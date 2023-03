„Raten wir deutlich ab“: Eintracht Frankfurt sorgt sich um Fans in Neapel

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Eintracht Frankfurt ist am Mittwoch in der Champions League in Neapel zu Gast. Die Sorge um die eigenen mitgereisten Fans wächst.

Frankfurt/Neapel – Die Sorgen um die Sicherheit der Fans von Eintracht Frankfurt in Neapel nimmt dramatische Formen an. Das Sportliche rückt vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League (Hinspiel: 0:2) der SGE gegen Napoli in den Hintergrund. Die Hessen raten dringend davon ab, in die süditalienische Stadt zu reisen. Trotzdem befinden sich bereits mehrere hundert Eintracht-Anhänger und Ultras in Neapel.

Frankfurter in Neapel sollen sich nicht als Eintracht-Fans zu erkennen geben

Die Fanbetreuung der Frankfurter richtet einen eindringlichen Appell an alle Eintracht-Fans. In einem Beitrag auf Facebook wird dringend davon abgeraten, „sich rund um den Spieltag in Neapel aufzuhalten und sich insbesondere als Fan von Eintracht Frankfurt erkennen zu geben. Vor allem auch der Bereich rund um das Stadion sollte dringend gemieden werden.“

Die Sicherheitslage, die von Beginn an prekär war, habe sich durch die Entwicklungen der vergangenen Tage eher verschärft. Nach einer juristischen Hängepartie hatten die italienischen Behörden den Verkauf von Tickets an Personen aus Frankfurt/Main verboten, die Eintracht verzichtete daraufhin auf das gesamte Gäste-Kontingent.

Eintracht-Fans aus Frankfurt sind am Hauptbahnhof in Neapel angekommen und werden von der Polizei zum Hotel begleitet. © Antonio Balasco/Imago

„Raten wir deutlich ab“: Eintracht sorgt sich um Fans in Neapel

Viele Eintracht-Fans wollen sich die Reise nach Neapel trotzdem nicht nehmen lassen und ihre Mannschaft vor Ort, wenn auch ohne Tickets fürs Stadion, unterstützen. „Auch von dem Unterfangen, sich das Spiel in einer Kneipe in Neapel anschauen zu wollen, raten wir deutlich ab“, heißt es weiter von der Fanbetreuung Eintracht Frankfurt.

Zudem wird davor gewarnt, dass „die italienische Polizei sehr restriktiv handelt und bei Gesetzesverstößen schnell und mit aller Härte eingreift. Es ist daher ratsam, sich gegenüber der Polizei ruhig und respektvoll zu verhalten.“ Eintracht Frankfurt habe anwaltliche Beratung für Notfälle vor Ort. In dringenden Fällen könne man sich hierfür an die Fanbetreuung, die bis Donnerstag in Neapel erreichbar ist, wenden.

1. Marc Francis (+49 160 90589345)

2. Julian Schneider (+49 151 11802725)

3. Nadine Krämer (+49 160 91014607)

400 Eintracht-Ultras in Neapel – Charterflug mit 180 Passagieren aus Frankfurt erwartet

„Wir sorgen uns nicht um die Sicherheit im Stadion. Wir sorgen uns darum, was in der Stadt passieren könnte“, sagte Neapels Bürgermeister Gaetano Manfredi. „Es wird dort eine Atmosphäre herrschen, in der Ausschau nach Frankfurt-Fans gehalten wird. Wir erwarten eine angespannte Situation in der Stadt“, warnte Eintracht-Vorstand Philipp Reschke. „Ich kann jedem nur raten, da nicht hinzufahren. Jeder, der da ist, sollte definitiv nicht auffallen oder provozieren.“

Wie mehrere Medien berichten, sollen am Dienstagabend unter anderem bis zu 400 Ultras der Hessen am Hauptbahnhof der Stadt angekommen und in Polizei-Begleitung zu ihrem Hotel gebracht worden sein. Laut Corriere dello Sport seien seit Dienstag 500 deutsche Fans kontrolliert worden, am Flughafen Capodichino wird demnach vor dem Spiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei der SSC Neapel zudem ein Charterflug mit 180 Passagieren aus Frankfurt erwartet.

Eintracht Frankfurt: Das sind die Rekord-Torschützen Fotostrecke ansehen

„Unser Krankenhaus ist eher klein“: Neapel-Fans warnen Frankfurter

Der hr berichtete unter Berufung auf Augenzeugen von „größeren Gruppen von Napoli-Anhängern“, die „teilweise bewaffnet“ in der Stadt unterwegs gewesen seien. Bei den Auswärtspartien von Liverpool im vergangenen September und Ajax Amsterdam letzten Oktober in Neapel gab es mehrere Verletzte nach Messerangriffen. Gleich sechs – teils unbeteiligte – niederländische Fans landeten mit schweren Stichverletzungen im Krankenhaus.

„Unser Krankenhaus ist eher klein“, sagte ein Mitglied der neapolitanischen Ultra-Gruppe „Sud 1999“ bereits kurz nach der Auslosung zum Fußballmagazin 11 Freunde. Er empfahl der Eintracht, mit möglichst wenigen Fans anzureisen. Unter all diesen Umständen dürfte ZDF-Legende und Eintracht-Fan Béla Réthy seine geplante „Folklore“-Reise nach Neapel wohl eher nicht antreten. (ck)