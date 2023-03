Prominente Namen: Das sind die Co-Trainer von Belgien-Coach Tedesco

Von: Marco Büsselmann

Belgiens Nationaltrainer Domenico Tedesco. © Virginie Lefour/dpa

Belgiens Nationaltrainer Domenico Tedesco trifft am Dienstag auf Deutschland. Lesen Sie hier, wer die prominenten Assistenten des 37-Jährigen sind:

Seit Anfang Februar trainiert Domenico Tedesco die belgische Nationalmannschaft. Bei seinem Debüt an der Seitenlinie hat der 37-Jährige einen souveränen 3:0-Sieg in der EM-Qualifikation gegen Schweden gefeiert. In sein zweiten Länderspiel trifft der 37-Jährige am Dienstag (28. März) auf Deutschland. Tedesco ist jedoch nicht der einzige prominente Name im Trainerteam der Belgier. HEIDELBERG24 verrät, wer die prominenten Co-Trainer von Domenico Tedesco bei der belgischen Nationalmannschaft sind.

Anstoß im Kölner Rhein-Energie-Stadion ist um 20:45 Uhr.