Razzia beim FC Bayern: Geldwäsche-Verfahren um Hoeneß´ Oligarchen-Freund Usmanov

Von: Christoph Klaucke

Beim FC Bayern kam es am Dienstag offenbar zu einer Razzia. © Felix Hörhager/dpa

Razzia beim FC Bayern: Die Polizei durchsuchte am Dienstag die Allianz Arena und das Vereinsgelände. Es geht um ein Geldwäsche-Verfahren gegen den russischen Oligarchen Alisher Usmanov.

München – Dem FC Bayern bleibt derzeit nichts erspart. Während sich der Klub sportlich in der Krise befindet, entstehen außerhalb des Platzes immer wieder Nebenkriegsschauplätze – diesmal jedoch unbeabsichtigt. Am Dienstag durchsuchten Ermittler des Bundeskriminalamtes in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Bayern das Stadion Allianz Arena und die Zentrale in der Säbener Straße in München, wie die Bild berichtet. Die Durchsuchung richtete sich aber nicht gegen den FC Bayern, sondern um ein Geldwäsche-Verfahren gegen den russischen Oligarchen und Milliardär Alisher Usmanov – zu dem Bayerns Aufsichtsratsmitglied und Ehrenpräsident Uli Hoeneß offenbar freundschaftliche Beziehungen führt.

Mehr Infos in Kürze