RB Leipzig im DFB-Pokal-Finale: Freiburg-Fans stürmen Innenraum

Von: Christoph Klaucke

RB Leipzig zieht als erstes Team ins Finale des DFB-Pokals ein. Die Sachsen setzten sich im Halbfinale souverän gegen den SC Freiburg durch.

Freiburg – RB Leipzig besiegt den SC Freiburg im Halbfinale des DFB-Pokals mit 5:1. Damit können die Sachsen ihren Titel aus dem Vorjahr, dem ersten in der Vereinsgeschichte, im Endspiel von Berlin am 3. Juni verteidigen.

DFB-Pokal-Halbfinale Paarung: SC Freiburg – RB Leipzig 1:5 Tore: 0:1 Dani Olmo (13.), 0:2 Henrichs (15.), 0:3 Szoboszlai (36.), 0:4 Nkunku (45.+1), 1:4 Gregoritsch (75.), 1:5 Szoboszlai (90.+8, Elfmeter) Rote Karte: Gvardiol (58.) Zuschauer: 34.700 (ausverkauft)

DFB-Pokal-Halbfinale: RB Leipzig zieht nach Sieg in Freiburg ins Finale ein

Die Freiburger müssen den Traum vom erneuten Finaleinzug begraben und verpassen die Revanche. Vor einem Jahr verloren die Breisgauer im Elfmeterschießen gegen Leipzig, das zum dritten Mal in Folge im Endspiel stehen. Am Samstag muss Leipzig in der Bundesliga erneut im Breisgau antreten. Dann geht es für den Tabellenvierten aus Freiburg und den Fünften aus Sachsen um wichtige Punkte im Kampf um die Champions League.

Rasenballsport machte durch einen Doppelschlag von Dani Olmo (13.) und Henrichs (15.) sowie Tore durch Szoboszlai (36.) und Nkunku (45.+1) bereits vor der Pause alles klar. Die Freiburger Aufholjagd nach der Roten Karte für Leipzigs Gvardiol (58.), der im Finale gesperrt fehlen wird, und dem Treffer von Gregoritsch (75.) kam zu spät. In der Nachspielzeit gelang Szoboszlai (90.+8) per Elfmeter der Endstand.

Freiburger Fans versuchen im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Leipzig den Platz zu stürmen. © Jan Huebner/Imago

Freiburg-Fans stürmen Richtung Spielfeld – Leipziger Ersatzspieler mit Bechern und Münzen beworfen

Die zweite Halbzeit wurde überschattet von Vorfällen auf den Rängen. Zunächst wurden die Leipziger Ersatzspieler beim Warmmachen mit Bechern und Münzen beworfen, dann gelang einigen SC-Anhängern der Sprung in den Innenraum. Sie konnten von Ordnern aber wieder zurückgedrängt werden.

Nach umkämpften Anfangsminuten übernahm Leipzig das Kommando, bei den ersten beiden Toren zeigten sie ihre Klasse: Dem 1:0 durch einen Kopfballtreffer von Olmo war ein unnachahmlicher Sprint von Nkunku und eine maßgeschneiderte Flanke von Marcel Halstenberg vorausgegangen. Beim 2:0 durch Henrichs nach feinem Kombinationsspiel ließ RB die Freiburger Abwehrspieler wie Anfänger aussehen.

Leipziger Doppelschlag schockt Freiburg

Die Breisgauer waren sichtlich geschockt vom frühen Zwei-Tore-Rückstand - und Trainer Streich reagierte. Bereits nach 20 Minuten brachte er Vincenzo Grifo. Mit dem Kreativspieler kehrte etwas mehr Ordnung ins Freiburger Spiel zurück, und RB-Torhüter Janis Blaswich musste an seinem 32. Geburtstag in höchster Not gegen Höler retten (34.). Doch die Gäste blieben mit ihrer enormen Geschwindigkeit und ihrem Spielwitz gefährlich. Auch beim 3:0 nach einem Doppelpass von Olmo und Szoboszlai ging alles zu schnell für die Freiburger. Vor allem Olmo, der auch das 4:0 durch Nkunku vorbereitete, bekam der SC überhaupt nicht in den Griff.

Der Halbzeitpfiff war für Freiburg eine Erlösung. Doch auch dem Seitenwechsel gelang den Breisgauern zunächst wenig, ehe Gvardiols Platzverweis nach einem Foul an Roland Sallai und Gregoritschs Tor für ein wenig Spannung sorgten. Am Mittwoch duellieren sich im zweiten Pokal-Halbfinale der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt. (ck/dpa)