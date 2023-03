Real Madrid will offenbar Null-Tore-Stürmer

Von: Johannes Skiba

Richarlison von Tottenham Hotspur soll bei Real Madrid hoch im Kurs stehen. In der Premier League traf der Brasilianer in dieser Saison aber noch nicht.

Madrid – Karim Benzema ist auch mit 35 Jahren der erfolgreichste Torschütze im Kader von Real Madrid. Vor zwei Jahren gewann der Franzose sogar den Ballon d’Or. Im Sommer läuft der Vertrag des Angreifers in Spanien aus. Auch wenn eine Vertragsverlängerung nicht ausgeschlossen ist, halten die „Königlichen“ bereits Ausschau nach einem geeigneten Nachfolger für den Star-Stürmer.

Laut Mundo Deportivo ist Richarlison von Tottenham Hotspur aus der Premier League einer der Kandidaten und das, obwohl der Brasilianer in dieser Spielzeit in 18 Spielen im englischen Oberhaus noch keinen Treffer erzielen konnte. Einzig in der Champions League gelangen ihm zwei Tore. Dennoch ist der Angreifer ein abschlussstarker, schneller und intelligenter Spieler. Bei der WM 2022 in Katar sorgte er mit einem spektakulären Seitfallzieher für die brasilianische Führung gegen Serbien und gleichzeitig für das schönste Tor der Weltmeisterschaft. Insgesamt gelangen ihm in Katar drei Tore und ein Assist.

Mit seinem fantastischen Treffer bei der WM 2022 in Katar schrieb sich Richarlison in die Geschichtsbücher. © Tan Jun/imago

Real Madrid blickt auf unzufriedenen Richarlison

Real Madrid weiß trotz der enttäuschenden Saison bei Tottenham um die Qualitäten von Richarlison, der in dieser Spielzeit immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde. Nach dem Champions-League-Aus der „Spurs“ in der vergangenen Woche, fand der Brasilianer zuletzt selbst deutliche Worte zu seiner Lage bei den Londonern: „Ich bin ehrlich, diese Saison war scheiße. Ich will spielen. Ich habe es nicht verstanden. Ich war in einer guten Verfassung und Conte hat mich wieder auf die Bank gesetzt.“ Trainer Antonio Conte blieb daraufhin gelassen und baut aktuell weiter auf den Stürmer: „Er hat es sehr gut verstanden und sich entschuldigt, was gut ist, weil ich so die Gelegenheit hatte, den Geist der Mannschaft ein weiteres Mal zu verdeutlichen“, und fügte hinzu: „Wenn er es verdient hat, zu spielen, werde ich ihm die Gelegenheit dazu geben.“

Auch neben dem Platz zeigt sich der Offensivspieler oft meinungsstark und engagiert sich darüber hinaus in vielen sozialen Projekten. So setzt sich der 25-Jährige aktiv gegen die Abholzung des Regenwaldes ein. Richarlison stammt aus dem Bundesstaat EspÍrito Santo an der Ostküste Brasiliens, an dem das Sterben des Regenwaldes besonders deutlich zu spüren ist. Außerdem unterstützte er, anders als viele seiner brasilianischen Teamkollegen wie Neymar oder der in spanischer Untersuchungshaft sitzende Dani Alves, nicht den ehemaligen Rechtspopulisten Jair Bolsonaro bei der Wahl in Brasilien im vergangenen Jahr, sondern hielt zu dem eher linksgerichteten, nun amtierenden Präsidenten Lula.

Real Madrid nicht nur mit Interesse an Richarlison

Real Madrid wird die Situation von Richarlsion, der erst vergangenen Sommer für umgerechnet 58 Millionen Euro vom FC Everton zu Tottenham wechselte, genau beobachten. Doch neben dem Brasilianer stehen weitere Offensivakteure auf dem Zettel der Spanier. Allen voran Kylian Mbappé, der seit Jahren mit den Madrilenen in Verbindung gebracht wird, soll nach wie vor im Fokus stehen. Auch Angreifer Goncalo Ramos von Benfica Lissabon hat laut des Berichts das Interesse von Real Madrid geweckt. Im Poker um Jude Bellingham von Borussia Dortmund könnte hingegen offenbar schon nach der Länderspielpause Ende März eine Entscheidung fallen. (jsk)