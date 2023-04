Trauriger Rassismus-Eklat um Upamecano: FC Bayern reagiert auf Anfeindungen

Von: Melanie Gottschalk

Nach der 0:3-Niederlage in der Champions League wird Dayot Upamecano auf Instagram massiv rassistisch beleidigt. Der FC Bayern reagiert sofort.

München - Es war ein bitterer Abend für den FC Bayern München: Im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals musste sich die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel mit 0:3 geschlagen geben – und hat nur noch minimale Chancen auf das Halbfinale. Nach dem Aus im DFB-Pokal in der vergangenen Woche der nächste Rückschlag für den deutschen Rekordmeister. Verteidiger Dayot Upamecano spielte beim 0:2 von Manchester City dabei unglücklich eine zentrale Rolle.

Name: Dayotchanculle Oswald Upamecano Alter: 24 Jahre (27. Oktober 1998) Position: Abwehr Marktwert: 60 Millionen Euro (Quelle: Transfermarkt.de)

Upamecano unterläuft bei FC Bayern gegen ManCity folgenschwerer Fehler

Denn der 24-Jährige verlor in der 70. Minute den Ball an Jack Grealish, Erling Haaland übernahm und entschied sich statt eines Abschlusses für eine Flanke. Bernardo Silva köpfte ein, der Ballverlust von Upamecano stellte sich also als folgenschwer hinaus. „Das zweite Gegentor hat uns viel Selbstvertrauen gekostet und das Momentum verlagert, das komplett bei uns lag“, sagte Trainer Thomas Tuchel nach dem Spiel bei Amazon Prime.

Auf der Pressekonferenz verteidigte Tuchel Upamecano dann aber auch gleich: „Er ist noch jung“, sagte er und führte weiter aus: „Wir haben eine sehr junge Innenverteidigung. Jeder, der auf dem Niveau Fußball spielt, jeder, der so viele Spiele macht, macht irgendwann auch mal einen Fehler in einem Bereich des Spielfeldes, wo es nicht passieren sollte. Aber es ist heute nun mal passiert.“

Ein fataler Ballverlust von Dayot Upamecano führt zum 2:0 für Manchester City in der Champions League gegen den FC Bayern. © Revierfoto/imago

Fans beleidigen Upamecano nach folgenschwerem Fehler rassistisch

Für den Trainer war die Sache damit offenbar erledigt, anders als für einige Fans. Unter einem Beitrag auf Instagram, den Upamecano nach dem Sieg gegen Borussia Dortmund im Klassiker gepostet hatte, wurde der Abwehrspieler des FC Bayern teils massiv rassistisch beleidigt.

Der FC Bayern reagierte sofort: „Wir alle beim FC Bayern verurteilen Rassismus aufs Schärfste! Der gesamte Club steht hinter dir, Upa“, schrieb der deutsche Rekordmeister aus München unter das Instagram-Bild des 24 Jahre alten Franzosen. Viele Fans reagierten ebenso bestürzt auf die fremdenfeindlichen Kommentare und sprachen dem Verteidiger Mut zu.

FC Bayern, Fans und Sponsoren stehen hinter Upamecano

Auch die Telekom, einer der Sponsoren des FC Bayern, reagierte auf die Anfeindungen unter dem Bild von Upamecano: „FC Bayern, wir stehen an eurer Seite und hinter dir, Upa! Gemeinsam #GegenHassImNetz“, heißt es in dem Kommentar.

Das Tele­kommunikations­unternehmen hat erst kürzlich gemeinsam mit den Münchnern eine Werbekampagne gegen Hass im Netz gestartet. Denn immer häufiger kommt es auf Instagram zu solchen Vorfällen. Leipzig-Spieler Benjamin Henrichs, der offenbar auch regelmäßig fremdenfeindliche Nachrichten erhält, hatte diese in der vergangenen Woche unzensiert veröffentlicht. (msb/dpa)