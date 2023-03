Ungewöhnlicher PSG-Plan: Warum Messi und Mbappé schon heute nach München kommen

Von: Christoph Klaucke

Paris Saint-Germain ist in der Champions League beim FC Bayern zu Gast. Die Franzosen reisen kurioserweise schon zwei Tage vorher an.

München - Das Knaller-Spiel in der Champions League zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain wirft seine Schatten voraus. Am Mittwochabend gastiert das Pariser Star-Ensemble um die beiden Weltmeister Lionel Messi und Kylian Mbappé im Achtelfinal-Rückspiel in der Allianz Arena. Die Franzosen scheinen es eilig zu haben und reisen kurioserweise schon am Montag nach München. Was wohl dahinter steckt? Ein geheimer PSG-Plan?

FC Bayern gegen Paris Saint-Germain Wettbewerb: Champions League Runde: Achtelfinal-Rückspiel Datum: 8. März 2023 Stadion: Allianz Arena

PSG will nichts dem Zufall überlassen: Messi und Mbappé schon zwei Tage vor Bayern-Duell in München

PSG kommt schon am Montagabend für das Duell gegen den FC Bayern in München an. Wie die Bild berichtet, ist die Landung von Lionel Messi, Kylilan Mbappé und Co. am Münchner Flughafen um 19.40 Uhr geplant. Anschließend soll es direkt ins Team-Hotel „Hilton Park Munich“ am Tucherpark weitergehen – direkt am Englischen Garten.

Die Pariser reisen also bereits zwei Tage vor dem Champions-League-Duell gegen die Bayern an. Für gewöhnlich kommen die meisten Teams erst einen Tag vor der Partie, um direkt im Anschluss eine Pressekonferenz und oft auch das Abschlusstraining am Austragungsort abzuhalten. PSG verfolgt diesmal einen anderen, ungewöhnlichen Plan, der offenbar seine Gründe hat.

PSG um seine Stars Messi und Mbappé reist schon zwei Tage vor dem CL-Duell gegen den FC Bayern nach München. © Bagu Blanco/Imago

Ungewöhnlicher PSG-Plan: Warum Messi und Mbappé schon am Montag nach München reisen

Der Katar-Klub will mit der verfrühten Anreise einem Streik entgehen, wie die Bild vermutet. In Frankreich soll am 7. und 8. März gegen eine geplante Rentenreform protestiert werden – auch in der Transport-Branche. In Paris werden reihenweise Ausfälle im Bus-, Bahn- und Flugverkehr erwartet, diesem Chaos will PSG seine Stars natürlich nicht aussetzen und fliegt einfach einen Tag früher.

Auch die Bayern mussten zuletzt ein Reise-Chaos befürchten und behalfen sich eines cleveren Tricks. Vor dem Auswärtsspiel in Mönchengladbach hatte die Gewerkschaft Verdi einen Streik angekündigt, bei dem auch der Münchner Flughafen lahmgelegt wurde. Der FC Bayern hob deshalb kurzerhand mit zwei kleinen Privatmaschinen vom Flugplatz Oberpfaffenhofen ab. Übrigens: Nach dem Hinspiel saß der FC Bayern wegen eines Lufthansa-Fehlers in Paris fest.

Vor Bayern-Rückspiel: PSG-Superstars Messi und Mbappé im Englischen Garten?

Eine optimale Vorbereitung sieht aus Pariser Sicht, die das Hinspiel mit 0:1 verloren haben, sicherlich anders aus und könnte sich als entscheidender Nachteil gegen ausgeruhte Bayern entpuppen. Die PSG-Stars dürften viel Zeit im Hotel verbringen. Das offizielle Uefa-Protokoll in der Allianz Arena (Presserunde um 17.15 Uhr, Abschlusstraining 18.15 Uhr) steht erst am Dienstagabend an, dazu kommt die ohnehin schon quälend lange Warterei in der Unterkunft am Spieltag bis zum Anpfiff um 21 Uhr.

Da dürfte so manch einem PSG-Star vermutlich die Decke auf den Kopf fallen. Ob man Messi und Mbappé in den kommenden Tagen im Englischen Garten oder an der Isar antrifft? Wohl eher nicht. Die Gastgeber haben jedenfalls schon mal ein gutes Omen auf ihrer Seite, der Schiri für das Bayern-Rückspiel gegen PSG steht fest. (ck)