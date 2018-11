Sergio Ramos verlangt bei Real Madrid genau 6.000.001 Euro mehr Gehalt - aus kuriosem Grund

Real Madrid kommt nicht in Form, vor allem in der Liga hinken die Königlichen hinterher. Jetzt sorgt Sergio Ramos mit einer vollkommen verrückten Forderung für Wirbel.

Real Madrid startete nach dem Rücktritt von Zinedine Zidane mit Julen Lopetegui in die neue Saison, doch dieser musste nach 14 Pflichtspielen gehen.

Aktuell werden die kriselnden Königlichen von Interimstrainer Santiago Solari betreut.

In der spanischen Liga hinkt Real Madrid den Erwartungen weit hinterher.

Sergio Ramos fordert Gehaltserhöhung bei Real Madrid - wegen Bale

7. November 2018, 12.40 Uhr: Bei Real Madrid läuft es sportlich in dieser Saison überhaupt nicht rund. Zwar führt man in der Champions League die Gruppe G an, doch die Niederlage bei ZSKA Moskau war ein empfindlicher Warnschuss in Richtung königliches Selbstverständis. In der heimischen Liga ist aber der aktuelle Rang 7 eine gefühlte Katastrophe, aus elf Spielen wurden erst 17 Punkte geholt. Dass da die Nerven blank liegen ist klar, aber was Sergio Ramos anscheinend derzeit abseits des Platzes veranstaltet, spottet jeder Beschreibung.

Der Kapitän scheint nämlich auf einem Ego-Kurs zu sein, wie „El Mundo“ und „El Confidencial“ übereinstimmend berichten. Der 32-Jährige soll sich nämlich in den Kopf gesetzt haben, nach dem Abschied von Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin zum Top-Verdiener in Madrid aufzusteigen. Gehaltlich hinter dem Portugiesen zu liegen, sei für ihn demnach noch okay gewesen, doch jetzt heißt der bestbezahlte Real-Spieler Gareth Bale (16 Millionen Euro) - sehr zum Leidwesen von Ramos.

Jetzt kommt allerdings der Knaller: Sergio Ramos verlangt offenbar, dass sein derzeitiges Gehalt von zehn Millionen Euro um 6.000.001 Euro erhöht wird, womit er ganz genau einen Euro mehr verdienen würde als Bale - vollkommen irre! Diese Forderung soll er bereits Real-Klubboss Florentino Perez (71) mitgeteilt haben, der das aber ablehnte, da er Bale als legitimen Nachfolger von Ronaldo ansehe.

Als ob Sergio Ramos und Real Madrid derzeit nicht ganz andere Probleme hätten ...

Wechsel von Ibrahimovic zu Real Madrid wohl vom Tisch

7. November, 08.29 Uhr: Starstürmer Zlatan Ibrahimovic kann sich trotz des Interesses europäischer Top-Klubs seine Zukunft weiter in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS vorstellen. Der Schwede gab sich "optimistisch", dass er bei Los Angeles Galaxy bleiben werde. Allerdings stellte der 37-Jährige für den Verbleib Forderungen. "Im Falle einer Rückkehr möchte ich in der Lage sein, um die Meisterschaft mitzuspielen", sagte Ibrahimovic. "Ich bin nicht hier, um Urlaub zu machen. Ich bin für die Herausforderung hier", sagte der Stürmer.

Ibrahimovic hatte Ende Oktober mit Galaxy durch eine 2:3-Niederlage gegen Houston Dynamo die Teilnahme an den Play-offs verspielt. Der Schwede selbst erzielte in der Saison in 27 Spielen 22 Tore. Zuletzt hatte der italienische Top-Klub AC Mailand Interesse an einer Verpflichtung bekundet. Auch Real Madrid soll die Fühler ausgestreckt haben.

+ Seit März 2018 spielt Zlatan Ibrahimovic für die Los Angeles Galaxy. © dpa / Charles Baus

Real Madrid: Erfolgreiches Debüt für Interimstrainer Solari

4. November, 23.26 Uhr: Interimstrainer Santiago Solari hat beim kriselnden Champions-League-Sieger Real Madrid einen erfolgreichen Einstand gefeiert. Im Achtelfinal-Hinspiel des spanischen Pokals siegten die Königlichen ohne den geschonten Nationalspieler Toni Kroos beim Drittligisten UD Melilla mit 4:0 (1:0). Karim Benzema (28.), Marco Asensio (45.+1), Alvaro Odriozola (79.) und Cristo Gonzalez (90.+3) erzielten die Tore in der spanischen Exklave.

Der Argentinier Solari (42) gönnte neben Kroos auch Vize-Weltmeister Luka Modric, dem Waliser Gareth Bale und dem spanischen Auswahlspieler Isco eine Ruhepause. Verletzt fehlten unter anderem Marcelo, Weltmeister Raphael Varane und der Ex-Leverkusener Dani Carvajal.

Solari, eigentlich Trainer der zweiten Mannschaft von Madrid, hatte am Montag interimsmäßig die Nachfolge des entlassenen Julen Lopetegui (52) angetreten.

fw mit SID