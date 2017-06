Forsberg schwärmt über AC Mailand - Kein Bekenntnis zu Leipzig

Der heiß umworbene Spielmacher Emil Forsberg von RB Leipzig hat erneut ein klares Bekenntnis zum deutschen Vizemeister verweigert.

Leipzig - "Ich hatte eine fantastische Zeit in Leipzig, um alles andere kümmert sich mein Agent", sagte der 25-Jährige bei einem Medientermin der schwedischen Nationalmannschaft.

Angesprochen auf das angebliche Interesse des italienischen Traditionsklubs AC Mailand geriet Forsberg sogar ins Schwärmen: "Das ist ein großer Klub, einer der größten in der Welt. Sie haben ein sehr interessantes Projekt, sie wollen zurück auf den Thron."

Dass sich Milan anders als Leipzig sportlich nicht für die Champions League qualifizieren konnte, scheint für den besten Vorbereiter der abgelaufenen Bundesligasaison (22) kein K.o.-Kriterium für einen Wechsel zu sein. "Die Champions League ist dabei absolut kein wichtiger Faktor", sagte Forsberg.

An dem dribbelstarken und torgefährlichen Offensivspieler hat nicht nur der AC Mailand starkes Interesse. Vor allem in England steht Forsberg hoch im Kurs, der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp hat schon vor der Vertragsverlängerung bis 2021 seine Fühler nach dem Schweden ausgestreckt.

Die RB-Verantwortlichen hatten zuletzt aber immer wieder betont, keinen einzigen Leistungsträger in der kommenden Transferperiode gehen lassen zu wollen. Forsbergs Berater Hasan Cetinkaya scheint das jedoch wenig zu kümmern, er kokettiert öffentlich mit einem Wechsel seines Klienten. "Vielleicht ist es für ihn jetzt an der Zeit, sich einmal in einem der großen Klubs zu beweisen", sagte er der schwedischen Zeitung Aftonbladet.

sid