitzer von Dynamo Kiew und zwölf Jahre Fußball-Boss der Ukraine gewesen sein. Bis 2019 saß er zusammen mit Grindel in der UEFA-Exekutive.

Grindel wusste wohl, dass ihm Ärger droht - will sich aber nicht äußern

Auffällig wurde Surkis bereits 1995, als er offenbar einen spanischen Schiedsrichter mit Pelzmänteln bestechen wollte. Gemeldet hat Grindel das Geschenk nicht, obwohl ihn sein Büro wohl sogar über den Wert der Uhr informiert und ihm zu deren Rückgabe geraten haben soll.

Grindel selbst wollte sich auf Nachfrage der Bild nicht zu diesem Thema äußern. „Wir sind hier bei der Hall of Fame“, antwortete der DFB-Präsident auf die Frage nach dem teuren Geschenk und verließ die angesprochene Gala durch den Hinterausgang.

Löst Lahm Reinhard Grindel als DFB-Präsident ab? Ex-Profi meldet sich zu Wort

Update vom 1. April 2019, 22.21 Uhr: Philipp Lahm hat nach eigenen Angaben „überhaupt keine Ambitionen, DFB-Präsident zu werden“. Das erklärte der Kapitän der Weltmeistermannschaft von 2014 am Rande der Einweihung der Hall of Fame des deutschen Fußballs in Dortmund in aller Deutlichkeit.

Kritik an Reinhard Grindel nimmt zu - Lahm als neuer DFB-Präsident gehandelt

Frankfurt/Main - Philipp Lahm ist offenbar als neuer DFB-Präsident im Gespräch. Der berichten unter anderem der kicker und der SID. Der ehemalige Bayern-Star und Weltmeister ist Botschafter der EM 2024 in Deutschland und engagiert sich nebenbei im Amateurfußball bei seinem Heimatverein FT Gern. In Verbindung mit seinen Erfolgen als Profi-Fußballer würde er somit den DFB, der für die Amateure und die DFL, die für den Profi-Fußball zuständig ist, zufrieden stellen. Beide Verbände müssten bei der Suche nach einem Nachfolger auf einen Nenner kommen.

Lahm würde die Nachfolge vom amtierenden DFB-Präsidenten Reinhard Grindel antreten. Dieser verliere zunehmend an Rückhalt innerhalb des größten Sportverbands der Welt und hat in den letzten Tagen für einige Negativ-Schlagzeilen gesorgt. Diese würden ihn laut Spox und Goal nun offenbar dazu veranlassen, sein Amt noch in dieser Woche zur Verfügung zu stellen. Demnach sei der Druck aus den Verbandsspitzen des DFB und der DFL zu groß. In einer Telefonkonferenz des DFB-Präsidialausschusses wurde Grindel wohl heftig kritisiert. Sein Führungsstil sei schlecht und die Krisenkommunikation sei fortwährend misslungen.

DFB macht Reinhard Grindel wohl ein Alternativ-Angebot

Wie die Bild berichtet, soll ihm nahe gelegt worden sein, im September nicht zur Wiederwahl anzutreten. Stattdessen könne er weiterhin in der UEFA-Exekutive und im FIFA-Rat bleiben. Dafür verdient er immerhin jährliche 500.000 Euro. Ein sofortiger Rücktritt Grindels hätte den Nachteil, dass es weniger Zeit gäbe, einen geeigneten Nachfolger zu finden.

Auf Nachfrage der Bild wollte Grindel einen Rücktritt weder bestätigen noch dementieren. Stattdessen verwies er darauf, dass es eine Abmachung mit dem DFB gäbe, sich inhaltlich noch nicht zu äußern.

Grindel soll Zahlungen verheimlicht haben

Grindel wird unter anderem vorgeworfen, Zahlungen von insgesamt 78.000 Euro verheimlicht zu haben. Diese soll er als Aufsichtsratvorsitzender der DFB-Medien Verwaltungs-Gesellschaft zwischen Juli 2016 und Juli 2017 erhalten haben. Dies hatte Der Spiegel berichtet. Nebenbei soll er auch noch monatliche 7.200 Euro „Verdienstausfall“ kassiert haben. Die Ehtikkomission prüft, ob Ermittlungen eingeleitet werden müssen.

Außerdem machte Grindel in der Länderspielpause mit einem abgebrochenen Interview mit der deutschen Welle auf sich aufmerksam. Unter anderem deswegen wird ihm offenbar eine misslungene Krisenkommunikation vorgeworfen. Auch der Skandal um Mesut Özil dürfte dabei eine größere Rolle spielen.

Reinhard Grindel seit 2016 im Amt

Neben Philipp Lahm werden laut dem SID auch DFB-Sportdirektor Oliver Bierhoff und Generalsekretär Friedrich Cortius als Nachfolger gehandelt.

Grindel wurde im April 2016 zum DFB-Präsidenten gewählt. Damals wurde er von der Amateurfraktion des DFB zum Nachfolgekandidaten des zurückgetretenen Wolfgang Niersbach nominiert. Vorher agierte er als Schatzmeister im Präsidium des DFB.

