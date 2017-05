Badstuber: FC Bayern sorgt mit „Klarstellung“ für Überraschung

München - Der FC Bayern München hat am Freitag eine Pressemitteilung zu der Zukunft von Holger Badstuber bei den Münchnern herausgegeben. Der Vertrag des Verteidigers läuft zum Saisonende aus.

Mit „Klarstellung zu Holger Badstuber“ wird die Pressemitteilung des FC Bayern München zum ehemaligen Publikumsliebling vielsagend betitelt. Und sie beinhaltet tatsächlich ein wichtiges Detail: „Entgegen anders lautender Meldungen in den Medien endet der Vertrag zwischen dem FC Bayern München und dem 28-jährigen Abwehrspieler Holger Badstuber am 30. Juni 2017“, so der Wortlaut der Mitteilung. Für viele durchaus eine Überraschung.

Der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, legt in der Presseerklärung nach: „Es war von Anfang an klar, dass Holger Badstuber nach seiner Ausleihe an den FC Schalke 04 eine neue Erfahrung wahrscheinlich im Ausland suchen will. Dazu wünscht der FC Bayern München Holger Badstuber alles Gute und bedankt sich bei ihm für sein vorbildliches Engagement in den knapp 15 Jahren an der Säbener Straße.“