BVB plant die Meisterfeier: Stadt und Verein verkünden schon bald weitere Details

Von: Christoph Wutz

Nach der rückeroberten Tabellenführung ist die Meisterschaft für den BVB zum Greifen nahe. Die Feierlichkeiten werden bereits mit Hochdruck geplant.

Update vom 22. Mai, 10.31 Uhr: Borussia Dortmund ist wieder auf Platz eins! Schwarz-Gelb wusste den Patzer der Bayern, die 1:3 gegen Leipzig verloren, auszunutzen, und zog am Sonntag mit einem 3:0-Auswärtssieg in Augsburg am Rekordmeister vorbei. Der BVB hat jetzt 70 Punkte und damit zwei mehr als die Münchner.

BVB kann am Samstag Meister werden – Rahmen für Titelfeier wird zeitnah bekanntgegeben

Die Vorzeichen vor dem letzten Spieltag am Samstag sind damit klar: Das Team von Edin Terzic hat den Ausgang des Titel-Zweikampfs wieder in der eigenen Hand. Gewinnt die Borussia vor heimischer Kulisse gegen den FSV Mainz 05, ist die erste Meisterschaft seit 2012 perfekt – unabhängig davon, wie der FC Bayern in Köln spielt.

Erst kürzlich sich Dortmunds Niklas Süle offenbart, dass er die Meisterschaft auf Mallorca im „Bierkönig“ feiern möchte. Was den Ablauf der bevorstehenden Feierlichkeiten rund um den Borsigplatz in Dortmund betrifft, ist zeitnah eine gemeinsame Stellungnahme von Stadt und BVB zu erwarten.

Bereits in Feierlaune: die Dortmunder Marco Reus, Marius Wolf, Emre Can und Sébastien Haller (v. l.) beim Sieg in Augsburg. Der BVB liegt damit im Meisterschaftsrennen mit den Bayern vor dem letzten Spieltag wieder in Front. © Imago / Sven Simon

BVB startet mit Planungen der Meisterfeier

Erstmeldung vom 12. Mai: Dortmund – Noch ist unklar, wer Deutscher Meister 2023 wird. Würde die Saison jetzt, also nach 31 Spieltagen, beendet, hätte Borussia Dortmund im Titelrennen mit dem FC Bayern München das Nachsehen, rangieren sie doch einen Punkt hinter dem erstplatzierten Rekordmeister. In Dortmund scheint man allerdings nach dem 6:0-Kantersieg der Terzic-Elf gegen Wolfsburg überzeugt davon, dass sich der BVB sich den Titel sichert. Die Stadt hat bereits mit der Planung einer möglichen Meisterfeier begonnen.

Borussia Dortmund Gründung: 19. Dezember 1909 Trainer: Edin Terzic (seit 2022) Letzte Meisterschaft: 2012

Oberbürgermeister plant Feier: „Borussia Dortmund wird Deutscher Meister“

Der Dortmunder Oberbürgermeister Thomas Westphal sagte den Ruhr Nachrichten, dass die Stadt erste Vorkehrungen für den Fall einer Meisterschaft des BVB getroffen habe. „Uns ist klar, dass man sich langfristig vorbereiten muss“, schließlich seien „viele Dinge zu organisieren. Das wird intern schon getan“, so Westphal, der das kommunale Amt seit 2020 bekleidet. Zuletzt sprach sich auch Borussen-Legende Michael Rummenigge für eine frühzeitige Planung der Meisterfeier aus.

Viel könne er aber derzeit noch nicht verraten – schließlich ist der Ausgang der Meisterschaft noch immer offen. „In zwei Wochen würden wir da gerne mehr zu erzählen“, sagte der 55-Jährige in Bezug auf den organisatorischen Rahmen einer möglichen Meisterfeier rund um den Borsigplatz. Daraus, dass er dem BVB die Daumen drückt, macht der SPD-Politiker keinen Hehl: „Borussia Dortmund wird Deutscher Meister“, gab sich der Oberbürgermeister siegessicher.

Träumt von Bildern wie hier bei der bislang letzten Dortmunder Meisterfeier 2012: BVB-Trainer Edin Terzic (l.). © Imago / Kirchner-Media / Sven Simon

Dortmunder Polizei bereitet sich auf Meister-Party des BVB vor – 2012 kamen über 400.000 Fans

Der zeitliche Rahmen sei bereits näher definiert – und auch der Verein in die Planungen eingebunden. So möchte die Stadt bis zum 23. Mai, sollte Schwarz-Gelb bis dahin noch Chancen auf den Titel oder ihn gar schon fixiert haben, „die Details mit dem BVB vorstellen“, sagte Westphal, der zuletzt mit einem kuriosen Angebot an den Dortmunder Rivalen Schalke 04 für Schlagzeilen sorgte, den Ruhr Nachrichten. Das Saisonfinale steigt für die Mannschaft von Edin Terzic dann vier Tage später vor heimischer Kulisse gegen den 1. FSV Mainz 05.

Auch die Vorbereitungen der Dortmunder Polizei für eine Party der Borussia nach Saisonende „haben längst begonnen“, sagte Polizeisprecher Peter Bandermann der Bild. Der Begriff „Meisterfeier“ sei zuletzt „so oft in Dienstbesprechungen gefallen wie im gesamten Jahr zuvor nicht“, gab er einen Einblick in die Lage der Einsatzkräfte, die sich früh für einen großen Fan-Andrang wappnen. Zurecht: Am bislang letzten Titelfest 2012 sollen Berichten zufolge über 400.000 Menschen teilgenommen haben.

Der Konkurrent des BVB, der FC Bayern, hat seine mögliche Meisterfeier jetzt verschoben. (wuc)